Una manica bianca appena visibile dal finestrino dell’auto. Papa Leone ha salutato brevemente la piccola folla che già dalle prime ore della mattinata si era radunata davanti alla Porta del Perugino per accompagnarne l’uscita verso il Policlinico Gemelli. Prevost, che si è avviato verso l’ospedale alle 12,57, conferma che l’operazione avverrà alle 16 di oggi pomeriggio a opera del professor Stefano Margheritora.

Le notizie sulla salute del Papa saranno date direttamente dalla Santa Sede in serata.

Già dopo pochi minuti la macchina con a bordo il Pontefice è arrivata al Policlinico. Prevost, accompagnato dal suo staff medico e dal dottor Luigi Carbone, è entrato dall’ingresso principale.

Papa Leone al suo arrivo al policlinico Gemelli stringe la mano al dottor Andrea Cambieri (REUTERS)

Nel pomeriggio, alle 18, nella cappella universitaria, sarà recitato un rosario guidato dal cardinale di Roma Baldo Reina.

Tutta la diocesi di Roma e tutto il mondo si stanno stringendo con la preghiera attorno al Pontefice.

A Leone sono arrivati anche gli auguri della rettrice dell’Università: «A nome di tutta la famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, desidero esprimere al Santo Padre la nostra affettuosa vicinanza», ha scritto Elena Beccalli. «Nel momento del ricovero in ospedale, manifestando il forte legame che unisce l’Ateneo alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, lo accompagniamo con la preghiera e con profonda gratitudine per il suo magistero, che ci esorta a mettere al centro la dignità di ogni persona e a costruire dialogo e pace», ha concluso la rettrice.