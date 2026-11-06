«Ho visto l’afflizione del mio popolo e ho ascoltato il suo grido». Con queste parole del libro dell’Esodo, si apre il durissimo comunicato del 4 novembre, con cui la Conferenza episcopale del Paraguay ha scelto di intervenire sulla crisi provocata dal crack di Ueno Bank. Non un generico appello spirituale, ma una denuncia severa della corruzione e delle responsabilità istituzionali che hanno portato milioni di persone sull’orlo della rovina.

Poche ore dopo, la tempesta ha travolto anche il vertice dello Stato: il presidente Santiago Peña – ex funzionario del Fondo monetario internazionale, conservatore e alleato di Donald Trump che, a 47 anni, era considerato un enfant prodige della politica – ha presentato, il 5 novembre, le proprie dimissioni, per anticipare la procedura di impeachment per conflitto di interessi, avviata dal Congresso, con il via libera del suo stesso Partido Colorado. Sullo sfondo ci sono le polemiche per i suoi rapporti con la banca fallita – di cui è stato socio azionista fino al marzo 2025 – che, grazie a lui, sarebbe arrivata a gestire 850 milioni di dollari di fondi pubblici (di cui 380 milioni dell’Istituto di previdenza sociale), e per le numerose segnalazioni d’allarme che, secondo gli oppositori, sarebbero state ignorate nei mesi precedenti. Nel suo videomessaggio su X, attraverso il quale ha annunciato le dimissioni, non si è assunto nessuna responsabilità per la crisi.

L'ex Presidente del Paraguay Santiago Pena, 47 anni, dimessosi per lo scandalo della Ueno Bank (EPA).

Intanto il Paese – indicato negli ultimi anni come la “Svizzera dell'America Latina” per la sua crescita e stabilità economica – vive giorni drammatici. Il 2 novembre la Banca centrale ha avviato la procedura di liquidazione di Ueno Bank per insolvenza, con la chiusura immediata delle filiali e il blocco delle operazioni; il giorno successivo tre milioni di correntisti – quasi la metà del piccolo Paese sudamericano – hanno scoperto di non poter più accedere ai propri risparmi: carte bloccate, conti congelati, applicazioni fuori servizio. Per molti lavoratori, pensionati e piccoli imprenditori, è diventato impossibile pagare l’affitto, acquistare medicinali o saldare gli stipendi.

Nel loro documento, i vescovi danno voce proprio a queste persone. «Migliaia di persone sono rimaste senza accesso al proprio denaro: lo stipendio del lavoratore, la pensione del nonno, la cassa del piccolo commerciante, i risparmi di una vita intera. Dietro ogni deposito vi sono sacrifici, progetti e speranze che devono essere rispettati», scrivono, sottolineando che «il Magistero della Chiesa, nella sua dottrina sociale, ci ricorda che il denaro e la finanza devono essere al servizio della persona e del bene comune» e denunciando «ogni forma di delitto finanziario e ogni uso indebito di risorse pubbliche o private che danneggi le persone, distrugga la fiducia e ferisca il bene comune».

Particolarmente forte è il passaggio sulle responsabilità: «Ci sono state avvertenze che non sono state ascoltate in tempo», affermano i vescovi, osservando che, come spesso accade, «quelli che soffrono di più sono i più piccoli». Da qui la richiesta che Congresso, magistratura, Procura, Corte dei conti e Banca centrale indaghino «a fondo» e «senza guardare a cariche o vicinanze al potere», individuando i responsabili, applicando le sanzioni previste dalla legge e riparando il danno causato.

La Chiesa chiede inoltre che pensionati, lavoratori, piccoli risparmiatori e imprenditori possano recuperare il proprio denaro «senza pratiche né attese inutili», con un’attenzione particolare agli anziani. E pretende piena chiarezza sui fondi dello Stato e dell’Istituto di previdenza sociale finiti nella banca fallita: «Quel denaro appartiene al popolo», rimarcano con coraggio e trasparenza i 34 vescovi cattolici del Paraguay, che guidano le 17 diocesi del Paese, dove il cattolicesimo resta un punto di riferimento per gran parte della popolazione. Inoltre, la Conferenza episcopale del Paraguay chiede alle parrocchie di accompagnare le persone colpite e aiutarle nelle pratiche necessarie, invitando i cittadini a non consegnare password o codici bancari a chi promette di recuperare rapidamente i soldi bloccati. E se tutti devono adoperarsi perché «la verità venga alla luce», ribadendo che «la corruzione e l’impunità non possono avere posto in Paraguay», i vescovi auspicano di «costruire un Paese più giusto, dove i più vulnerabili siano sempre i primi».

Un avvocato paraguayano chiede l'impeachment per Santiago Peña, il presidente poi dimessosi (EPA).

Dietro i numeri della crisi ci sono famiglie che hanno visto paralizzarsi, almeno temporaneamente, i risparmi di una vita e le entrate necessarie per vivere. Resta ora da capire quale sarà l’esito di una vicenda che ha portato il Paraguay sull’orlo di un baratro finanziario e politico, rischiando di coinvolgere i Paesi vicini, e ha già provocato arresti eccellenti, le dimissioni del governatore della Banca centrale e la caduta del presidente Peña. Nei prossimi mesi il Paraguay dovrà affrontare almeno tre sfide decisive: garantire il rapido accesso ai depositi dei correntisti, accertare le responsabilità politiche e finanziarie del dissesto e ricostruire la fiducia in un sistema bancario che fino a pochi giorni fa considerava Ueno il simbolo della modernizzazione del Paese. Che dovrà rispondere al grido di un popolo che, con i propri vescovi, chiede giustizia, verità e sicurezza per il futuro.