Ogni giorno, milioni di donne rispondono alla più semplice delle domande — «Come stai?» — con le stesse due parole: «Sto bene». Ma dietro quelle parole si nasconde spesso una realtà molto diversa, fatta di silenzi e di lotte interiori per il proprio benessere mentale.

Oggi, circa una donna su tre sperimenta ansia o depressione nel corso della vita — il doppio rispetto agli uomini — e molte riscontrano difficoltà nel parlarne apertamente.

Per questo motivo, Lancôme ha deciso di lanciare “I’m Fine,” un programma innovativo sviluppato in collaborazione con la più importante organizzazione non-profit per la salute mentale ADAA (Anxiety and Depression Association of America), con l’obiettivo di incoraggiare tutte le donne a prendersi cura del proprio benessere mentale e riconoscere i primi segnali di ansia e depressione.

Uno studio internazionale rivela il disagio nascosto dietro all’espressione “Sto bene”

Tra il 2025 e il 2026, Lancôme ha condotto un sondaggio in collaborazione con Ipsos che ha visto il coinvolgimento di donne di cinque Paesi, e che ha rivelato la reale entità di questo disagio nascosto. I risultati sono chiari: l’80% delle donne ammette di dire “sto bene” quando in realtà non è così (dato in aumento di 4 punti rispetto al 2025), mentre il 72% afferma di rimpiangere di aver nascosto come si sentiva davvero.

La salute mentale rimane un tema profondamente difficile da affrontare apertamente. Oltre il 60% delle donne ammette di avere difficoltà nel parlare del proprio benessere mentale, più di quanto accada per altri argomenti inerenti alla salute a lungo considerati tabù, come la fertilità (54%) o la menopausa (48%).

Le donne sono esposte, in ogni fase della vita e in tutte le culture, a fattori legati al genere che possono mettere a rischio il loro benessere mentale: pressioni socio-culturali come il carico mentale e una distribuzione diseguale delle responsabilità domestiche, ma anche cambiamenti fisiologici legati al periodo post-partum, alla perimenopausa e alla menopausa.

Eppure molte donne non si sentono in grado di parlarne. Il motivo più comune è il timore di pesare sugli altri (52%), un dato che evidenzia quanto profondamente le donne tendano a mettere gli altri prima di sé. A questo si aggiunge la paura di non essere comprese o supportate (29%). Ma spesso sono anche loro stesse a trattenersi: il 38% pensa di dover affrontare tutto da sola, il 31% non vuole mostrarsi vulnerabile e il 29% sente la pressione di dover sempre apparire positiva.

Sostenere le donne nel prendersi cura del proprio benessere mentale e guardare al futuro con ottimismo

In Lancôme crediamo che l’ottimismo sia una scelta: una scelta consapevole e coraggiosa di guardare alla vita con positività e di proseguire con fiducia nel proprio percorso, soprattutto per le donne. Tuttavia, l’ottimismo può essere fragile e, per milioni di donne che affrontano numerose pressioni legate al genere e vivono le proprie difficoltà legate alla salute mentale nel privato, andare avanti diventa sempre più difficile. Sostenere la salute mentale è una naturale estensione di questa convinzione: significa fare in modo che ogni donna abbia la forza di scegliere l’ottimismo.

«La bellezza non riguarda solo il nostro aspetto: è profondamente legata a come ci sentiamo, a come entriamo in relazione con gli altri e a come sappiamo sostenerci a vicenda. In un mondo che troppo spesso tende a mettere a tacere le donne, è necessario agire», ha dichiarato Vania Lacascade, Lancôme Global President. «Poiché circa una donna su tre sperimenta ansia o depressione nel corso della propria vita, non si tratta di un problema lontano: riguarda le nostre madri, sorelle, figlie e amiche. Eppure queste difficoltà restano ancora nascoste e poco affrontate. In Lancôme sentiamo una forte responsabilità nel portare questo tema alla luce. Dobbiamo intervenire prima che le donne arrivino al punto di rottura, aiutandole ad ascoltarsi e a riconoscere precocemente i segnali di ansia e depressione».

Il programma “I’m Fine” si concentra sull’ansia e sulla depressione – due dei disagi più comuni legati alla salute mentale delle donne2 - e si basa su due pilatri principali:

Sensibilizzazione – un primo passo verso il superamento dello stigma legato alla salute mentale delle donne. La campagna “I’m Fine” lancia un messaggio chiaro: le donne hanno il diritto di prendersi cura della propria salute mentale e parlarne apertamente è il primo passo. Per amplificare questo messaggio a livello globale, Lancôme riunisce le sue Ambassador più iconiche. Demi Moore, Christy Turlington, Zoe Saldaña e Vanessa Kirby condividono le loro storie personali per contribuire a cambiare la narrativa sulla salute mentale femminile e incoraggiare tutte le donne a fare lo stesso.

