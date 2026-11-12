«I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». Lo dichiara l’articolo 34 della Costituzione italiana, che sancisce il diritto all’istruzione. Lo ricorda Save the Children – organizzazione internazionale impegnata nella protezione di bambini e bambine nel mondo garantendo loro il diritto al futuro – nella prefazione dell’Atlante dell’infanzia (a rischio) in Italia 2026 “Scuola liberatutti”, pubblicato in vista della Giornata mondiale dell’infanzia che si celebra il 20 novembre.

Viviamo in società in cui le opportunità continuano a essere distribuite in modo profondamente disuguale. E allora, si domanda Save the Children, «quanto può reggere la promessa del merito, se le condizioni per dimostrarlo non sono uguali per tutti?» A questa domanda l’Atlante dell’Infanzia prova a dare sostanza in modo articolato, dettagliato e approfondito attraverso i dati, le mappe, i grafici, le storie, le esperienze e le testimonianze raccolte nelle scuole del nostro Paese – a studenti, insegnanti, presidi,famiglie, sociologi, pedagogisti e psicologi – viaggiando tra la primavera e l’estate di quest’anno in 13 regioni, entrando in 26 plessi scolastici, realizzando almeno 150 interviste dal vivo e un centinaio a distanza.

Si parte da un fenomeno che definisce in modo marcato lo scenario d’insieme: l’Italia subisce un calo demografico drammatico, uno dei più marcati in Europa. Dal 2016 al 2026 la popolazione italiana fino a 14 anni è diminuita del 16,7%; in un decennio abbiamo perso il 13,7% degli alunni della primaria. Una tendenza che, secondo le previsioni Istat, continuerà nei prossimi dieci anni: si prevede che entro il 2035 la sola scuola primaria italiana perderà oltre mezzo milione di alunni rispetto al 2024, 200mila di loro nel Mezzogiorno.

Il calo demografico provoca una radicale trasformazione del sistema scolastico: la scuola si restringe, perde studenti e di conseguenza anche sedi e strutture. Meno iscritti significa dimensionamento, con la conseguenza che 1.571 sedi scolastiche sono state chiuse in dieci anni, mentre circa 3 mila Comuni rischiano di perdere la loro unica scuola primaria, il 46% al Sud e nelle Isole. Aumentano le pluriclassi – ovvero le classi formate da 8 a 18 studenti di età diverse quando il numero di alunni dello stesso anno scende sotto i 10 – e gli accorpamenti, oltre un terzo delle scuole dell’infanzia ha sezioni con pochi alunni, a rischio chiusura, e un ragazzo su tre tra i 14 e i 19 anni vive in un Comune senza una scuola superiore. In 10 anni, «dal 2014 al 2024, il numero delle scuole statali dell’infanzia si è ridotto di 665 unità, le primarie hanno perso 627 scuole, 38 le scuole medie in meno e 108 le scuole superiori in meno».

Quanto ai dati sulla spesa pubblica destinata all’istruzione, negli ultimi la spesa per alunno in Italia ha superato quella della Spagna, ma resta indietro rispetto a Francia, Germania e Paesi Bassi. Il nostro Paese continua a investire nell’istruzione solo il 4% del Pil, che è salito al 4,1% nel 2025 grazie alle risorse arrivate con il Pnnr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), finanziato dall’Unione europea. Il 70% circa della spesa per l'istruzione è assorbito dal personale scolastico, che però ha salari bassi e per un quarto è precario. Poche risorse restano per l’edilizia scolastica e la manutenzione, per il sostegno materiale per il diritto allo studio e l’ampliamento delle opportunità formative.

Tra gli investimenti indispensabili c’è l’estensione del tempo pieno nella scuola primaria, sempre più richiesto dalle famiglie e una delle misure più efficaci per contrastare le disuguaglianze educative. «Tra il 2021 e il 2024, le classi a tempo pieno (40 ore) sono passate dal 36,9% al 40,3% e sono leggermente aumentate anche le classi che offrono 30 ore». Tempo pieno o prolungato significa anche pranzo a scuola: un efficace strumento di contrasto alla povertà alimentare, in un Paese in cui un milione e 136 mila minorenni sono in condizione di povertà assoluta.

Foto di Francesca Leonardi per Save the Children

Una notizia incoraggiante riguarda il contgrasto alla dispersione scolastica, o abbandono precoce del sistema scolastico: la quota di 18-24enni che lascia la scuola prima di arrivare al diploma e neppure segue un percorso di formazione professionale è calato drasticamente negli ultimi 10 anni fino a raggiungere nel 2025 il valore di 8,2%, inferiore alla media Ue (9,1%). A lasciare la scuola precocemente sono di più i maschi rispetto alle femmine. Il divario tuttavia resta ancora profondo tra chi ha cittadinanza italiana e chi non ce l’ha: tra i giovani con cittadinanza non italiana), il 26,2% ha abbandonato precocemente la scuola o la formazione professionale, rispetto al 6,7% dei giovani con cittadinanza. Il dato scende a 15,3% per i ragazzi arrivati in Italia entro i 9 anni. L’abbandono precoce resta allarmante anche fra i ragazzi con genitori con al massimo la licenza media (20,7%).

Questi dati confermano con chiara evidenza come la condizione di svantaggio sia ereditaria e si tramandi da una generazione all’altra, dai genitori ai figli. Il contesto nel quale si cresce, si vive esercita un forte impatto sul grado e sulle opportunità di istruzione di un bambino o ragazzo. Le condizioni di partenza, sottolinea l’Atlante, «pesano come un macigno sul rischio di fallimento scolastico e di povertà culturale negli anni successivi alla scuola». Più della metà (51,8%) dei minori con genitori che hanno la licenza media è a rischio povertà o esclusione sociale. Tra i minori di origine straniera poco più il 43,6% è a rischio. «Nelle famiglie con genitori più deboli economicamente e minori diritti di cittadinanza è elevato il rischio di trasmettere queste fragilità alla generazione successiva, in particolare nei territori più deprivati». Il merito rischia dunque di restare un privilegio.

La fotografia che emerge dal viaggio dell’Atlante attraverso l’Italia è quella di un sistema scolastico sotto pressione e spesso in affanno. Ma nel quale emergono il lavoro e la professionalità di dirigenti e insegnanti, il desiderio di futuro degli studenti, l'attenzione e la cura delle famiglie e dei territori che ogni giorno provano a costruire e sperimentare una scuola diversa.

E allora, è la conclusione di Save the Children, «non bastano finanziamenti temporanei o risposte alle singole emergenze. Serve una visione capace di mettere al centro il benessere, i diritti e le opportunità di ogni bambino, bambina e adolescente. Perché la scuola che libera tutti non deve limitarsi a rispecchiare la società, ma contribuire a cambiarla. E il futuro di un Paese si misura anche dalla scuola che sceglie di costruire».

Per informazioni sulle attività Save the Children nel mondo e sull’Atlante dell’infanzia (a rischio) in Italia, si può visitare il sito