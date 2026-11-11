Il Governo promette bollette più leggere dal 2027, ma quanto risparmieranno davvero le famiglie italiane? E soprattutto, chi beneficerà delle nuove misure?

Sono le domande che accompagnano il nuovo decreto bollette, approvato dal Consiglio dei ministri lunedì 9 novembre, dopo due rinvii. Il provvedimento del Governo Meloni punta a ridurre il costo dell'energia intervenendo soprattutto sui costi sostenuti dalle centrali che producono elettricità utilizzando gas naturale.

Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato una riduzione media attesa di circa 15 euro per megawattora a partire da gennaio 2027. Il giorno successivo ha parlato anche di un possibile calo del 4-5% del prezzo finale dell'energia.

Una simulazione di ECCO, centro studi indipendente specializzato in energia e cambiamento climatico, indica invece un risparmio molto più contenuto: circa 17 euro all'anno, pari a 1,40 euro al mese, per una famiglia con consumi elettrici di 2.700 chilowattora. La simulazione è stata elaborata prima dell'approvazione del decreto, sulla base delle misure allora previste.

CHE COS'È IL DECRETO BOLLETTE 2026 E COSA PREVEDE

Il nuovo decreto bollette modifica alcune disposizioni del precedente provvedimento del 20 febbraio 2026, convertito nella legge 49 del 10 aprile. L'obiettivo è ridurre il costo dell'energia per famiglie e imprese, intervenendo soprattutto sul meccanismo che lega il prezzo dell'elettricità a quello del gas.

In Italia la corrente viene prodotta utilizzando fonti diverse, come il sole, il vento, l'acqua e il gas naturale. Eppure, anche quando l'elettricità arriva da fonti rinnovabili, il suo prezzo può essere influenzato dal costo del gas. Perché?

Nel mercato elettrico all'ingrosso, il prezzo viene generalmente determinato dall'offerta più costosa tra quelle necessarie a soddisfare la domanda di elettricità. Se questa offerta proviene da una centrale alimentata a gas, il suo prezzo può influenzare anche quello dell'energia prodotta con fonti rinnovabili. Di conseguenza, quando il gas costa di più, può aumentare il prezzo dell'elettricità sul mercato, anche se una parte viene prodotta con fonti meno costose.

Come vuole intervenire il Governo? Il decreto modifica due meccanismi di rimborso destinati alle centrali alimentate a gas, con l'obiettivo di ridurre una parte dei costi del combustibile e del suo trasporto, permettendo agli impianti di offrire elettricità a prezzi più bassi. Il Governo punta così a contenere il prezzo dell'energia sul mercato all'ingrosso e, di conseguenza, quello pagato dai consumatori.

Il provvedimento prevede inoltre maggiori controlli sulle pratiche degli operatori del mercato elettrico e una riduzione, per il 2027, di alcuni costi aggiuntivi presenti nelle bollette del gas, i cosiddetti oneri di sistema.

DECRETO BOLLETTE 2026, QUANTO SI RISPARMIA AL MESE E ALL'ANNO?

Ma perché, nonostante le riduzioni annunciate, il risparmio per le famiglie potrebbe essere così basso? Il motivo è semplice: quando diminuisce il prezzo dell'elettricità, non significa che la bolletta si riduca della stessa cifra.

Il ministro Pichetto Fratin, infatti, ha parlato di una riduzione del prezzo dell'energia di 15 euro ogni mille chilowattora, non di uno sconto di 15 euro sulla bolletta di ciascuna famiglia.

C'è poi un altro aspetto da considerare: quando paghiamo la bolletta, non paghiamo soltanto l'elettricità che consumiamo. Nel totale rientrano anche le spese per portarla nelle nostre case, la gestione del contatore e le imposte. Per questo, anche se il prezzo dell'energia scende, la bolletta potrebbe diminuire molto meno. Il risparmio effettivo dipenderà anche dal contratto e dall'andamento dei prezzi nei prossimi mesi.

DECRETO BOLLETTE 2026, A COSA SERVE SE IL RISPARMIO È COSÌ BASSO?

Se il risparmio per una famiglia fosse davvero di appena 17 euro all'anno, viene spontaneo chiedersi quale sia l'utilità del provvedimento. Il decreto non prevede uno sconto fisso per ogni famiglia, ma cerca di ridurre il prezzo dell'elettricità sul mercato, con possibili benefici sia per i consumatori domestici sia per le imprese.

