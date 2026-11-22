Papa Leone XIV ha pranzato oggi in Aula Paolo VI con 1.300 poveri, invitati dalle strutture caritative che ogni giorno a Roma offrono sostegno materiale e spirituale ad una umanità fragile, provata da tante situazioni della vita, dalle guerre, dal dolore.

Al suo ingresso gli invitati hanno accolto con calore il Pontefice e i bambini hanno gridato festosi il suo nome, tutti in piedi per ascoltarlo e per applaudirlo in un gesto di riconoscenza per questa consuetudine, iniziata nel 2017 nella prima Giornata Mondiale dei Poveri.

Tante storie raccolte in Sala Nervi, tutte segnate dalle difficoltà delle vita, tutte pronte a raccogliere questo segno di solidarietà per ripartire.

ANSA

Leone ha pregato perché “il nostro nutrimento ci serva per compiere meglio la tua volontà e per costruire il tuo regno di amore. Signore aiutaci ad essere testimoni del tuo amore, dà ad ogni famiglia la gioia di essere unita nella pace, fa’ che non manchi a nessuno il necessario per vivere. Ti rendiamo grazie, Signore, per questa mensa fraterna e per tutti coloro che hanno aiutato a preparare questa festa”.

“Buon appetito a tutti!”, ha quindi concluso il Pontefice che poi si è seduto al tavolo accanto a 18 poveri e al prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità, monsignor Luis Marín de San Martín.

Il pranzoè stato servito dalla Croce Rossa grazie all’impegno di oltre 400 volontari, più di 250 si sono occupati di allestire oltre 100 tavoli in Aula Paolo VI e di servire tre portate: cannelloni, spezzatino con i piselli e il gelato. A cura della Croce Rossa Italiana anche l’intrattenimento musicale da parte della Fanfara Nazionale.

Prima delle parole del Papa l’intervento dell’Elemosiniere che ha parlato del pranzo come di “una vera esperienza di fraternità” in cui le persone presenti si possono sentire a casa. “Santo Padre, la ringraziamo per il suo costante invito ad essere davvero famiglia di Dio”, ad essere Chiesa vicina alla gente, capace di andare incontro alle persone. “Grazie - ha concluso - per essere qui per vivere insieme in questa giornata”.