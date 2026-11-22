Il mondo ha bisogno di quella giustizia che porta alla condanna di ogni iniquità. Nell’Angelus nel giorno della solennità di Cristo Re, papa Leone XIV lancia al mondo un forte richiamo al bisogno di giustizia. Una giustizia diversa da quella del mondo, perché sceglie di stare accanto agli ultimi, a chi è maggiormente colpito dalla mancanza di giustizia.

Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Ma quando Signore? Ogni volta che l’avete fatto a uno di questi piccoli, l’avete fatto a me. Prevost ricorda queste parole potenti del Vangelo e invita a riscattare dal male i piccoli della terra.

Il richiamo alla giustizia e alla condanna delle iniquità si accompagna a un caloroso appello ai giovani, nella Giornata della gioventù a livello diocesano. I giovani devono avere il coraggio di scegliere di stare dalla parte della giustizia e dei poveri: «L’amore di Dio è la vostra forza».

Significativamente, l’Angelus del Papa si chiude con l’annuncio del pranzo con 1.300 poveri. Una povertà che è anzitutto materiale, ma anche relazionale e di senso. Un vuoto che tutti siamo chiamati a colmare.