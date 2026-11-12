Gianluca Dradi, dirigente scolastico del Liceo artistico e musicale Nervi-Severini di Ravenna, è uno dei pochi presidi che, pur avendo ricevuto l’allarme bomba via e-mail nella mattinata di mercoledì scorso, ha deciso di non far evacuare l’istituto.

Dradi, perché lo ha fatto?

«Ovviamente non sono mai scelte semplici. La decisione di evacuare è quella, per così dire, più tranquillizzante, perché consente di assolvere alla responsabilità di garantire la sicurezza delle persone che si trovano nella scuola, che ci lavorano o la frequentano. Detto questo, poiché ormai è del tutto chiaro che si è innestato un meccanismo di guerra ibrida e di strategia della tensione, volto a destabilizzare la sicurezza e a creare ansia nella popolazione, bisogna anche valutare attentamente le situazioni. Nel caso specifico, ho guardato e letto con attenzione il contenuto di quella e-mail: non c’era alcun riferimento specifico a una scuola o a un luogo. Si è appreso subito, inoltre, che era arrivata in tutta Italia. Aveva toni piuttosto surreali, a partire dalla firma, e mescolava elementi diversi, con espressioni dai toni sanguinolenti, come “vi uccideremo tutti” e riferimenti a persone accoltellate. Erano tutti elementi che lasciavano chiaramente intendere che si trattasse di un fake. A quel punto ho ritenuto di dovermi assumere la responsabilità di far prevalere il buon senso, evitando di cadere nella trappola di queste persone, che non so se definire terroristi, forse è eccessivo. Ho quindi scelto una linea improntata alla prudenza e all’attenzione».

Gianluca Dradi, 65 anni, dirigente del Liceo artistico-musicale Nervi-Severini di Ravenna

Lei era a scuola quando è arrivata l’e-mail?

«No, eravamo tutti a Bologna per la conferenza dei servizi dell’Ufficio scolastico regionale. Dopo aver deciso di non far evacuare, ho dato disposizioni, da un lato, ai collaboratori scolastici di effettuare un giro all’interno della scuola per verificare che non ci fossero zaini abbandonati o oggetti privi di proprietario. Ho chiesto inoltre di non accettare pacchi per tutta la giornata e di registrare con particolare attenzione le generalità di chiunque chiedesse di entrare a scuola per un colloquio con persone non già conosciute, verificandone e registrandone i documenti. È evidente che questi allarmi generalizzati stanno diventando ordinari».

Come vanno affrontati? Voi dirigenti avete grosse responsabilità nel decidere se far sgomberare o meno.

«È chiaro che, in una situazione di normalità, la decisione non può che essere rimessa al singolo dirigente scolastico che deve assumersi la responsabilità. Tendenzialmente, quando l’allarme riguarda una singola scuola, e non più di seimila, com’è accaduto mercoledì scorso, bisogna prenderlo sul serio, anche se si immagina che probabilmente non sarà nulla. Io propongo che vengano introdotte delle linee guida nazionali che riguardino non solo le scuole ma anche i vettori aerei e tante altre situazioni di allarme che si stanno moltiplicando e sono il frutto, perverso, di una certa fantasia da parte di chi le mette in atto».

Gli artificieri della polizia eseguono un controllo all'interno della scuola dell'infanzia Cairoli, in zona Prati, a seguito dell'allarme bomba dell'11 novembre (ANSA)

Lei cosa ne pensa di questi ripetuti allarmi?

«È evidente che c’è una strategia messa in atto da qualcuno. Pensiamo anche soltanto agli aerei: ormai basta una e-mail che segnala la presenza di una bomba sul volo XY perché debbano entrare in azione gli aerei militari. Bisogna evitare di fare il gioco di chi vuole creare ansia e disordine nella popolazione e nelle istituzioni. Questo è chiaramente il disegno criminale, direi terroristico, che si persegue. Questo allarme, peraltro, non è il primo che ha coinvolto le scuole».

A cosa si riferisce?

