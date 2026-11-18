Elena Goretti



Dell’abuso sull’infanzia si scrive poco e si parla ancora meno, quasi che nominarlo bastasse a farci sentire a disagio. Per questo ha un’importanza particolare la Giornata mondiale per la prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori che ricorre oggi, 18 novembre: è un’occasione per dire che sì, questi reati esistono, per ascoltare le testimonianze di chi ne ha subito il trauma da bambino e per cominciare a parlarne con consapevolezza, valutando le misure più efficaci per fare cultura e prevenzione su questo fenomeno. Certamente, scrivere un libro su questo tema è già un modo importante per squarciare il silenzio che circonda tali reati sui minori, ed è ciò che ha scelto di fare Gabriele Rosato, antropologo culturale e ricercatore presso l’Istituto di Antropologia della Pontificia Università Gregoriana, con Lo specchio convesso. Abitare il trauma infantile (Edizioni San Paolo), raccogliendo per un anno e mezzo con lo stile della ricerca etnografica le testimonianze di 31 persone sopravvissute ad abusi sessuali nell’infanzia o nell’adolescenza, riportandone le storie, i processi di elaborazione e le conseguenze nelle loro vite adulte.

La copertina del libro di Gabriele Carmelo Rosato, edito da San Paolo

Rosato, perché ha scelto di procedere con lo sguardo della ricerca antropologica per un tema tanto complesso?

«Desideravo capire perché di abusi sull’infanzia se ne parli così poco e da dove nasca questa resistenza ad affrontarli. Per farlo non mi sono fermato sulle questioni statistiche: ho scelto una ricerca di carattere qualitativo, basata sull’ascolto di 31 survivor (sopravvissuti, ndr), che con generosità mi hanno offerto il loro tempo e la loro privacy permettendomi di entrare nelle loro vite e di conoscere gli effetti sul lungo termine del trauma subito nell’infanzia».

Nel libro scrive che chi ha vissuto un abuso nell’infanzia, guardandosi allo specchio vede di sé un’immagine deformata, come in uno specchio convesso. È questo l’elemento che accomuna le storie che ha raccolto?

«Per la verità, quando si approfondiscono storie di questo tipo, è molto più evidente riconoscere gli elementi di discontinuità. Però un tassello che ritorna spesso è proprio quello dell’autostima: molti dei survivor non si sentono a loro agio con sé stessi, sentono di doversi guadagnare tantissimo la fiducia degli altri e di dover iperperformare per essere credute. È tipico di chi è cresciuto in un clima in cui la propria parola veniva svalutata, e infatti quasi tutte dicono di fare fatica a fidarsi degli altri e a costruire relazioni. Un’altra ricorrenza sta nel fatto che molti arrivano a elaborare la propria storia solo da adulti, spesso intorno ai 30 anni, dopo esperienze che hanno fatto riaffiorare memorie che erano state rimosse. E poi la quasi totalità proviene da abusi intrafamiliari, dove la possibilità di essere creduti dipende dall’allontanamento dalla famiglia e dal luogo di origine».

Il trauma di un abuso subito da bambini lascia ferite che spesso non si vedono. In che modo il corpo e la memoria ne custodiscono il ricordo?

«Memoria e corpo sono inestricabilmente connessi nelle testimonianze delle persone survivor, intanto perché il corpo è stato la sede del trauma ed è anche la sede dove spesso si verifica la “riattivazione del trauma”. Il corpo registra infatti una serie di informazioni che, anche se non ricordate coscientemente, si sedimentano senza lasciare segni visibili. Ed è qui che subentra la memoria, un archivio stratificato su più livelli che si riattiva a volte solo facendo esperienza di traumi analoghi. Nelle testimonianze che ho raccolto diverse donne hanno raccontato di essere arrivate a riconoscere di essere state abusate sessualmente durante l’infanzia dopo aver vissuto una relazione svalutante o un’altra violenza in età adulta. Quindi corpo e memoria sono collegati perché sono una il termine dell’altra».

Oltre a chi commette l’abuso, c’è spesso chi sa e tace. Quanto pesa il silenzio degli adulti che stanno intorno a un bambino abusato?

«Il comportamento della rete sociale intorno all’aggressore ha un ruolo cruciale perché permette che l’abuso avvenga, lavorando in sinergia con l’autore del reato. L’abusante non è un mostro: assomiglia molto, nell’aspetto e nei comportamenti, alla comunità da cui proviene ed essa tende a proteggerlo, perché ha bisogno di non sentire che al suo interno possano esserci persone colpevoli di reati simili. Se poi quel nucleo si chiama famiglia questo è ancora più evidente. Per questo non è raro che chi ha provato a chiedere aiuto sia stato svalutato proprio dalle persone a cui si era rivolto. Eppure la comunità può essere anche un dispositivo di grande recupero delle vittime, perché può prestare talvolta un ascolto autentico, con parole come “ti credo, quello che mi stai raccontando è valido, non ho bisogno di altre spiegazioni”. Sono parole che restituiscono validità alle storie e la possibilità di trovare una strada di riparazione».

Un'altalena inutilizzata, un'immagine simbolica per un'infanzia non goduta (Getty Images/iStockphoto)

Tra le motivazioni per cui ha condotto questa ricerca c’è appunto la volontà di infrangere un tabù. Cosa occorre fare per cominciare a parlare di questi fenomeni anche nei contesti familiari?

«Mi permetto di sostituire il verbo “infrangere” con “disinnescare”. I tabù non sono tutti pericolosi di per sé, lo diventano quando impediscono di fare cose importanti, come chiedere aiuto o supporto. Il tabù sull’infanzia violata può essere disinnescato iniziando a riconsiderare la nostra definizione di bambini oggi, alla luce di tutti i cambiamenti sociali e ambientali in cui siamo immersi, e mettendo in discussione anche le nostre resistenze personali sul tema della sessualità, trattandosi di abuso sessuale. Questo vuol dire anche permettere alle persone piccole di avere un’informazione corretta, coerente e accessibile sui canali per riconoscere un pericolo e chiedere supporto. Ma c’è un’altra cosa che mi piace sottolineare. Proteggere non significa solo difendere le persone da quello che può accadere loro, ma anche essere consapevoli di quello che ciascuno, volontariamente o accidentalmente, può procurare agli altri. I dati ci dicono dice che un certo numero di autori di abusi sull’infanzia sono minori. Non è bello parlarne, perché mette in discussione un altro tassello della nostra coscienza collettiva, ma è importante formare anche sui comportamenti da evitare per non essere dannosi per gli altri. Lo trovo fondamentale, perché è alla base di quello che chiamiamo consenso ma anche della buona convivenza civile tra persone che diventano adulte».