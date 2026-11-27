Il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, è passato ma la guardia su questo tema, anche nell’informazione, non va abbassata. Vale la pena quindi segnalare due prodotti, il docufilm “Mai più-Donne oltre la violenza” e il podcast “Non morirò così”.

Il docufilm “Mai Più”, disponibile sul catalogo di Mediaset Infinity con il patrocinio di Mediafriends, intreccia narrazione in studio, ricostruzioni e testimonianze dirette, per dare voce a quattro donne diventate simbolo della lotta contro la violenza di genere e le cui storie vengono raccontate per la prima volta insieme: Beatrice Fraschini, sopravvissuta a un sequestro a Milano lanciandosi nel vuoto per sfuggire all'ex compagno, Lavinia Limido, scampata a Varese a una gravissima aggressione da parte dell'ex marito in cui ha perso la vita il padre intervenuto per difenderla, Antonietta Gargiulo, sopravvissuta a Cisterna di Latina al tentato omicidio da parte del marito che però ha tragicamente messo fine alla vita delle due figlie, e infine Elisa Bravi, vittima di femminicidio a Ravenna e la cui testimonianza viene oggi coraggiosamente portata avanti dai genitori.

Antonietta Gargiulo, sopravvissuta a Cisterna al tentato omicidio da parte del marito che però ha tragicamente messo fine alla vita delle due figlie

Il Podcast “Non morirò così” ha invece al centro Sofia (nome di fantasia), accolta nel 2022 in una struttura protetta in provincia di Novara dopo essere uscita da una relazione segnata da violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica. La sua storia diventa il filo narrativo attraverso cui comprendere come la violenza si insinui lentamente, si normalizzi, isoli, e renda estremamente difficile la possibilità di andarsene, fornendo una prospettiva più ampia sull’evoluzione culturale, giuridica e sociale del fenomeno in Italia (dalle prime leggi ai centri antiviolenza, dalla nascita del codice rosa ai percorsi per uomini autori di violenza), per comprenderne le dinamiche profonde, le radici culturali e i dispositivi sociali che la rendono possibile – e quindi riconoscerli e scardinarli.

«Sono disposta a raccontare per dire a chi, come me, ha sofferto che dentro ognuno di noi c’è sempre e comunque un guerriero, e a tutti che c’è sempre una seconda possibilità», racconta Sofia.

La locandina del podcast Non morirò così

Nata negli anni ‘70 in una famiglia come tante, Sofia è una ragazza tranquilla, ama leggere, sogna di lavorare con i bambini. A 18 anni conosce quello che diventerà suo marito: durante il fidanzamento emergono i primi campanelli d’allarme, che si intensificano dopo il matrimonio e con la nascita dei figli. Negli anni Sofia subisce violenze anche durante la gravidanza, rinuncia al lavoro, si vede restringere progressivamente la sua libertà. Il punto di rottura arriva nel 2022, dopo giorni di violenze gravissime culminate in un ricovero in ospedale con attivazione del codice rosa. Grazie al figlio maggiore, Sofia denuncia, entra in contatto con un centro antiviolenza e sceglie di non tornare più a casa. Inizia così un percorso di protezione, trasferimento e ricostruzione di sé. Oggi Sofia racconta la sua storia per dare coraggio ad altre donne e contribuire a spezzare il silenzio.

Accanto alla testimonianza diretta di Sofia, il racconto si arricchisce di audio WhatsApp, registrazioni in presa diretta e interventi di esperti di livello nazionale: Paola Di Nicola Travaglini, giudice della Corte di Cassazione e consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio; Flaminia Saccà, docente di Sociologia dei fenomeni politici all’Università La Sapienza di Roma e presidente dell’Osservatorio STEP; Vittoria Doretti, ideatrice del codice rosa e responsabile della rete Codice Rosa della Regione Toscana; Francesca Garbarino, criminologa clinica e vicepresidente del CIPM - Centro Italiano per la Promozione della Mediazione; Mariangela Zanni, presidente del Centro Veneto Progetti Donna, ente gestore del numero nazionale antiviolenza 1522; Marco Cavina, docente di Storia del diritto medievale e moderno all’Università di Bologna, autore di Nozze di sangue; Romina Tavano, psicologa e operatrice antiviolenza; Ivan Piana, educatore professionale referente del CUAV (Centri per Uomini Autori o potenziali autori di Violenza) di Castelletto Ticino (Novara).

La voce narrante e l’ideazione sono della giornalista Elisa Bertoli, che ha costruito con Sofia un rapporto di profonda confidenza e fiducia: «Volevamo un racconto che non semplificasse. La violenza domestica non è fatta solo di episodi eclatanti, ma di anni di violenza anche subdola, controllo e solitudine. Partire dalla voce di Sofia significa restituire verità e complessità a un fenomeno che spesso viene semplificato, ridotto a retorica o cronaca nera. Il podcast è lo strumento ideale per farlo, soprattutto per raggiungere le giovani generazioni: ‘Non morirò così’ è un invito ad ascoltare e conoscere davvero, senza scorciatoie, e a riconoscere i meccanismi della violenza, così come le sue radici».

Promosso dal progetto Libere di volare, con il sostegno di Fondazione Cariplo, il podcast è prodotto da Chora Media e si sviluppa in 5 episodi da circa 30 minuti, disponibili sulle principali piattaforme di streaming (Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, Amazon Music).

“Libere di volare” è il progetto di sensibilizzazione de La Nuova Gerusalemme, associazione di ispirazione francescana che si occupa di accoglienza, supporto e prevenzione della violenza di genere. Avviato nel 2023, comprende eventi pubblici, percorsi nelle scuole e iniziative culturali, come il libro Le mie nuove ali e il monologo teatrale “Le farfalle hanno le gonne corte” realizzato con Quarto Bivio Lab. A oggi, ha coinvolto 1.722 studenti e oltre 1.000 persone. In parallelo al podcast è stata attivata anche una campagna di raccolta fondi a sostegno delle attività di aiuto, prevenzione e sensibilizzazione sulla violenza domestica cui è possibile contribuire attraverso il sito www.liberedivolare.it.

"Non morirò così” è parte di questo percorso: un progetto che utilizza il racconto per rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e per offrire strumenti di riconoscimento, consapevolezza e possibilità di uscita dalla violenza. Un invito ad ascoltare, capire e non voltarsi dall’altra parte.

Per maggiori informazioni sul podcast e per ascoltare gli episodi: https://liberedivolare.it/podcast/ Maggiori informazioni sul progetto “Libere di volare” sono disponibili sul sito www.liberedivolare.it.