Molte imprese, soprattutto quelle che utilizzano grandi quantità di elettricità, consumano molta più energia di una famiglia. Di conseguenza, anche una piccola riduzione del prezzo per ogni chilowattora può tradursi in un risparmio annuale significativo, soprattutto per le attività che utilizzano grandi quantità di elettricità. Se un'impresa sostiene costi energetici inferiori, potrebbe avere più margine per contenere i prezzi dei propri prodotti. Non è detto, però, che scelga di ridurli: il prezzo finale dipende anche da molte altre spese e dalle condizioni del mercato.

CHI BENEFICIA DEL DECRETO BOLLETTE: PREZZO FISSO O VARIABILE?

Non tutte le famiglie vedranno gli stessi effetti. Chi ha una tariffa a prezzo variabile potrebbe beneficiare più direttamente di un'eventuale diminuzione del prezzo dell'energia sul mercato. In questi contratti, infatti, il costo dell'elettricità segue un indice di riferimento e può cambiare periodicamente, aumentando o diminuendo.

Chi ha invece un contratto a prezzo fisso paga per l'energia il prezzo stabilito al momento della sottoscrizione, per tutta la durata delle condizioni economiche concordate. Se il prezzo dell'elettricità sul mercato diminuisce, quindi, la tariffa bloccata non si abbassa automaticamente.

E LE BOLLETTE DEL GAS, COSA CAMBIA NEL 2027?

Il decreto non riguarda soltanto l'elettricità. Per il 2027 è prevista anche una riduzione degli oneri di sistema applicati ai clienti finali del gas naturale, cioè quei costi aggiuntivi, distinti dal prezzo del gas consumato, che servono a finanziare attività di interesse generale del settore energetico.

Secondo il comunicato del Consiglio dei ministri, sarà ARERA, l'Autorità che regola il settore energetico, a stabilire come applicare la riduzione, nei limiti delle risorse disponibili.

Significa che tutte le famiglie pagheranno meno per il gas? Non necessariamente. Per il momento non è possibile stabilire quali saranno gli effetti sulle singole utenze domestiche, né indicare uno sconto uguale per tutti.

BONUS BOLLETTE 2026: QUALI SONO I REQUISITI ISEE E COME OTTENERLI

Il nuovo decreto non va confuso con i bonus sociali per luce e gas, gli sconti già previsti per le famiglie in difficoltà economica. Dal 1° gennaio 2026 possono accedere ai bonus sociali ordinari i nuclei familiari con:

ISEE non superiore a 9.796 euro , se hanno fino a tre figli a carico;

, se hanno fino a tre figli a carico; ISEE non superiore a 20.000 euro, se hanno almeno quattro figli a carico.

Come si ottengono questi sconti? Non occorre presentare una domanda al proprio fornitore di luce o gas. È sufficiente compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), attraverso i servizi INPS oppure rivolgendosi a un CAF, per ottenere l'attestazione ISEE.

Se l'ISEE familiare rientra nelle soglie previste e la fornitura rispetta i requisiti richiesti, il bonus viene riconosciuto automaticamente per dodici mesi. Per continuare a beneficiarne è necessario rinnovare ogni anno la DSU.

Per le utenze domestiche individuali, il contratto deve essere intestato a uno dei componenti del nucleo familiare ISEE. Sono previste regole specifiche anche per chi utilizza una fornitura condominiale centralizzata di gas.

Quanto vale il bonus? L'importo non è uguale per tutti. Per l'elettricità dipende dal numero dei componenti della famiglia; per il gas contano anche la zona climatica in cui si vive e l'utilizzo della fornitura, ad esempio per cucinare, produrre acqua calda o riscaldare l'abitazione.

BONUS BOLLETTE DA 115 EURO: CHI LO RICEVE

Tra gli aiuti già previsti nel 2026 c'è anche il contributo straordinario di 115 euro, introdotto dal precedente decreto bollette di febbraio. Lo sconto spetta ai clienti domestici che risultavano beneficiari del bonus sociale elettrico al 21 febbraio 2026.

Il contributo viene riconosciuto automaticamente, senza presentare domanda, in un'unica soluzione e separatamente dalle altre voci della bolletta. Si aggiunge al bonus sociale ordinario e spetta anche a chi ha cambiato fornitore dopo il 21 febbraio: in questo caso, a erogarlo è la società che serviva il cliente a quella data.

DECRETO BOLLETTE 2026, QUANDO ENTRA IN VIGORE E DA QUANDO SI RISPARMIERÀ

Per conoscere la data esatta di entrata in vigore del decreto occorre attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Trattandosi di un decreto-legge, il Parlamento dovrà convertirlo in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione, altrimenti perderà efficacia.

Le prime misure sono previste dal 1° gennaio 2027. I tempi e l'entità degli eventuali risparmi dipenderanno dall'effettiva applicazione del provvedimento.