«Qualche settimana fa, il 19 ottobre, nella mia scuola a Ravenna, ma anche in tante altre città italiane, erano stati diffusi alcuni messaggi, arrivati intorno alle 23 di sera nelle chat degli studenti che annunciavano che l’indomani a scuola centinaia di persone sarebbero state accoltellate e stuprate e, quindi, di evitare di presentarsi in classe. In effetti, quel giorno si registrò l’assenza di moltissimi studenti con la preoccupazione delle famiglie e le forze dell’ordine chiamate a presidiare gli ingressi degli istituti. Anche in quel caso, però, i toni erano gli stessi: surreali e deliranti. In quel caso i destinatari non erano gli istituti, bensì direttamente gli studenti e le famiglie. Per di più, erano stati diffusi a tarda sera: molti ci avevano creduto e l’indomani moltissimi ragazzi non si erano presentati in classe. In questo caso, invece, la comunicazione è arrivata di giorno alle segreterie delle scuole. È ovvio che anche la tempistica incide sulla possibilità di valutare la situazione e di confrontarsi. Un messaggio che arriva di notte, a mezzanotte, all’una o alle quattro del mattino, mette chi lo riceve nella condizione di dover decidere praticamente da solo, valutando con chi potersi confrontare. Una comunicazione che arriva alle nove e mezza del mattino, invece, consente di sentire i colleghi delle altre scuole che hanno ricevuto lo stesso messaggio. Quando ci si rende conto che il fenomeno è davvero generalizzato, è chiaro che l’attendibilità dell’allarme viene meno».

Qualche studente o genitore si è lamentato della sua decisione?

«Qualcuno avrebbe preferito che facessi diversamente ma nessuno è venuto a lamentarsi direttamente con me».

Quanti studenti ha il suo Liceo?

«Sono circa 800».

Gli studenti deell'Istituto Firpo-Buonarroti di Genova evacuati dopo l'allarme bomba (ANSA)

Dopo l’allarme, ha avuto modo di parlare con loro?

«L’avevo fatto un paio di settimane fa quando era circolato l’allarme nelle chat. In quell’occasione avevo convocato i rappresentanti di classe di tutte le sezioni per fare insieme a loro una riflessione sulle fake news e su questo genere di situazioni. Adesso, sinceramente, mi sembra inutile ripetere lo stesso ragionamento».

Come si gestisce una situazione del genere con i bambini più piccoli, in particolare quelli delle scuole primarie? Come si può aiutarli ad affrontare la paura e il possibile trauma provocati da messaggi che evocano bombe e utilizzano un linguaggio di guerra?

«Credo che questo sia uno di quei casi in cui il patto di corresponsabilità educativa che si firma nelle scuole dovrebbe essere davvero messo in pratica. Se fossi il preside di una scuola del primo ciclo organizzerei probabilmente un incontro con i genitori per affrontare il problema, magari coinvolgendo anche lo psicologo scolastico, e capire insieme come impostare la comunicazione e il dialogo con i bambini per aiutarli a superare la paura e rassicurarli. In realtà, sono soprattutto gli adulti a trasmettere ansia ai bambini. Se gli adulti mantengono un atteggiamento composto e sereno, senza naturalmente sottovalutare la situazione, ma fornendo indicazioni chiare su come comportarsi in circostanze di questo tipo, riescono già a trasmettere tranquillità. Anche i genitori, però, devono fare la loro parte. Per questo un momento di confronto con loro potrebbe essere davvero utile».

Lei ha 65 anni. Mutatis mutandis, vede analogie con gli anni di piombo?

«All’epoca la strategia della tensione provocava morti quasi quotidiani, attentati, gambizzazioni: era quindi una situazione decisamente più seria. Oggi, invece, si insinua attraverso una modalità molto più facile da mettere in atto e che non comporta particolari costi neppure per chi la organizza, facendo leva sulle paure che ormai fanno parte della contemporaneità. Penso, per esempio, a un altro aspetto che trovo piuttosto assurdo: le istituzioni, anche quelle europee, che raccomandano di dotarsi del kit di sopravvivenza. Quando un’istituzione ti dice che devi munirti di tre litri d’acqua, di una torcia e così via, è chiaro che un cittadino comune può pensare: “Ma allora è evidente che siamo vicini alla fine del mondo”. E così, in questo clima, qualunque allarme, anche quando è palesemente insensato, finisce per diventare fonte di preoccupazione. Però è chiaro che, se oggi, domani e dopodomani interrompi un volo, sospendi un’attività scolastica o fai venire meno la refrigerazione nei supermercati, finisci per innescare esattamente quello che succedeva negli anni Settanta: si sposta a destra l’asse politico, perché la gente chiede ordine e sicurezza. E l’ordine e la sicurezza, quando assumono determinate caratteristiche, sono tendenzialmente il patrimonio delle forme di autoritarismo».