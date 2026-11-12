Javier Milei lo aveva salutato, in partenza dall’Argentina,, con le lacrime agli occhi. Visibilmente commosso, il labbro tremante, lo aveva accompagnato, come da protocollo, fin sotto la scaletta dell’aereo sancendo, con il linguaggio del corpo più che con quello delle parole, una ritrovata pace col Vaticano dopo i durissimi attacchi che il presidente albiceleste aveva riservato sia a papa Francesco che alla Dottrina sociale della Chiesa rei di contestare il neoliberismo sfrenato che fabbrica poveri e scarta buona parte dell’umanità.

In Perù Leone, dopo poco meno di quattro ore di volo, atterra felice. Sorride più volte mentre lo accoglie la presidente Fujimori, figlia di quell’Alberto condannato per crimini contro l’umanità e del quale l’allora Prevost aveva criticato l’indulto a lui concesso senza che avesse chiesto realmente perdono. Per il Pontefice, come ha detto lui stesso, è un ritorno a casa. Ha mantenuto il passaporto e oggi quel modulo con la richiesta di diventare cittadino a tutti gli effetti, con la firma e l’impronta digitale di quello che sarebbe diventato papa Leone diventa “patrimonio della Nazione”. Rallenta il tragitto che dall’aeroporto lo conduce al palazzo presidenziale. Prima con il finestrino abbassato a salutare e farsi salutare, poi, cambiando macchina e salendo sulla papamobile, in piedi per tutto l’ultimo tratto accolto da una folla festante che supera i due milioni. La polizia si fa largo a fatica mentre Leone saluta e benedice e non si stanca di girarsi da ogni parte quasi per voler abbracciare con lo sguardo tutti i presenti.

Poi, prima del colloquio privato con la presidente, ascolta gli inni. E canta quello peruviano, dalla prima all’ultima parola, continuando a commuoversi. Ha gli occhi lucidi quando abbraccia alcuni dei bambini e delle persone con disabilità che hanno preparato per lui un canto di benvenuto in cui sottolineano la dimensione missionaria di “Papa Leon” e la grande richiesta di riconciliazione e pace.

Al Gran Teatro Nacional, dove si trasferisce per il discorso alle alle autorità, alla società civile e al corpo diplomatico, un altro bagno di folla. E le prime parole piene di gratitudine. «Sono profondamente lieto di tornare in Perù», esordisce ringraziando la Presidente della Repubblica e quanti hanno reso possibile il viaggio.

Poi ricorda che il suo legame con il Paese è iniziato molto prima dell’incarico nella diocesi di Chiclayo: decenni di vita condivisa, ascolto delle preoccupazioni della gente, ospitalità ricevuta nelle case e attorno alle tavole. Nel 2015 ha ricevuto la cittadinanza peruviana, segno di un appartenenza già radicata. «Oggi comprendo quanto di questa terra rimanga in me e quanto della mia stessa storia appartenga anche a voi», dice spiegando di tornare come Successore di Pietro, ma anche «nella mia patria».

Il discorso poi allarga lo sguardo alla storia millenaria del Perù, plasmata da popoli, lingue e tradizioni diverse: quechua, aimara, lingue amazzoniche, eredità afro-peruviana e asiatico-peruviana. Citando Benedetto XVI, ricorda che dall’incontro tra la fede e le etnie autoctone è nata la ricca cultura cristiana del continente. E sottolinea che l’unità di un popolo si rafforza quando le differenze trovano posto e ogni persona contribuisce con la propria storia e le proprie convinzioni. Non uniformità, dunque, ma comunione nella diversità.

Al centro del discorso, come era già accaduto in Uruguay e Argentina, la politica come servizio. Citando Evangelii gaudium, il Papa definisce la politica «una vocazione altissima» e una delle forme più alte di carità, perché cerca il bene comune. La vita democratica, ha aggiunto, riesce a unire persone con convinzioni e aspirazioni diverse attorno a un destino comune. Le istituzioni devono offrire canali perché tali differenze si esprimano e possano percorrere vie di intesa. Ma ha anche messo in guardia dalla tentazione di lasciare ai margini chi vive lontano: ascoltare i bisogni, anche quelli apparentemente semplici, è il primo passo per non scartare.

Papa Leone durante l'esecuzione dell'inno nazionale peruviano. Accanto la presidente Keiko Fujimori (REUTERS)

Sul piano sociale, il Pontefice indica la necessità di una pace concreta: andare a lavorare senza paura, prendersi cura dei figli, tornare a casa con serenità. Ricorda la sofferenza causata dalla violenza e l’importanza di proteggere la dignità e i diritti delle persone. Rivolge poi rivolto un pensiero alle famiglie, ai contadini, ai pescatori, ai piccoli commercianti, agli insegnanti, ai giovani in cerca del primo impiego, agli anziani, alle persone con disabilità e a chi soffre per solitudine o difficoltà legate alla salute mentale. Un passaggio lo dedica alle donne peruviane impegnate nelle mense popolari e nelle cucine comunitarie, perché possano sviluppare le proprie capacità, partecipare alla vita delle comunità e vivere libere dalla violenza e dallo sfruttamento.

Non manca il riferimento all’ambiente in una nazione che si trova ad affrontare il terribile fenomeno del Nino. Parla dei fiumi dell’Amazzonia, delle alture andine e del litorale che plasmano la vita di molte comunità. Lo sfruttamento delle risorse richiede cura della natura e rispetto delle comunità che da essa dipendono. Scienza e tecnologia possono aiutare a prevenire rischi, migliorare la sanità e avvicinare le opportunità educative alle comunità remote; anche l’intelligenza artificiale, sottolinea, richiede discernimento e un orientamento responsabile al bene comune, con garanzie giuridiche adeguate.

Infine, il Papa parla dei peruviani all’estero e dei migranti che arrivano in Perù, delle guerre e delle tensioni internazionali, della necessità di una diplomazia paziente che rispetti il diritto internazionale. Ricorda il rapporto stretto tra Perù e Santa Sede, nel quadro della Costituzione, e conclude affidando il Paese a Santa Rosa da Lima, una delle sue sante più famose che compare anche nel logo del viaggio sotto al motto che da il senso dell’intero viaggio: “Abrams el corazon”, “Apriamo il cuore”.