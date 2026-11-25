Gianni De Gennaro, prima di togliersi la vita, ha manifestato la preoccupazione di veder «riscrivere la storia, senza aver capito come fosse andata». Non tocca a noi capire se fosse fondato questo timore, ma è una espressione che variamente ricorre in questi giorni attorno alla sua morte e ai fatti su Via d’Amelio.

Per questo abbiamo pensato che possa aggiungere qualcosa alla comprensione dei fatti parlare con chi quella storia l’ha vissuta da dentro, allora.

Fausto Cardella, ai primi di novembre del 1992, appena arrivato a Caltanissetta da Perugia come sostituto procuratore applicato, ha fatto il primo verbale sulla borsa di Paolo Borsellino. Ha coordinato quelle indagini, per un periodo, e ricorda il clima che c’era. E ha visto lavorare le persone che oggi ricorrono nelle indagini di oggi.

Fausto Cardella, ex magistrato, dal novembre 1992 al gennaio 1994 applicato alle indagini sulle stragi a Caltanissetta. (ANSA)

Gli abbiamo chiesto di restituirci la sua prospettiva su quel tempo drammatico della storia della Repubblica.

Dottor Cardella, lei arrivò a Caltanissetta nel novembre del 1992 da Perugia e restò fino al gennaio 1994 per indagare sulle stragi. Oggi al centro dell’indagine e del dibattito su via d’Amelio c’è il dossier “mafia appalti”. C’era già allora?

«Quando Ilda Boccassini e io arrivammo a Caltanissetta, applicati temporaneamente da Milano e da Perugia, alle indagini sulle stragi, l’archiviazione del dossier mafia appalti era già avvenuta, ma ne parlammo come di una ipotesi da non scartare, perché alla domanda: “Chi è stato?” rispondemmo con due ipotesi investigative. L’ipotesi A andava nella direzione di Cosa nostra, ma l’ipotesi B era “non solo la mafia”. Anche perché in quel momento ci fu un’informativa della Dia, se non ricordo male a firma del dottor Micalizio, il cui referente era il vicedirettore operativo: Gianni De Gennaro. In quell’informativa veniva adombrata l’ipotesi che alle stragi, compresa via D’Amelio, potessero aver concorso altre entità oltre a Cosa nostra: ambienti finanziari, industriali, ipotetiche collusioni, convergenze di interessi diversi che prendemmo come ipotesi in considerazione in quel momento. Anche se iniziammo concentrandoci sulla ricerca degli esecutori materiali e dei mandanti a volto scoperto, per usare una espressione di Piero Vigna, cioè i capi della Commissione: Totò Riina e gli altri».

Che cosa vi suggerì di partire da lì?

«L’insegnamento di Giovanni Falcone: prima devi fermare quelli che sparano, poi ragionare del resto. E su questa convergenza di interessi, di cui si parla da 30 anni, hanno indagato tre Procure: Caltanissetta, Palermo e Firenze, e in certa misura continuano a indagare, ma un riscontro oggettivo che abbia portato una prova giudiziaria di una partecipazione alle stragi esterna a Cosa nostra, – parlo da magistrato, la mia deformazione è quella – non è stata raggiunta: mentre abbiamo la prova che quella mafia, i “viddani”, i Corleonesi, erano in grado da soli di organizzare attentati di quel tipo e avevano un movente. Tanto è vero che sono andati avanti: Firenze, Roma, Milano nel 1993, l’attentato a Costanzo, il fallito attentato all’Olimpico dove si sono salvati per puro caso 100 carabinieri. Sul ruolo di Cosa nostra abbiamo trovato prove certe. Di altre entità, altre componenti, destra eversiva, ambienti economici industriali, non abbiamo raggiunto prova certa, questo non vuol dire che non vi possano essere stati e neanche che queste piste si escludano l’una con l’altra».

Ha parlato di movente, può ricostruire quale a uso di chi non ricorda?

