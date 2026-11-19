Abiti resistenti, che stiano bene e somiglino a chi li indossa. È lo stile con cui veste la Gen Z, come emerge dalla ricerca Consum-Autori voluta da Slow Fiber, la rete di imprese nata per promuovere la centralità del lavoro, dell’ambiente e della qualità lungo tutte le fasi del processo produttivo, in alternativa al fast fashion. L’indagine è stata condotta dall’istituto di ricerca Future Concept Lab su un campione rappresentativo di 20-24enni italiani (500 casi) e di studenti di moda e design della stessa età (241 casi). Ne parliamo con il sociologo Francesco Morace, presidente di Future Concept Lab.

Il sociologo Francesco Morace

La ricerca indaga la Generazione Zeta e in particolare i ventenni (20-24 anni). Come si vestono oggi i giovani?

«Mescolano vintage, preloved (i capi usati, ndr) e capi ereditati da genitori e nonni. Cambiano spesso stile, comprano e vendono appunto usato ma rifiutano “l'etica sacrificale dell'ecologismo ideologico”, che definiscono "da Boomers". La sostenibilità è legata alla qualità della vita. Li abbiamo definiti CreActives, sperimentatori di abbigliamento sostenibile: dimostrano autonomia nei gusti, nelle scelte e nei consumi. Hanno indipendenza di pensiero ma non economica, per questo fanno i conti con le risorse che hanno».

Cosa guida il loro modo di vestirsi?

«La perfetta corrispondenza al modo di essere. Per loro l’elemento prioritario è l’onestà intellettuale, la capacità di creare relazioni durevoli. Sono molto consapevoli di quanto le filiere siano in alcuni casi poco credibili».

Quali parametri incidono sulle scelte dell’abbigliamento?

«La durata e la vestibilità conquistano la vetta della classifica con il massimo voto di 7.4, seguite a ruota dalla perfetta corrispondenza al proprio modo d’essere (7.3), appunto. Apprezzano poi la qualità dei materiali (7.1) e la versatilità (7.2) che permette loro di rendere unici i propri prodotti, siano essi capi di abbigliamento o accessori. Il valore affettivo e la salubrità si attestano su un valore medio di 6.6, comunque superiore alla marca (6.4) e alla garanzia di sostenibilità (6.1%). Chiude la classifica la condivisione di gusto con gli amici (6.0), che non è più così importante…. le tribù si dissolvono, insomma».

Il congresso annuale di Slow Fiber, in cui è stata presentata la ricerca svolta insieme a Future Concept Lab

Non badano, quindi, alla moda?

«No, più che seguire una griffe o riconoscersi in una tribù estetica, i giovani cercano capi che corrispondano al proprio modo di essere. Chi ancora pensa che le generazioni più giovani si lascino influenzare nella scelta del proprio look (un termine ormai in disuso) dalle griffe e dalle multinazionali del fast fashion, o dalla semplice emulazione dei coetanei, deve ricredersi: il brand non è più il centro del guardaroba, contano di più qualità, durata, comfort e identità personale. È il passaggio dall'appartenenza alla corrispondenza, dalla ricerca di approvazione alla ricerca di autenticità. Oggi per i giovani progettare, decorare, abbinare oggetti, colori e forme è una palestra di creatività. In loro emerge una spiccata capacità combinatoria, valorizzando capi di abbigliamento unici: hanno uno stile a geometria variabile».

Si notato differenze fra le ragazze e i ragazzi?

«Le ragazze sono leggermente più apripista, ma non in modo significativo. Direi che nel modo di vestirsi oggi il genere non ha rilevanza. A incidere, piuttosto, è la minor disponibilità economica. La classe media si è impoverita, e spesso i ragazzi devono arrangiarsi ma non rinunciano alla propria personalità: rovistano negli armadi dei nonni, recuperano il vintage perché è unico e divertente. Non essendoci più conflitto generazione, il modo in cui ci si veste può essere senza problemi come quello di genitori e nonni».

In generale, i giovani cosa chiedono alla filiera tessile?

«Rispetto per l'ambiente e per chi lavora, materiali sani e trasparenza. Alla domanda su che cosa dovrebbe valorizzare la moda tra dieci anni, i 20-24enni mettono al primo posto l'ambiente (46,1%): una filiera corretta, a basso impatto, con filati, fibre e tessuti naturali trattati in modo sano e sostenibile. Seguono la qualità del lavoro (20,3%), la tradizione italiana rinnovata (19,5%) e processi produttivi trasparenti (14,2%). Tra gli studenti di moda e design l'ordine si inverte: prima chi lavora (43,1%), poi l'ambiente (26,1%)».

Come è cambiato negli anni il modo di vestirsi dei giovani?

«C’è una retromarcia rispetto all’estetica tout court. Dieci anni fa la priorità era essere cool ed ammirati per come ci si presentava e, soprattutto per le ragazze, il fashion era indispensabile. Oggi, invece, i giovani cercano un’“aura personale” e una “vibe sociale”, unicità e credibilità nella relazione con gli altri: hanno bisogno di reinventarsi ogni giorno. È una vera e proprio rivoluzione, lo stile è cambiato completamente. Aggiungo che, rispetto a dieci anni fa quando i social erano in piena espansione, oggi c’è più diffidenza rispetto alla rete e all’intelligenza artificiale. I giovani hanno più strumenti per valutare e conoscere le promozioni, i social sono meno influenti nel dare indicazioni sul modo di vestirsi».

Quattro giovani, ognuno vestito "a modo suo" (Getty Images)

Mettono ancora piede nei negozi di abbigliamento?

«Nelle grandi catene vanno solo se ci sono promozioni, e comunque sapendo che troveranno merce di scarsa qualità: le considerano truffaldine. Viceversa sono appassionati di mercatini, piccole botteghe artigianali, sono incuriositi dalla sperimentazione tessile».

E gli accessori?

«Occhiali, orologi, calzature continuano a essere molto importanti. Devono essere di qualità e vanno bene quelli ereditati dalle famiglie: sono vintage».

All’orizzonte ci sono le nuove regole europee, dal passaporto digitale del prodotto alla responsabilità estesa del produttore e all’ecodesign…

«Misure che vanno verso la trasparenza chiesta dai giovani. I CreActives apprezzano, ad esempio, l’idea dell’etichetta digitale perché può aiutare a comprendere le qualità autentiche del prodotto e dei suoi processi produttivi. Nel vestirsi sono liberi e infedeli, sceglieranno i prodotti che ritengono migliori, più “calzanti” con il loro modo di essere».