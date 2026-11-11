Lunedì 9 novembre avete partecipato all’audizione sulla legge di Bilancio. Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni familiari.

Com’è andata?

«Abbiamo portato le preoccupazioni delle famiglie e proposte concrete per migliorare la manovra. Il nostro contributo parte dalla consapevolezza dei vincoli economici, ma anche dalla necessità di scegliere dove investire. Abbiamo chiesto di dare maggiore forza agli interventi per i figli, l’educazione e il lavoro delle madri. Ora auspichiamo che il confronto trovi seguito nelle modifiche al testo: è questo il risultato che conta per le famiglie».

Perché ritenete insufficienti gli investimenti? Quali conseguenze concrete vedete per le famiglie con figli?

«La cronica crisi demografica e il crescente costo della vita e della spesa energetica non ci fanno dormire la notte se pensiamo ai nostri figli e al loro futuro. Rispetto alla profondità della crisi demografica serve uno sforzo maggiore, potente e strutturale. Bisogna rovesciare la piramide delle vecchie priorità. Poi c’è la grave perdita del potere di acquisto per i portafogli delle famiglie con figli. Le famiglie devono affrontare ogni giorno spese per alimentazione, abitazione, trasporti e scuola. E il picco invernale dei consumi energetici è alle porte. Quando i margini si restringono, anche un’attività educativa o sportiva può diventare difficile da sostenere. Il rischio è che le rinunce dei genitori si traducano in minori opportunità per i figli. Sostenere le famiglie significa impedire che crescere un bambino diventi un fattore di fragilità economica oppure uno status che non riguarda più il ceto medio e i meno abbienti».

Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni Familiari

Che cosa manca all’Italia per dare fiducia alle famiglie e permettere ai giovani di scegliere di diventare genitori?

«Manca soprattutto il convincimento di essere “riconosciuti come importanti” e la certezza di poter contare su un sostegno duraturo. La scelta di un figlio riguarda un’intera vita: non può poggiare su aiuti occasionali o su misure che cambiano continuamente. La famiglia non può essere un fondale sfocato lontano dal centro della scena, ma deve essere la lente attraverso la quale si interpreta la vita politica ed amministrativa. Servono politiche capaci di tenere insieme lavoro, servizi, casa ed educazione. E occorre rendere concretamente possibile la conciliazione: una donna non dovrebbe trovarsi costretta, in Europa nel 2026, a rinunciare al lavoro o alla maternità. La fiducia cresce quando le istituzioni riconoscono queste responsabilità e accompagnano le famiglie nel tempo».

Isee, Assegno unico, fisco, madri lavoratrici e Bonus nuovi nati: quali sono le priorità?

«Sono interventi complementari. Non c’è una panacea a tutti i problemi. Serve, invece, rendere più accogliente un ecosistema civile che troppo spesso si dimentica delle famiglie. È urgente continuare a migliorare l’Isee perché rappresenti più adeguatamente la condizione delle famiglie con figli e soprattutto “allungare” e rafforzare l’Assegno unico, che deve essere un sostegno stabile fino al venticinquesimo anno di età del figlio in formazione. Chiediamo inoltre ulteriori agevolazioni fiscali per i nuclei familiari e un aiuto più ampio alle madri lavoratrici, insieme a investimenti sulla conciliazione proseguendo il percorso attivato sulla certificazione. Abbiamo proposto di portare il Bonus nuovi nati da 1.000 a 1.500 euro e di legarlo tecnicamente ad Assegno Unico perché il takeup è piuttosto basso. Il cambiamento atteso è ridotto ma concreto: più risorse disponibili, meno pressione sui bilanci domestici e maggiore possibilità di progettare. L’aiuto alla nascita deve inserirsi in un accompagnamento che prosegua durante la crescita dei figli».

Sulla scuola, come va difeso il diritto allo studio?

«Ridurre le risorse destinate all’educazione va nella direzione opposta a quella necessaria. La scuola è un investimento sul futuro e deve offrire opportunità a ogni ragazzo, qualunque sia la situazione economica della sua famiglia. Alcune delle associazioni socie del Forum sono intervenute in via autonoma e sussidiaria con delle richieste sui temi oggi più dibattuti. Il Forum si è limitato a riproporre la detrazione del 19% per l’acquisto dei libri scolastici. È una misura precisa, che alleggerirebbe una spesa inevitabile e darebbe un riconoscimento concreto all’impegno educativo dei genitori promuovendo un migliore esercizio del diritto all’istruzione».

Quali altri temi familiari non ricevono sufficiente attenzione?

«Il valore della cura e dell’educazione, anzitutto: attività quotidiane che tengono insieme la società e che devono trovare riconoscimento nelle scelte pubbliche. Ci preoccupa poi la crescente invasività dell’industria dell’azzardo che trova sponda nello Stato. Incentivarlo per ottenere gettito significa far ricadere sulle famiglie, in particolare su quelle più fragili, il costo sociale delle dipendenze. Chiediamo un deciso passo indietro: non si può sostenere la famiglia da una parte e alimentarne le vulnerabilità dall’altra».

Come costruire una politica familiare che investa davvero sulle nuove generazioni?

«Dandole una visione unitaria e di lungo periodo, anche attraverso un maggiore coinvolgimento dell’Unione europea che allarga le corde della borsa per le spese militari ma non per gli investimenti sull’equilibrio demografico. Sostegni economici, servizi, lavoro ed educazione devono procedere insieme. Ogni scelta di spesa dovrebbe misurarsi anche con una domanda: quali possibilità stiamo aprendo ai bambini e ai giovani? La famiglia è il primo luogo di crescita e di solidarietà, ma ha bisogno di una comunità che la sostenga. Investire sulla sua funzione sociale significa assumersi una responsabilità verso il futuro di tutto il Paese».