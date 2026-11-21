Aveva 14 anni, amava ballare, stare con le amiche, viaggiare e fare shopping. Aveva tanti sogni e progetti, come tutte le ragazze della sua età. Ma aveva anche imparato a guardare in faccia la sofferenza e persino la morte, senza perdere la fiducia nella vita. È la storia di Giulia Gabrieli, la giovane bergamasca che oggi, 21 novembre 2026, papa Leone XIV ha riconosciuto venerabile, autorizzando la promulgazione del decreto sulle sue virtù eroiche. Un nuovo passo nel cammino verso la beatificazione di una ragazza che, pur avendo vissuto soltanto 14 anni, ha lasciato una testimonianza capace di parlare a persone di ogni età.

Giulia nasce a Bergamo il 3 marzo 1997, nel quartiere di San Tomaso de' Calvi, dove cresce insieme ai genitori Antonio e Sara e al fratello minore Davide. È una ragazza solare, vivace, socievole, con una grande voglia di vivere. Frequenta l'oratorio, è ministrante, ama la scrittura e la danza. La fede fa parte della sua quotidianità, ma è soprattutto quando la vita la mette duramente alla prova che diventa per lei una risorsa fondamentale.

Nell'estate del 2009, durante una vacanza al mare con la famiglia, Giulia nota un rigonfiamento sulla mano sinistra. Gli accertamenti portano a una diagnosi terribile: un rabdomiosarcoma alveolare, una forma aggressiva di tumore. Comincia così un lungo percorso di cure, tra ospedali, chemioterapia e radioterapia. Ha appena 12 anni.

La malattia cambia radicalmente la sua esistenza, ma non riesce a spegnere la sua vitalità. Giulia continua a coltivare i propri interessi, a pensare al futuro, a desiderare di tornare a scuola e di riabbracciare gli amici. Non nasconde la paura e la fatica, ma trova nella fede una forza con cui affrontare anche i momenti più difficili.

Un incontro importante per il suo cammino spirituale avviene nell'estate del 2010, durante un pellegrinaggio familiare a Loreto. Qui conosce la storia di Chiara Luce Badano, la giovane appartenente al Movimento dei Focolari morta a 18 anni per un tumore e beatificata nel 2010. Giulia ne rimane profondamente colpita e riconosce in lei una figura vicina, un esempio da seguire. La sua testimonianza diventa un riferimento per affrontare la malattia e trovare un senso anche nella sofferenza.

Nel frattempo, Giulia matura una consapevolezza sempre più profonda del proprio destino. Non smette di chiedere la guarigione, perché vuole continuare a vivere e realizzare i tanti progetti che ha in mente. Ma impara anche ad affidarsi a Dio, senza che questo significhi rinunciare alla speranza.

Una delle sue riflessioni più significative riguarda proprio il futuro che l'attende: «La mia storia può finire solo in due modi: o, grazie a un miracolo, con la completa guarigione [...] oppure incontro al Signore, che è una bellissima cosa. Sono entrambi due bei finali». Parole sorprendenti per una ragazza così giovane, che non esprimono rassegnazione, ma una fiducia profonda nella vita e nell'amore di Dio.

La sua esperienza diventa anche un'occasione per essere vicina agli altri. Giulia comprende quanto sia importante, per chi soffre, non sentirsi soli. A Padova, dove si sottopone a un ciclo di radioterapia, un gesto affettuoso ricevuto da una sconosciuta mentre prega davanti alla tomba di sant'Antonio le restituisce forza e speranza. È un episodio che le rimane particolarmente impresso e che testimonia quanto sappia riconoscere il valore dei piccoli gesti di solidarietà.

Anche quando le condizioni di salute peggiorano, Giulia non rinuncia a guardare avanti. Riesce a sostenere e superare l'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di primo grado grazie all'iniziativa «La scuola in pigiama», pensata per consentire ai ragazzi ricoverati o impossibilitati a frequentare le lezioni di proseguire il proprio percorso scolastico.

Il 19 agosto 2011, a Bergamo, Giulia muore nella sua casa, circondata dall'affetto dei familiari. Ha soltanto 14 anni. Ma la sua storia non finisce con la sua scomparsa. Le riflessioni, i pensieri e le parole lasciate durante la malattia diventano una testimonianza sempre più conosciuta. Nel 2012 Fabio Finazzi pubblica il libro «Un gancio in mezzo al cielo», che raccoglie la sua esperienza e le sue riflessioni. I genitori danno inoltre vita all'associazione ConGiulia, per trasformare il ricordo della figlia in iniziative concrete di solidarietà, soprattutto a favore dei bambini e dei ragazzi che affrontano la malattia.

Il cammino ecclesiastico verso il riconoscimento della sua santità comincia ufficialmente il 7 aprile 2019, quando il vescovo di Bergamo Francesco Beschi apre la causa di beatificazione. La fase diocesana si conclude nel settembre 2021 e il percorso prosegue in Vaticano.

Ora, con il decreto promulgato da papa Leone XIV, la Chiesa riconosce l'eroicità delle virtù di Giulia e le attribuisce il titolo di venerabile. Per arrivare alla beatificazione sarà necessario il riconoscimento di un miracolo attribuito alla sua intercessione.

Resta, intanto, la testimonianza di una ragazza che ha saputo vivere fino in fondo, senza smettere di desiderare, sperare e amare. Giulia non ha mai fatto della malattia la propria identità: ha continuato a essere una ragazza di 14 anni, con i suoi sogni e le sue passioni, ma con una capacità di affidamento e una maturità spirituale fuori dal comune. Forse è proprio questo il tratto più luminoso della sua storia: aver mostrato che la speranza non consiste nel non avere paura, ma nel continuare a guardare alla vita, anche quando tutto sembra diventare più difficile.