Prevenzione – attraverso strumenti concreti ed efficaci, disponibili su una piattaforma dedicata - IMFINE.COM/IT-IT - pensata per accompagnare le donne lungo un percorso intuitivo e diviso in tre fasi:

Prendersi un momento per sé - Lancôme offre accesso gratuito e riservato a due strumenti di autovalutazione validati e sottoposto a revisione paritaria: GAD-7 (per l’ansia) e PHQ-8 (per la depressione). Strumenti clinicamente validati che aiutano a identificare precocemente i segnali di rischio e a favorire un intervento tempestivo.

Riflessione su di sé — In base ai risultati, le donne vengono guidate verso contenuti personalizzati, sviluppati con esperti, che offrono un supporto concreto per preservare il proprio benessere mentale.

Connessione con la community – Per favorire un senso di condivisione, le donne sono incoraggiate a entrare in contatto attraverso testimonianze autentiche di altre donne nel mondo, che condividono le proprie esperienze.

«Circa una donna su tre sperimenterà nel corso della propria vita un disturbo d’ansia o depressivo. Si tratta di un problema globale di salute pubblica che non possiamo più permetterci di ignorare», ha dichiarato la dottoressa Blair Simpson, Professoressa di Psichiatria presso il Columbia University Irving Medical Center, Direttrice del Center for OCD and Related Disorders e portavoce dell’ADAA per la salute mentale delle donne.

«Questa partnership rappresenta un impegno collettivo per abbattere le barriere dello stigma e del ritardo nell’accesso alle cure, e per dare maggiore forza alle donne in tutto il mondo. La prevenzione è potere. La diagnosi precoce è fondamentale. Questi strumenti permettono alle donne di comprendere ciò che stanno vivendo, intervenire tempestivamente e prevenire che le difficoltà si trasformino in situazioni critiche più complesse».

Un movimento globale per la salute mentale delle donne

Il programma “I’m Fine” sarà lanciato a livello globale nell’ottobre 2026, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, partendo da Stati Uniti, Messico ed Europa, per poi estendersi al Nord Asia, agli Emirati Arabi Uniti e all’Australia a marzo 2027. L’obiettivo è di incoraggiare quante più donne possibile a dedicare attenzione al proprio benessere mentale e a intraprendere il primo passo verso il proprio percorso di guarigione.

La missione è supportata da riconosciute organizzazioni non profit locali, tra cui Mental Health Innovations nel Regno Unito, Telefono Amico in Italia, Psycom in Francia e Healthy Women negli Stati Uniti, che contribuiranno ad amplificare il messaggio della campagna e a incoraggiare le donne a effettuare l’autovalutazione. La piattaforma IMFINE.COM sarà adattata ai diversi contesti locali, con risorse culturalmente rilevanti e accesso diretto alle reti di supporto del territorio

Telefono Amico Italia è il partner locale di Lancôme

Per Lancôme, la bellezza nasce anche dalla possibilità di sentirsi ascoltati, accolti e liberi di esprimere ciò che si prova. Per ampliare il proprio impatto sociale, Lancôme sceglie Telefono Amico Italia come proprio partner locale per la campagna internazionale I’M FINE.

La missione di Telefono Amico Italia è offrire, a chiunque attraversi una crisi emotiva, l'opportunità di trovare un volontario aperto all'ascolto e al dialogo, favorendo il benessere personale e la salute sociale. I suoi volontari promuovono la cultura dell'ascolto per costruire una società in cui nessuno si senta solo, dove ognuno possa esprimere liberamente le proprie emozioni, gestire consapevolmente le difficoltà e vedere rispettato il proprio bisogno di comunicare.

La partnership tra Lancôme e Telefono Amico Italia nasce dalla condivisione di valori profondi e di una visione comune: mettere la persona e il suo benessere al centro, promuovendo una cultura fondata sull’ascolto e sulla vicinanza.

Attraverso questa collaborazione, l'organizzazione svilupperà attività ed eventi mirati in tutta Italia per dare visibilità e stimolare il dialogo sulla salute mentale delle donne, focalizzandosi in particolare su ansia e depressione.

Un impegno che riflette la volontà di Lancôme di contribuire a una società più attenta, inclusiva e consapevole.