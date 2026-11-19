A Venezia c'è un ponte che viene costruito soltanto per pochi giorni all'anno. Attraversa il Canal Grande e permette a migliaia di fedeli di raggiungere a piedi la Basilica di Santa Maria della Salute, in occasione di una delle feste religiose più sentite della città. È il tradizionale ponte votivo della Madonna della Salute, benedetto e aperto oggi, giovedì 19 novembre, in vista della solennità di sabato 21 novembre.

Il collegamento temporaneo, secondo quanto disposto dal Comune di Venezia, resterà accessibile ai pedoni fino alle ore 23 di domenica 22 novembre.

Ma non si tratta soltanto di una soluzione per facilitare gli spostamenti. Il ponte votivo è il simbolo di una promessa che Venezia rinnova da quasi quattro secoli, in ricordo di una delle pagine più drammatiche della sua storia.

PERCHÉ VIENE COSTRUITO IL PONTE VOTIVO DELLA MADONNA DELLA SALUTE?

Per comprendere il significato di questa tradizione bisogna tornare al 1630, quando Venezia fu colpita da una devastante epidemia di peste. Di fronte alla tragedia, la Repubblica fece voto di costruire una chiesa dedicata alla Vergine Maria, invocandone l'intercessione per la liberazione dalla malattia.

Da quella promessa nacque la Basilica di Santa Maria della Salute, progettata dall'architetto Baldassarre Longhena, e prese forma una devozione che continua ancora oggi. Ogni 21 novembre i veneziani si recano in pellegrinaggio al santuario per affidare alla Madonna le proprie intenzioni di preghiera e ringraziarla per le grazie ricevute.

Il ponte votivo, tradizionalmente realizzato su barche e oggi allestito con strutture galleggianti, permette ai fedeli di compiere questo percorso attraversando il Canal Grande. Tra i gesti più caratteristici della ricorrenza c'è anche l'accensione di un cero davanti all'immagine della Vergine, secondo un'usanza tramandata di generazione in generazione.

Una tradizione che continua a richiamare migliaia di persone, non soltanto da Venezia ma anche dal resto del Veneto. Secondo i dati diffusi dal Patriarcato, nel 2025 hanno partecipato complessivamente alla festa circa 150 mila persone.

PELLEGRINAGGIO A VENEZIA PER FESTA MADONNA DELLA SALUTE. IL PONTE VOTIVO CHE CONDUCE ALLA BASILICA ERETTA DA LONGHENA NELLA QUALE TRADIZIONALMENTE MIGLIAIA DI PELLEGRINI SI RECANO A RENDERE OMAGGIO ALLA MADONNA

LA FESTA DEL 21 NOVEMBRE E LA MESSA CON IL PATRIARCA MORAGLIA

Il tema scelto per la Festa della Madonna della Salute 2026 è «Maria, stella dell'Evangelizzazione», in continuità con la lettera pastorale del patriarca Francesco Moraglia Marco l'Evangelista. Evangelizzati per evangelizzare. Il documento accompagna il cammino della diocesi verso il 2028, quando Venezia celebrerà i 1.200 anni dall'arrivo delle spoglie di san Marco Evangelista.

Le celebrazioni solenni prenderanno il via venerdì 20 novembre alle ore 14.30, con l'apertura del pellegrinaggio cittadino. Il momento centrale sarà sabato 21 novembre, giorno della festa, quando la basilica resterà aperta dalle 5.40 alle 22.20 per accogliere i pellegrini.

Alle ore 10 il patriarca Francesco Moraglia presiederà la Messa solenne, alla presenza delle autorità civili e militari, del clero veneziano e dei rappresentanti delle istituzioni religiose cittadine. La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva su Antenna 3 e sulla pagina Facebook di Gente Veneta.

DOMENICA IL PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI CON NICOLA CAMPORIONDO

Le celebrazioni proseguiranno domenica 22 novembre con il pellegrinaggio dei giovani del Patriarcato, dedicato al tema «Evangelizzati per evangelizzare». Il ritrovo è previsto alle ore 18 in Campo San Maurizio, dove i partecipanti inizieranno insieme la preghiera del Rosario, alla presenza del patriarca.

Ospite speciale sarà Nicola Camporiondo, giovane influencer cattolico e studente di Teologia, conosciuto per la sua attività di evangelizzazione su TikTok, Instagram e YouTube.

Il programma delle celebrazioni si concluderà lunedì 23 novembre con una Messa di ringraziamento alle ore 16, curata dal Seminario Patriarcale.