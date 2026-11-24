«Non c’è più separazione tra l’on e la vita, per bambini e adolescenti non esistono confini così netti tra ciò che accade online e ciò che vivono ogni giorno», così don Fortunato Di Noto, presidente e fondatore dell’associazione Meter, dal 1989 impegnata in prima fila nel contrasto alla pedofilia e pedopornografia, introduce uno dei temi centrale del rapporto Ferite Invisibili: Bambini onlife presentato nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati.

Negli spazi della Fondazione Pia Casa Villa Angela, in provincia di Catania, in occasione del convegno per la giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza Don Di Noto traccia quello che oggi rappresenta un “problema seriamente grave” per tutta la società, che riguarda il mondo dei bambini e degli adulti.

Da quei primi episodi negli anni ’80 e ’90 in cui come racconta Don Di Noto: «Arrivavano bambini che mi dicevano, sai padre ci hanno fatto delle cose che fanno i grandi», il fenomeno si è spostato sempre più verso le “periferie digitali” oggi facilmente accessibili.

I dati raccolti da Meter vengono nel rapporto affiancati a quelli raccolti da Unicef che stima circa 20 milioni di bambini e adolescenti tra i 12 e i 17 anni che, in 21 Paesi, hanno subito almeno una forma di sfruttamento o abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nell’arco di un anno.

Secondo il rapporto UNICEF, quasi un bambino su cinque tra quelli coinvolti nell’indagine ha sperimentato almeno una forma di abuso o sfruttamento sessuale facilitato dalla tecnologia. Oltre 15 milioni sono stati esposti a contenuti sessuali indesiderati; circa 9 milioni hanno ricevuto sollecitazioni a intrattenere conversazioni a carattere sessuale o a condividere immagini contro la propria volontà̀. Quattro milioni hanno subito la diffusione non consensuale di immagini sessuali. In oltre la metà dei casi, il responsabile era una persona conosciuta dal minore; nel 38% dei casi il primo contatto era avvenuto online.

I dati raccolti nel Report Meter 2025 confermano la portata del fenomeno anche sul fronte del monitoraggio dei contenuti. Nel corso dell’anno sono stati rilevati 1.733.043 video e 785.072 immagini di Child Sexual Abuse Material, oltre a 2.037 link pedopornografici. Sono stati inoltre individuati 8.213 casi di deepnude che hanno coinvolto minori.

Nel 2026 sono state trasmesse da Meter 607 segnalazioni alle piattaforme digitali, attraverso le attività di monitoraggio dei tecnici dell’OS.MO.CO.P. – Osservatorio Mondiale Contro la Pedofilia – e le segnalazioni ricevute dagli utenti.

La distribuzione delle segnalazioni evidenzia il ruolo centrale di Telegram, con 332 casi, pari al 54,7% del totale. Seguono TikTok con 120 segnalazioni (19,8%), Facebook con 76 (12,5%), Instagram con 59 (9,7%), X con 12 (2%) e Snapchat con 8 (1,3%).

Il rapporto di Meter rivela oggi l’incidenza che l’intelligenza artificiale assume nelle dinamiche di produzione e diffusione di materiale pedopornografico, introducendo nuove modalità di generazione e manipolazione di contenuti sessualizzati che coinvolgono minori e che possono essere generati anche da utenti non esperti di digitale.

«Noi non dobbiamo avere paura dell’intelligenza artificiale, ma dell’intelligenza generativa. L’AI non è cattiva, ma dobbiamo avere paura preoccupazione molto seria dell’intelligenza generativa», spiega don Di Noto.

Stando al monitoraggio di Associazione Meter sono stati individuati 115 gruppi e bot su Signal e Telegram utilizzati per la diffusione di contenuti pedopornografici generati o alterati attraverso sistemi di IA. Sono stati così identificati 8.213 minori vittime di deepnude, immagini sessualizzate ottenute attraverso manipolazioni digitali a partire da fotografie reali.

«Le nuove tecnologie possono offrire opportunità̀ importanti, ma il loro utilizzo può diventare uno strumento di abuso e sfruttamento, come dimostra la diffusione di immagini sessualizzate e contenuti manipolati che coinvolgono minori, anche quando realizzati artificialmente», conclude don Di Noto che si prepara all’udienza di mercoledì 2 dicembre del Santo Padre con i premi Nobel. In quell’occasione è stato chiesto al sacerdote in prima linea contro la pedofilia di illustrare un panel sulle tematiche dell’infanzia e dell’adolescenza.