2.300 aziende attive nel premium e luxury, gli ambiti del tessile pregiato e d’alta moda, un export da 2,8 miliardi di euro l’anno e un settore che, pur avendone risentito delle crisi del 2001 e del 2007-2008, mantiene il primato di distretto tessile più importante d’Europa. Il polo industriale di Prato è un’eccellenza italiana riconosciuta nel mondo e non a caso la XXI edizione del forum dell’informazione cattolica Greenaccord è in programma proprio nella città toscana, dal 20 al 22 novembre. Perché se il tessile è uno dei comparti industriali italiani con maggior impatto economico, occupazionale e di prestigio, altrettanto vero è che presenta anche alcune criticità ambientali che, per essere affrontate e ammortizzate, necessitano di una visione e di una capacità imprenditoriale a 360 gradi, come quelle presenti del distretto pratese, dove l’economia circolare, oggi imprescindibile, è da lungo consolidata.

La locandina del forum Greenaccord 2026

«Il tessile a Prato ha una tradizione lunghissima, parliamo di quasi 200 anni di storia – dice Francesco Marini di Confindustria Toscana Nord – Il sentiero produttivo centrale continua a essere il laniero cardato, fondato prevalentemente sul riciclato. Nato per competere sul prezzo, ora è un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo: il marchio Igp è allo studio, sarebbe uno dei primi in Italia, al di fuori del settore food». Oggi il distretto include 12 Comuni tra le province di Prato, Pistoia e Firenze. Qui la specializzazione nelle produzioni tessili risale al XII secolo, mentre il decollo industriale prende avvio a fine Ottocento con il consolidarsi della produzione di lane meccaniche ottenute dal riciclaggio degli abiti usati e dei ritagli di confezione, i cosiddetti “stracci”. «I materiali oggi arrivano da filiere circolari: si tratta di scarti di lavorazione della produzione tessile oppure di capi usati selezionati in India, Bangladesh o altri Stati esteri, o anche direttamente in Italia dai cosiddetti “cenciaioli di Prato”, che si occupano di fare una cernita degli indumenti per poi reintrodurli nel circuito industriale – prosegue Marini – Sottolineo che gli “scarti” vengono reintrodotti nel circuito industriale perché si tratta di prodotti, non certo di rifiuti. Basti pensare che con la lana riciclata produciamo perfino cashmere».

Rifiuti tessili imballati per colore e composizione, pronti per procedere con la lavorazione (Getty Images)

La scorsa estate nel distretto è stato inaugurato il Prato Textile Hub che, cavalcando la raccolta differenziata del tessile, obbligatoria dal 2022, raccoglie gli scarti dei cittadini di tutta Italia preservandoli dall’inceneritore. Invece di mandare la merce a bruciare, la tecnologia fatta di fotosensori e sensori ottici separa i materiali per composizione fibrosa (cotone, lane, poliestere...) e colore, riciclando fino a 33 mila tonnellate di tessuti. «Ricreiamo materie prime da materie seconde. Abbiamo sempre avuto questa mentalità di economia circolare, che oggi può essere un grande volano economico, oltre che ambientale», nota ancora Marini.

Un’arte antica, insomma, che punta a guardare lontano. Nel distretto pratese oggi l’innovazione passa anche per il Consorzio d’implementazione detox, attivato nel 2016 con un protocollo d’intesa con Greenpeace e l’obiettivo di eliminare alcune sostanze nocive dalla lavorazione dei tessuti, e per idee come la digital twin, una piattaforma digitale per rendere immediate, tracciabili e trasparenti tutte le operazioni di gestione e collaborazione fra le aziende. Marini aggiunge un ulteriore elemento di innovazione: «Dopo essere stati i primi ad avere, fin dagli anni Settanta, un acquedotto centralizzato industriale ora stiamo anche implementando il sistema della fognatura e della depurazione delle acque, riciclando le acque di lavorazione».