«Per un lungo periodo Cosa nostra e lo Stato in Sicilia hanno in qualche modo convissuto: la mafia non andava oltre certi livelli, lo Stato perseguiva come poteva e i processi finivano per insufficienza di prove, si pensi alla strage di Ciaculli. Tutto è cambiato quando a partire da Rocco Chinnici e dal Pool di Palermo si è cambiato metodo. Quello che chiamiamo metodo Falcone: vuol dire mettere insieme prove che reggono in Cassazione. È una rivoluzione che Cosa nostra digerisce male, perché cominciano ad arrivare gli ergastoli e non è più come quando il mafioso va dentro, prende tre-quattro anni, esce più forte di prima e fa curriculum. Anche perché la mafia sta cambiando: l’epoca del “fair play” è finita. Inebriata dall’enorme flusso di denaro degli stupefacenti raffinati direttamente in Sicilia, Cosa nostra si illude di poter fare a meno della mediazione della politica e di potersi tenere in mano direttamente le leve del potere, come è avvenuto in altri Paesi, dell’America Latina soprattutto: è l’epoca delle centinaia di omicidi e del passaggio di potere tra Liggio e Riina. Il clima di quegli anni è di guerra aperta contro lo Stato e lo Stato la combatte».

Quello che oggi leggiamo sui giornali ci restituisce un clima di lacerazione. C’era anche allora?

«In quel momento di guerra aperta c’è stata coesione: ognuno ha fatto la sua parte. La Dia, lo Sco, il Ros. Sia la Polizia sia i Carabinieri hanno pagato prezzi elevati e c’è stato uno sforzo corale che ha incluso anche la Guardia di Finanza, lo stato Stato si sentiva unito: e infatti, senza che si abdicasse alle regole democratiche, i Corleonesi sono finiti all’ergastolo o sono morti in carcere, e io sono grato a chi combattuto quella guerra: i Ros hanno catturato Totò Riina e Matteo Messina Denaro, Brusca fu preso da Savina, Lo piccolo da Angeloni della Mobile di Palermo, Provenzano fu arrestato da Cortese alla guida della Catturandi, coordinato da Michele Prestipino allora aggiunto a Palermo, dopo 43 anni di latitanza».

Torniamo indietro: oggi si parla molto della “pista nera”. Quando è emersa?

«Ancora prima, nasce con l’omicidio di Piersanti Mattarella. È Buscetta che dice che la mafia non si sarebbe mai sporcata con quei legami e ci sono state le assoluzioni, ma Giovanni Falcone la sosteneva, Leonardo Agueci in appello l’ha sostenuta, dopodiché io rispetto le sentenze. Anche nel processo Pecorella c’era ipotizzata una convergenza con la banda della Magliana e una destra non democratica, ma non essendo stata raggiunta la prova, io qui mi devo fermare. Ma non sarebbe corretto pensare che la “pista nera” sia qualcosa che emerge ora, manca però la prova giudiziaria fin qui».

La Cassazione ha invece smentito il terzo filone: la trattativa Stato-mafia. Ha una eco ne dibattito attuale?

«Non è stato imputato ad alcuni carabinieri del Ros di avere fatto una trattativa perché non esiste nel Codice il reato di trattativa, è stato imputato di avere posto in essere delle azioni, d’accordo con Totò Riina e il gruppo mafioso, per costringere gli organi costituzionali a prendere determinate decisioni. Questo è stato smentito dalla Cassazione. Non è lo stesso che dire che non c’è stata una trattativa. Si può discutere se fosse moralmente accettabile o meno andare a vedere le carte di certi criminali, ma non dobbiamo dimenticare il contesto, il pericolo corso dal Paese in quel momento, in cui lo Stato italiano ha temuto il colpo di Stato. E non è stata una fantasia come ha ricordato Vincenzo Scotti in questi giorni. Per questo oggi, dopo 43 anni di magistratura, se qualcuno mi dice che quegli uomini hanno agito per favorire la mafia io voglio prove granitiche, prima di pensare che le persone che ho visto lavorare fossero colluse me lo devono dimostrare. Vale per Gianni De Gennaro e vale per il generale Mario Mori».

Manifestazione in memoria di via d'Amelio con il simbolo dell'agenda rossa. (ANSA)

Lei fu anche il primo, nel novembre del 1992, a fare un verbale sulla borsa di Borsellino, senza trovarvi l’agenda rossa, che ancora si cerca. Era già chiara l’importanza di quel reperto diventato un simbolo?

