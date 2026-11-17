C'è un'immagine che Leone XIV porta con sé dal viaggio in America Latina: quella di una folla che cerca di avvicinarsi, di toccare il finestrino della papamobile, di consegnargli un Rosario. Un gesto di affetto che, racconta il Pontefice, gli è rimasto nel cuore. Ma anche un'immagine che restituisce il senso di un viaggio nel quale, tra Uruguay, Argentina e Perù, ha incontrato popoli diversi, culture, comunità e storie di fede.

«Magnifica humanitas»: è il titolo che il Papa avrebbe dato a questa esperienza, come ha spiegato ai giornalisti durante la conferenza stampa sul volo di ritorno da Lima a Roma. Un'espressione che riassume anche il messaggio che Leone XIV continua a proporre: riconoscere il valore di ogni essere umano, costruire ponti e provare a ricucire le divisioni. Un compito che considera centrale nel proprio ministero.

«Non sono un politico, parlo del Vangelo»

Tra le risposte più significative c'è quella sulle pressioni e sulle interpretazioni politiche che accompagnano il suo pontificato. C'è chi cerca di collocarlo a destra, chi a sinistra, chi legge ogni sua parola come una presa di posizione nello scontro politico. Leone XIV respinge questa rappresentazione.

«Il messaggio che voglio trasmettere, il messaggio che voglio portare, non è politico», ha spiegato, aggiungendo che, anche nei Paesi in cui alcuni cercano di spingerlo verso uno schieramento o l'altro, lui intende parlare di umanità e Vangelo.

Lo ha fatto anche nell'incontro con il presidente argentino Javier Milei. Il Papa ha raccontato di aver affrontato con lui il tema del rispetto della persona, della dignità della vita in tutte le sue fasi e della necessità di prestare maggiore attenzione ai più poveri e bisognosi. Un confronto nel quale non sono mancati i riferimenti alle difficoltà economiche dell'Argentina.

Il Pontefice non nasconde la preoccupazione per una società sempre più attraversata da contrapposizioni. Gli algoritmi, osserva, ci hanno trascinati dentro una polarizzazione che in molti casi non è casuale, ma provocata intenzionalmente. E anche i mezzi di comunicazione hanno una responsabilità: aiutare le persone a superare le divisioni, anziché alimentarle.

«Non è necessario arrivare al punto di usare un linguaggio così violento, di creare divisioni persino all'interno delle famiglie», ha ammonito. Le divergenze esistono e continueranno a esistere, ma non devono diventare odio. Nel messaggio di Gesù Cristo, ricorda, c'è un invito a costruire ponti e cercare la riconciliazione.

Il suo auspicio è semplice quanto impegnativo: «Più capacità di dialogo, costruzione di ponti, riconciliazione, meno polemiche, meno guerra, meno divisione».

Il racconto dell'intervento: «Nella grazia di Dio, ero sereno»

La conferenza stampa ha offerto anche un passaggio particolarmente personale. Rispondendo a una domanda sulle proprie condizioni fisiche, Leone XIV ha raccontato come ha scoperto il problema di salute che lo ha portato a un intervento chirurgico al polmone.

Tutto è cominciato durante alcuni controlli di routine, che il Pontefice effettua da molti anni. Non aveva sintomi e si sentiva bene. Gli accertamenti hanno però individuato un'ombra, poi ulteriori esami e una biopsia hanno permesso di rilevare la presenza di un tumore.

«La prima notizia è stata una sorpresa, non c'era nessun sintomo, mi sentivo bene», ha spiegato. Quando ha saputo che sarebbe stato necessario operarsi, la sua reazione è stata di fiducia: «Nella grazia di Dio, ero sereno, ho sentito, bisogna farlo, facciamo».

Il Papa ha quindi chiarito che l'intervento ha avuto un esito positivo: nella parte di polmone rimossa il tumore era completamente circoscritto e non è necessario un ulteriore trattamento specifico. Sarà comunque importante continuare a sottoporsi a controlli periodici.

Leone XIV ha voluto trasformare il racconto personale anche in un messaggio per chi sta affrontando la malattia. Ha ricordato la necessità della prevenzione, degli accertamenti e della fiducia nei medici, invitando a non lasciarsi paralizzare dalla paura quando occorre affrontare una cura.

«Grazie a Dio in questo caso anche con la forza della preghiera di tante persone, è andata benissimo e sono qui come testimone», ha detto. Ha anche ricordato il fratello, che sta attraversando una situazione di salute più complicata, spiegando come entrambi vivano questa prova affidandosi al Signore.

«Guarire e unire»: la priorità del suo pontificato

L'unità torna anche quando il confronto si sposta sulle questioni interne alla Chiesa. Interrogato sulla possibilità di rivedere alcune scelte relative al futuro delle comunità cristiane, in particolare sulla questione dei sacerdoti sposati, Leone XIV ha ribadito che una delle sue priorità è promuovere la comunione tra i cattolici.

«Una parte importante del mio ministero nella Chiesa sia guarire e unire le persone», ha affermato. Prima di affrontare questioni complesse e divisive, secondo il Papa, occorre ritrovare la capacità di ascoltarsi, riunirsi e riflettere insieme sulle priorità.

Non significa escludere che in futuro possano esserci cambiamenti, ma evitare che le diverse sensibilità diventino motivo di frattura. «Prima di tutto, riuniamoci», è il suo invito.

Traditionis Custodes, si va avanti sulla linea di Francesco

Un chiarimento importante è arrivato anche sulla liturgia e sul motu proprio Traditionis Custodes, con cui Papa Francesco aveva disciplinato la celebrazione della Messa secondo il Messale romano del 1962, il cosiddetto rito antico.

Alla domanda sulla possibilità di rendere più flessibili le disposizioni, Leone XIV è stato esplicito: «Traditionis Custodes è stata una decisione di Papa Francesco e continueremo a seguirla».

Il Pontefice ha ricordato che il documento prevede già la possibilità di concedere dispense per la celebrazione secondo il Vetus Ordo. Ma ha anche sottolineato che «la stragrande maggioranza dei cattolici nel mondo celebra il Rito del Vaticano II, di Paolo VI, e continueremo a farlo».

Una risposta che conferma la continuità con il pontificato precedente e che si inserisce nella più ampia preoccupazione di Leone XIV per la comunione ecclesiale. Anche sulla liturgia, infatti, il rischio è che una questione importante per la vita della Chiesa diventi un terreno di contrapposizione tra gruppi e sensibilità differenti.

Al termine del viaggio, il Papa torna dunque a Roma con la gratitudine per l'accoglienza ricevuta e con un messaggio che attraversa tutte le risposte date ai giornalisti: non alimentare le divisioni, non lasciarsi imprigionare dagli schieramenti, non perdere di vista la dignità delle persone. La sua missione, in fondo, è quella che ha indicato più volte durante il colloquio: guarire, unire, superare le polarizzazioni.





Fonte: Vatican News, «Il Papa: importante nel mio ministero è guarire, unire e superare le polarizzazioni», 17 novembre 2026.