Ritagli di tessuto che, attraverso una lunga e attenta lavorazione, possono tornare ad avere valore (Getty Images)

Recupero, rigenerazione e valorizzazione dei materiali, le imprese di Prato contribuiscono quindi a un settore cruciale nel quadro delle politiche europee sull’economia circolare. Ma come funziona, nello specifico, l’economia circolare basata dei rifiuti tessili? «La mia famiglia lavora nel riuso da quattro generazioni, da più di 100 anni. Oggi ci occupiamo di riuso tessile post consumo, ovvero di abiti usati: i cassonetti arrivano da noi, selezioniamo e dividiamo i capi di abbigliamento fra second hand, riciclo e discarica: riusciamo a impiegare nel riuso e nel riciclo il 90% dei materiali, buttando solo il 10%», dice Fabio Marseo che, oltre ad essere il vicepresidente di Corertex, Consorzio del riuso e riciclo del tessile di Prato, guida l’azienda di famiglia, attiva appunto nel campo dell’abbigliamento.

Marseo snocciola dati e riepiloga le prassi della lavorazione. Nel pratese si trattano fra il milione e mezzo e i due milioni di chilogrammi di tessuti all’anno. Dopo la fase di selezione e divisione degli indumenti buoni da stracci o da capi in cattive condizioni, gli abiti in buone condizioni vengono recuperati e inviati al mercato di seconda mano. Gli stracci vengono invece carbonizzati. Per procedere fino al confezionamento di nuovi abiti da materiali di riciclo, la lavorazione prevede le fasi di sfilacciatura a umido, tintoria, simulazione di composizione e colore delle miste destinate alla filatura, miscelatura, cardatura e filatura. E, ancora, roccatura, orditura e tessitura, seguite da follatura, nobilitazione e controllo finale del tessuto. Una lavorazione lunga ma dall’alto valore ambientale e, un tempo, economicamente vantaggioso. Oggi il beneficio economico del riciclo rischia invece di essere ridotto dalle piattaforme di vendita second hand, che sottraggono alla filiera del riciclo e del recupero la parte più redditizia del rifiuto tessile, lasciando agli impianti di trattamento solo la frazione peggiore e antieconomica. «Le aziende e le cooperative sociali coinvolte riescono a sostenere i costi di raccolta, cernita e avvio al riciclo dei capi rovinati grazie ai margini generati dalla rivendita dei capi migliori», spiega il vice presidente Corertex. L’evidenza è chiara: se i capi in migliori sono intercettati dalle piattaforme on line, il processo diventa più costoso che redditizio.

La varietà e la bellezza dei tessuti, in tutte le tonalità (Getty Images)

Un altro tema a cui il comparto guarda con attenzione sono certamente le normative europee e italiane, e le conseguenti opportunità ma anche richieste a cui prestar fede. «L’auspicio è che le future normative europee e nazionali, a partire dalla Responsabilità Estesa del Produttore a proposito di riciclo e smaltimento dei rifiuti tessili non stravolgano o penalizzino un sistema già efficiente, ma ne favoriscano lo sviluppo e la tutela. Il settore, ad esempio, ha sempre coinvolto nella raccolta abiti cooperative sociali di tipo B, spesso legate alla Chiesa. La normativa europea potrebbe spazzare via questa consuetudine: sarebbe un vero peccato», commenta ancora Marseo.

E l’introduzione del passaporto digitale, come cambierà la produzione dei capi da tessuti riciclati? «Lo aspettiamo con attenzione, valorizzerebbe la conoscenza della filiera etica come la nostra, raccontando il made in Italy in maniera autentica – dice, chiudendo, Marini di Confindustria- La domanda che ci guida è sempre questa: a quale innovazione puntiamo? Si tratta di un processo sostenibile a livello economico e sociale? Guardiamo avanti con lungimiranza, consapevoli però che per ogni transizione serve tempo, altrimenti si finisce come il settore auto».