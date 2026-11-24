La violenza contro le donne ha molte sfaccettature. Una di queste è meno visibile e si ripete ogni giorno: è la condizione delle donne costrette a scegliere tra la realizzazione professionale e quella familiare. È una forma di violenza economica, che la Convenzione di Istanbul riconosce tra quelle contro le donne, e toglie indipendenza e libertà di decidere della propria vita.

Sarà questo il tema con cui si aprirà domani, nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la sesta edizione degli Stati Generali della Natalità, promossi dalla Fondazione per la Natalità il 25 e 26 novembre.

I dati Istat aggiornati a settembre 2026 fotografano un mercato del lavoro ancora diseguale: il tasso di occupazione femminile è al 54,4%, contro il 71,5% di quello maschile. Anche la disoccupazione colpisce di più le donne, con un tasso del 7% rispetto al 5,7% degli uomini.

Il divario si allarga con la maternità. Secondo l'indicatore BES dell'Istat, nel 2025 il tasso di occupazione delle donne tra 25 e 49 anni con almeno un figlio in età prescolare è pari al 75,1% di quello delle coetanee senza figli. In altre parole, le madri di bambini piccoli lavorano in proporzione circa tre quarti rispetto alle donne senza figli. Questa penalizzazione diventa timore. Secondo il dossier «Volere o potere? I dati 2026», realizzato dalla Fondazione per la Natalità con Istat, il 49,9% delle donne teme conseguenze negative sul lavoro in caso di nascita di un figlio, più del doppio degli uomini (24%).

Poi c'è il lavoro di cura, che ricade ancora soprattutto sulle donne. In Italia sono oltre 3 milioni le donne inattive per ragioni familiari, contro 151 mila uomini: più di venti volte tanto. Una condizione che pesa sull'indipendenza economica, sulla crescita professionale e sulla possibilità di affrontare in autonomia le scelte personali e familiari.

«La violenza contro le donne ha tanti volti, e uno è quello di chi si sente chiedere a un colloquio se ha intenzione di avere figli, di chi rinuncia al lavoro perché il nido costa quanto lo stipendio, di chi rimanda la maternità per paura di perdere il posto», dichiara Anna Chiara Gambini, Portavoce della VI Edizione degli Stati Generali della Natalità. «Nessuna donna dovrebbe essere costretta a scegliere. Quando succede, a perdere sono lei, la sua famiglia e tutto il Paese. Su questo chiediamo a tutte le forze politiche, senza distinzioni, di inserire proposte concrete nei programmi della prossima campagna elettorale. La Fondazione non si è mai schierata con una parte politica: ha sempre cercato il dialogo e, quando c'è stato bisogno, ha pungolato i governi in carica».

Questa scelta forzata pesa anche sui desideri. Tra le persone in età fertile che non intendono avere figli, il 62,2% dichiara di avervi rinunciato per le difficoltà incontrate, mentre solo il 5,5% afferma che la genitorialità non rientra nel proprio progetto di vita. Nel 2025 in Italia sono nati 355 mila bambini, il minimo storico dal secondo dopoguerra, con un numero medio di 1,14 figli per donna. Eppure, secondo le elaborazioni del dossier, nel 2024 le intenzioni dichiarate dalle donne in età fertile avrebbero corrisposto a circa 760 mila nascite l'anno, più del doppio di quelle registrate nel 2025. Dietro questa distanza non c'è una scelta libera: ci sono donne che a un desiderio hanno dovuto rinunciare.

Superare il gender pay gap e le disparità nel lavoro richiede quindi interventi che vadano oltre la dimensione salariale: servizi per l'infanzia accessibili, strumenti di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, una distribuzione più equa dei carichi di cura e politiche che tutelino la continuità professionale delle madri. Perché la libertà di scelta, anche quando riguarda la genitorialità, passa prima di tutto dalla possibilità di essere economicamente indipendenti.