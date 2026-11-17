La succursale italiana di Revolut, una delle banche digitali più diffuse nel nostro Paese, è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria per un anno. La decisione è stata presa ieri, 16 novembre, dal Tribunale di Milano su richiesta della Procura, dopo un'indagine della Guardia di Finanza che ha individuato gravi carenze nei controlli antiriciclaggio. Secondo gli investigatori, queste lacune avrebbero permesso a persone coinvolte in procedimenti per reati gravi, anche legati alla criminalità organizzata, di movimentare e nascondere ingenti somme di denaro attraverso i conti della banca.

Con circa sei milioni di clienti in Italia, Revolut è ormai una delle realtà più diffuse nel settore bancario digitale. La notizia dell'amministrazione giudiziaria solleva inevitabilmente interrogativi per chi utilizza i suoi servizi: i risparmi sono al sicuro? Si possono ancora effettuare pagamenti, bonifici e prelievi? La banca ha assicurato che l'operatività prosegue regolarmente, ma è importante capire che cosa prevede il provvedimento e quali conseguenze potrebbe avere per i correntisti.

CHE COS'È REVOLUT E COME FUNZIONA?

Nata nel Regno Unito nel 2015, Revolut è una piattaforma finanziaria che permette di gestire il denaro attraverso lo smartphone. Inizialmente conosciuta soprattutto per le carte utilizzabili all'estero e per il cambio di valuta, negli anni ha ampliato la propria offerta, introducendo conti bancari, bonifici, pagamenti, prodotti di risparmio e servizi di investimento.

A differenza delle banche tradizionali, non dispone di una rete di sportelli aperti al pubblico. Le operazioni si svolgono quasi interamente attraverso un'app: dall'apertura del conto alla consultazione del saldo, fino all'invio di denaro e alla gestione delle carte. Una modalità che ne ha favorito la diffusione, soprattutto tra chi viaggia, acquista online o preferisce amministrare le proprie finanze senza recarsi in filiale.

Ma Revolut è una banca vera e propria? Sì. Revolut Bank UAB è un istituto di credito con sede in Lituania, autorizzato dalla Banca centrale europea e soggetto alla vigilanza bancaria europea. In Italia opera attraverso una succursale e offre anche conti con IBAN italiano. Non è quindi soltanto un'app per effettuare pagamenti, anche se alcuni prodotti disponibili sulla piattaforma, come gli investimenti in azioni e criptovalute, seguono regole diverse da quelle dei normali depositi bancari.

PERCHÉ REVOLUT È STATA COMMISSARIATA?

Al centro dell'indagine della Procura di Milano ci sono i controlli che le banche devono effettuare per impedire che i propri servizi vengano utilizzati per riciclare denaro proveniente da attività illecite.

L'inchiesta si è sviluppata a partire da due filoni. Il primo riguarda una frode fiscale, nell'ambito della quale, tra il 2023 e il 2025, sarebbero transitati oltre 4,6 milioni di euro attraverso conti Revolut. Il secondo nasce da un'ispezione antiriciclaggio su una società del gruppo attiva nel settore delle criptovalute.

Gli investigatori della Guardia di Finanza hanno poi esaminato, tra gli altri, le posizioni di 24 clienti coinvolti in procedimenti per reati fiscali, riciclaggio e altri delitti, alcuni con collegamenti alla criminalità mafiosa. Secondo la Procura, Revolut non avrebbe individuato e segnalato operazioni sospette riconducibili a queste persone, nonostante altri istituti di credito avessero già segnalato movimenti potenzialmente illeciti.

Le indagini hanno portato alla ricostruzione di operazioni finanziarie per complessivi 76,5 milioni di euro che sarebbero state agevolate dalle carenze nei controlli antiriciclaggio. La Guardia di Finanza ha inoltre contestato oltre un milione di presunte violazioni della normativa, relative soprattutto all'identificazione dei clienti e alla conservazione dei dati.

Secondo i magistrati, non si tratterebbe quindi di irregolarità isolate, ma di carenze più estese nei sistemi di controllo della banca. Revolut non risulta indagata penalmente nell'ambito di questo procedimento: l'amministrazione giudiziaria è stata disposta per intervenire sulle debolezze organizzative che, secondo il Tribunale, avrebbero agevolato attività illecite, senza attribuire alla banca una partecipazione volontaria ai reati contestati ai clienti.

