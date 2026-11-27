Tra fine novembre e inizio dicembre le principali località sciistiche si preparano ad aprire gli impianti. Ma sciare assomiglia sempre più a un privilegio, sia per i costi sia per le conseguenze ambientali. Aumentano le tariffe degli alberghi, i prezzi degli skipass, il noleggio delle attrezzature, le lezioni nelle scuole di sci, i pasti nei rifugi e tutti gli altri servizi necessari per una vacanza sulla neve. Un giornaliero, per esempio, può arrivare a costare 89 euro nel comprensorio Dolomiti Superski. Secondo Assoutenti, in cinque anni i prezzi degli skipass sono aumentati fino al 43 per cento. Per una famiglia con figli, basta moltiplicare queste cifre per il numero dei componenti per capire quanto sia diventata onerosa la settimana bianca.

A rendere più difficile il futuro dello sci c'è anche la crisi climatica, che rende sempre meno certa la presenza di neve naturale. Per mantenere aperte le piste si ricorre quindi sempre più spesso all'innevamento artificiale, con i cannoni sparaneve che richiedono grandi quantità di acqua ed energia. Il rapporto Nevediversa 2026 di Legambiente censisce 273 impianti sciistici dismessi sulle Alpi e sugli Appennini e altri 106 temporaneamente chiusi per mancanza di precipitazioni sufficienti a garantire il manto nevoso necessario.

L'impatto ambientale, però, non si esaurisce con la produzione di neve artificiale. Ci sono anche le infrastrutture: impianti di risalita, bacini idrici, piste, strade e parcheggi che trasformano il paesaggio e consumano risorse. Sempre Legambiente segnala 169 bacini destinati all'innevamento artificiale e 231 impianti che continuano a funzionare grazie ai finanziamenti pubblici. Il rischio è quello di alimentare un meccanismo difficile da sostenere: la neve naturale diminuisce, aumentano gli investimenti per produrla artificialmente e si continuano a finanziare strutture che in molte località hanno prospettive sempre più incerte.

I costi della settimana bianca sono destinati a crescere anche nella stagione 2026-2027. Secondo le previsioni dell'Osservatorio italiano del turismo montano, una settimana sulla neve costerà in media 4.101 euro a una famiglia di tre persone, mentre un weekend arriverà a 1.899 euro. Cifre importanti, soprattutto in un Paese dove i salari faticano a tenere il passo con il costo della vita. Per il fatturato della prossima stagione è previsto un aumento del 5,2 per cento, ma la crescita sarebbe legata soprattutto al maggiore afflusso di turisti stranieri. Tra le famiglie italiane, invece, le presenze sono attese in calo del 7,4 per cento.

La settimana bianca è dunque destinata a diventare un'esperienza sempre più difficile da permettersi? Non necessariamente. La montagna offre molto altro oltre allo sci alpino e alle piste attrezzate. Ciaspolate, slittino, sci di fondo, escursioni, gastronomia e cultura possono contribuire a costruire un'offerta turistica interessante anche quando la neve scarseggia. Ci sono poi tante località meno conosciute, lontane dai comprensori più frequentati, dove trascorrere una vacanza invernale a contatto con la natura senza affrontare le stesse spese delle grandi stazioni sciistiche.

Non si tratta di rinunciare allo sci, ma di superare l'idea che il valore di una località di montagna dipenda soltanto dal numero delle piste aperte. Un'offerta più diversificata potrebbe rendere le vacanze invernali accessibili a un pubblico più ampio e, allo stesso tempo, ridurre la dipendenza da impianti e infrastrutture sempre più costosi da mantenere.

La settimana bianca, insomma, non deve necessariamente diventare un ricordo delle generazioni passate. Ma perché continui a essere un'opportunità anche per le famiglie di oggi, occorre ripensare il modo di vivere e frequentare la montagna, sia in estate che in inverno. Le nostre bellissime montagne devono restare luoghi da vivere tutto l'anno, non trasformarsi in parchi divertimento sempre più costosi e difficili da sostenere, economicamente e ambientalmente.