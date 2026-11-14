È un ritorno alle origini, ai luoghi e alle persone che hanno accompagnato gli anni del suo ministero in Perù. La giornata di sabato di Leone XIV, nona tappa del suo viaggio apostolico in America Latina, è stata segnata da due appuntamenti dal forte valore affettivo e spirituale: l’incoronazione della statua della Vergine Immacolata a Chiclayo e la Messa nella piccola comunità andina di Santa Cruz de Succhabamba, nella regione di Cajamarca, una delle zone più remote della diocesi peruviana guidata da Robert Francis Prevost per otto anni dopo essere stato missionario tra questa gente che ancora lo chiama affettuosamente «padre Roberto».

A Chiclayo l’incoronazione dell’Immacolata

La mattinata si è aperta davanti alla Cattedrale di Santa Maria di Chiclayo, dove una grande folla di fedeli, molti dei quali arrivati dopo aver trascorso la notte all’aperto, ha accolto il Pontefice. Sul palco, davanti alla statua della Vergine Immacolata, era stata preparata una corona dorata, che Leone XIV ha deposto sul capo della Madonna al termine del rito di incoronazione.

Un gesto che il Papa ha voluto caricare di un significato personale e comunitario. «La corona che apporrò sulla testa della Nostra Signora vuole simboleggiare l’omaggio di gratitudine e amore filiale che le rende il Papa, insieme a voi e a tutta la Chiesa», ha spiegato, riconoscendo in Maria la «Madre premurosa e protettrice di Chiclayo». Il legame con la città è emerso con particolare intensità nelle parole rivolte alla Vergine. «Accanto a te ho imparato a essere pastore di Chiclayo», ha ricordato Leone XIV, affidando al suo Cuore Immacolato la propria vita e il ministero di Successore di Pietro. Una preghiera nella quale la vicenda personale del Pontefice si intreccia con quella di una comunità che lo ha visto crescere come pastore. Davanti ai fedeli, il Papa ha richiamato anche le ferite del presente: «Ci sentiamo minacciati dall’incertezza della violenza diffusa, dalla sofferenza indicibile che continua a colpire tanti fratelli». Di fronte alle tenebre che attraversano il mondo, ha indicato in Cristo la luce capace di salvare l’umanità e di aprire cammini di unità e riconciliazione. L’invito ai chiclayani è stato quello di continuare a camminare «tutti insieme, come una sola famiglia di Dio».

Santa Cruz de Succhabamba (ANSA)

Il ritorno a Santa Cruz, tra le comunità delle Ande

Terminato l’appuntamento a Chiclayo, Leone XIV è ripartito in elicottero dalla base aerea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. Dopo un volo di circa 47 minuti è atterrato a Santa Cruz de Succhabamba, piccolo centro della regione di Cajamarca, dove lo attendevano circa ventimila persone, molte provenienti dalle comunità contadine delle montagne.

Ad accoglierlo il suono delle campane della parrocchia dell’Immacolata e un entusiasmo che ha restituito al Pontefice il clima familiare dei suoi anni peruviani. Prima della Messa, il Papa si è raccolto in preghiera davanti al Señor del Costado, patrono della comunità, deponendo un mazzo di fiori e accendendo una candela. Ha incontrato anche alcuni malati e persone con disabilità, ricordando che la loro fede, la loro fedeltà e la loro preghiera sono una testimonianza preziosa per tutta la Chiesa. Per Leone XIV si è avverato un «sogno grandissimo»: tornare nei luoghi in cui ha iniziato il suo ministero di umile servitore del Signore.

Un murale dedicato al Papa a Santa Cruz de Succhabamba (ANSA)

La fede semplice delle Ande e la sfida della giustizia

Nell’omelia della Messa votiva della Misericordia di Dio, celebrata all’aperto, il Papa ha valorizzato la fede schietta delle popolazioni andine, cresciuta attraverso il lavoro quotidiano, le tradizioni e la solidarietà tra generazioni. Una fede «lontana dagli applausi» e dai grandi riconoscimenti, ma capace di tenere unite le comunità anche nelle difficoltà. «Essa valorizza cose essenziali come la terra, il lavoro onesto, la famiglia, e offre un antidoto salutare alla superficialità e al consumismo oggi dilaganti», ha detto, riconoscendo il valore della religiosità popolare e di quanti, spesso in condizioni difficili, continuano a trasmettere il Vangelo. Un pensiero particolare è andato ai catechisti e ai laici impegnati nell’annuncio missionario, che si prendono cura delle comunità anche quando i sacerdoti non possono essere presenti. A partire dalla parabola evangelica della vedova e del giudice iniquo, Leone XIV ha affrontato anche il tema della giustizia sociale. Nelle Ande, ha osservato, restano aperte questioni come lo spopolamento dei villaggi, la migrazione verso le grandi città della costa e l’equa distribuzione dei benefici derivanti dalle risorse del territorio.

«L’ingiustizia e la malvagità non si sconfiggono con la brutalità, ma con la preghiera, con la pazienza, con la perseveranza nel denunciare ciò che non va», ha affermato, invitando a lavorare per i cambiamenti necessari senza perdere la fiducia in Dio. Ha quindi ringraziato contadini, commercianti e piccoli imprenditori che, con ingegno e intraprendenza, creano lavoro dignitoso e contribuiscono allo sviluppo delle loro comunità.

L'arrivo del Papa a Santa Cruz (ANSA)

«Il Signore vede i sentieri che percorrete»

La conclusione dell’omelia è stata una promessa di vicinanza rivolta a un popolo che il Papa conosce bene: «Il Signore vede i sentieri che percorrete, la fatica, le preoccupazioni, le sfide che affrontate; conosce la speranza dei giovani, ispira la saggezza degli anziani, e non vi abbandona». Prima della benedizione, Leone XIV ha ripreso la domanda del Vangelo: quando il Figlio dell’uomo tornerà, troverà ancora la fede sulla terra? La risposta, guardando alla gente radunata a Santa Cruz, è stata piena di fiducia: «Io sono certo che, se Gesù decidesse di venire a Santa Cruz, troverebbe fede, speranza e cuori aperti al Signore».

Un ringraziamento alla comunità per la sua testimonianza e la sua fedeltà alla Chiesa. E, soprattutto, il segno di un legame che il tempo e il nuovo ministero petrino non hanno cancellato: quello tra il Papa e la sua gente delle Ande.