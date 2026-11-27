È uscito lo scorso 24 novembre Il Diario personale di papa Francesco. Il materiale che vi è stato raccolto, da una vecchia agenda utilizzata per più anni da Bergoglio, e che rivela «sentimenti, stati d’animo, gioie, stanchezze, crisi, le sue preoccupazioni più personali e sincere», è stato selezionato e presentato, contestualizzandolo, dal cardinale Victor Manuel Fernandez, Prefetto del Dicastero della Dottrina della fede. Il tutto con il permesso di papa Leone (oltre che di papa Francesco, quando era in vita: «Di questo, vedrete voi»).

Ciò che ha attirato di più l’attenzione di tanti sono state le parole sulla “visione” dell’inferno e del Maligno. Ma scorrendo le pagine, che trattano di vari altri argomenti, si scopre molto di più. In filigrana, come un filo sotterraneo, a collegarle è la sua spiritualità di gesuita. È come un sismografo che registra l’anima e il cuore di Bergoglio, le sue esperienze spirituali, le sue “mozioni” interiori, di consolazione o desolazione (termini della sua spiritualità ignaziana che trapela a ogni pagina), le lotte interiori che ha attraversato, addirittura un periodo di crisi spirituale di due anni vissuto da Papa, e la lotta con lo “spirito del male”. Cose che possono sorprendere in un Pontefice. Il pensiero corre subito alla “notte oscura” vissuta da santa Teresa di Calcutta e rivelata dai suoi diari dopo la morte. Pagine sorprendenti ed emozionanti per chi le sa leggere.

Emerge poi un filone che interroga tutti coloro che esercitano autorità: la tentazione di usarla “male”, ritenendosi al di sopra di tutti. Tutto questo Francesco lo avverte con estrema lucidità e onestà umana e spirituale. E diventa un interrogativo per ogni credente a saper “leggere” ciò che si muove nella sua coscienza con onestà, senza paura dei “demoni interiori”, nel confronto continuo con il Signore e la sua luce. Senza (auto)coscienza alla luce del rapporto con il Signore, non c’è vera spiritualità.

Un altro filone che emerge con forza sono i valori spirituali che sorreggono l’uomo e il gesuita Bergoglio: in primis l’esperienza personale della misericordia divina (che diventa fiducia e affidamento in ogni circostanza) e il senso della provvidenza. Emerge insomma il papa Francesco più “spirituale”, ancorato persino a pratiche che a volte ci paiono un po’ datate ma da lui molto sentite: un aspetto da tanti misconosciuto. Il Francesco “spirituale” che però ha alimentato anche quello impegnato su altri temi più “sociali”. Ancora una volta una lezione per noi: non c’è contraddizione tra spiritualità e impegno “sociale” (o, se preferiamo, impegno nella storia), tema ripreso e ampiamente sviluppato da papa Leone. Anzi, una vera spiritualità alimenta l’impegno nel mondo, per i poveri ecc.

Insomma, una lettura emozionante, che può ricordare un’opera per certi versi simile come Il Giornale dell’anima di papa Giovanni XXIII.