CHE COSA SIGNIFICA AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA?

La parola «commissariamento» può far pensare a una banca in crisi, che rischia di non riuscire a restituire i soldi ai propri clienti. Ma il provvedimento disposto nei confronti di Revolut non riguarda la sua solidità finanziaria.

L'amministrazione giudiziaria è una misura prevista dal Codice antimafia che permette al Tribunale di intervenire sulla gestione di un'impresa quando la sua attività, anche involontariamente, può favorire determinati reati. Non ha quindi lo scopo di liquidare la società, ma di correggere le irregolarità riscontrate e prevenirne di nuove.

Nel caso di Revolut, il Tribunale di Milano ha nominato due amministratori giudiziari che affiancheranno la direzione della banca per verificare gli interventi necessari a correggere le irregolarità riscontrate.

La misura durerà un anno e riguarda soltanto la succursale italiana di Revolut, non l'intero gruppo internazionale. La prossima udienza è prevista per il 25 febbraio 2027.

I SOLDI DEPOSITATI SU REVOLUT SONO AL SICURO?

Il provvedimento del Tribunale di Milano non prevede il blocco generalizzato dei conti né il congelamento dei risparmi dei clienti. Non risultano, inoltre, elementi che indichino una situazione di insolvenza della banca o che il denaro dei correntisti sia stato sottratto nell'ambito delle operazioni contestate.

I 76,5 milioni di euro al centro dell'inchiesta non sono soldi sottratti ai risparmiatori, ma il valore delle operazioni finanziarie ricostruite dagli investigatori.

CHE COSA SUCCEDE A CARTE, BONIFICI E PRELIEVI?

Carte, bonifici e prelievi continuano a funzionare regolarmente. Revolut ha assicurato che il provvedimento non comporta interruzioni dei servizi per i clienti italiani, che possono quindi continuare a utilizzare l'app, effettuare pagamenti, trasferire denaro e prelevare contanti alle condizioni previste dal proprio conto.

REVOLUT, COME FUNZIONA LA GARANZIA FINO A 100MILA EURO?

Anche i depositi presso Revolut Bank UAB, come quelli delle altre banche dell'Unione europea, beneficiano di un sistema di tutela dei risparmiatori.

I depositi ammissibili sono garantiti fino a 100mila euro per persona dal sistema lituano di assicurazione dei depositi, secondo le regole previste dalla normativa europea. La copertura non si applica a ogni singolo conto: se un cliente ne possiede più di uno presso Revolut Bank UAB, gli importi vengono sommati e il limite di 100mila euro vale per il totale. Nei conti cointestati, invece, la soglia si applica separatamente a ciascun intestatario.

La garanzia interviene soltanto se la banca non è più in grado di restituire i depositi, nei casi previsti dalla legge, e non si attiva automaticamente in seguito a un provvedimento di amministrazione giudiziaria.

È importante, infine, distinguere i risparmi depositati sul conto dagli investimenti: azioni e criptovalute non sono coperte dalla garanzia bancaria sui depositi e sono soggette a regole di tutela differenti.

CHE COSA DEVONO FARE ADESSO I CLIENTI REVOLUT? CI SONO RISCHI DI TRUFFE?

Non è necessario chiudere il conto o trasferire i propri risparmi presso un'altra banca a causa del provvedimento giudiziario. È comunque consigliabile seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali di Revolut.

Il rafforzamento dei controlli antiriciclaggio potrebbe comportare, per alcuni clienti, richieste aggiuntive di documenti per verificare l'identità o la provenienza del denaro. Si tratta di procedure previste dalla normativa bancaria, che non implicano necessariamente irregolarità da parte del correntista. Al momento non è stato annunciato alcun obbligo generalizzato di presentare nuova documentazione.

Attenzione, infine, alle possibili truffe. La notizia del commissariamento potrebbe essere sfruttata da malintenzionati che si fingono operatori Revolut per chiedere credenziali, codici di accesso o trasferimenti di denaro verso presunti conti sicuri. In caso di messaggi, telefonate o email sospette, è importante non comunicare dati riservati, non effettuare trasferimenti richiesti da sconosciuti e verificare ogni comunicazione direttamente attraverso l'app ufficiale della banca.