«Siamo nel campo delle supposizioni, non sappiamo che cosa ci fosse in quell’agenda. Il dato più misterioso di questa strage è il movente che ha portato i mafiosi ad accelerare l’esecuzione dell’uccisione di Borsellino già programmata: che cosa poteva avere fatto Borsellino da determinare un pericolo così immediato da portarli ad anticiparla, perché questo dicono i collaboratori di giustizia? Non me lo spiego con qualcosa di annotato in quell’agenda, non ho abbastanza fantasia per immaginarlo, ma quando verrà fuori, e speriamo che venga fuori, sarò felice di essere smentito se mi sbaglio. Quello che so io è che solo molti anni dopo la nostra permanenza a Caltanissetta è emersa la foto di Arcangioli (nel 2005 ndr.) che, sul luogo della strage, ha tolto la borsa dalla macchina. Non si sapeva allora. Il capitano Arcangioli, da ufficiale giudiziario, ha avuto il suo calvario giudiziario ed è uscito pulito. Ha detto che ha preso la borsa e che, quando è stata aperta, dentro l’agenda non c’era e che l’ha consegnata alla Polizia. Se è andata così La Barbera non l’avrebbe mai avuta. Quando, appena arrivati abbiamo appreso che la borsa era negli uffici della Mobile di Palermo, ma che non c’era un verbale di sequestro, sono andato io ad aprirla il 5 novembre del 1992 e, dato che dentro c’erano solo cose personali del tutto irrilevanti, delle chiavi, un costume da bagno, non l’agenda... L’abbiamo resa alla famiglia, facendo solo un verbale di ispezione».

Quando arrivò a Caltanissetta trovò Vincenzo Scarantino, futuro “falso pentito”, già arrestato e lasciò Caltanissetta che ancora non aveva iniziato a collaborare: ricorda che cosa ne pensassero De Gennaro e La Barbera, che di quella stagione sotto accusa, sono i convitati di pietra?

«Quando sono arrivato, Scarantino era già stato arrestato. L’ho interrogato quattro volte, ma non aveva alcuna intenzione all’epoca di collaborare e furono gli investigatori, tra loro La Barbera, a farmi intendere che lo spessore criminale non sembrasse all’altezza di un compito importante come il furto dell’auto esplosa. Non è che La Barbera dicesse: «È stato sicuramente lui», come ci si aspetterebbe da uno interessato ad accreditarlo. Quando sono andato via da Caltanissetta nel gennaio del 1994 Scarantino era ancora lì: a suo carico c’era troppo poco per andare avanti e troppo per lasciarlo andare, anche perché aveva una parentela mafiosa importante. La collaborazione è venuta dopo, ma i dubbi li manifestava anche La Barbera».

Nella complessità è difficile per un cittadino distinguere sentenze, dietrologie, letture con filtri ideologici: come si fa capire a che cosa credere e a chi, tanto più che sono sotto la lente anche figure che hanno, con le loro indagini, fatto scrivere contro le mafie sentenze storiche?

«Non ho questa risposta, ma capisco il disorientamento dei cittadini che fanno fatica a seguire queste vicende, non si può pretendere che seguano una cosa così intricata. Mi preoccupa il fatto che tra gli addetti ai lavori ci sia a volte un approccio un po’ superficiale. Noi non possiamo ragionare dicendo: “lo dicono tutti”. Per i cittadini, faccio appello alla stampa, al suo ruolo di mediazione, di cane da guardia: a volte serve anche spiegare passo passo, ma non è facile, serve spazio, serve tempo e non sempre ci sono».

La strage, però, non si prescrive e un Paese democratico fatica a convivere con l’opacità che sembra addensarsi sempre di più attorno questo caso. Condivide il punto di vista, sentito molto in questi giorni, secondo cui è necessario indagare anche su reati eventualmente prescritti pur di consegnare almeno una verità alla storia?

«Più tempo passa il tempo più è difficile ricostruire i fatti, perché è difficile trovare le fonti e perché per definizione oltre una certa distanza diventano inaffidabili. Un fermo bisogna metterlo, la prescrizione serve a questo. Questo non vuol dire che si debba smettere di cercare, ma la mano a quel punto passa agli storici. Io credo che sia un’illusione pensare che la giustizia abbia gli strumenti migliori per ricostruire la verità storica. Faccio un esempio: uno può avvalersi in aula della facoltà di non rispondere o del diritto a non testimoniare nei casi previsti dalla legge e poi parlare nel salotto di Bruno Vespa. Uno della giustizia può avere paura, dello storico forse no. La giustizia ha strumenti tarati su un fine preciso: servono per stabilire se a uno si devono dare anni di carcere o meno. Se una sentenza riesce ad aggiungere cose alla verità storica, è un effetto collaterale, non previsto dallo strumento. E in ogni caso non possiamo processare i morti, come un papa faceva qui in Umbria nel Medioevo, per cercare la verità storica».

Leggendo le cronache sembra emergere un prima e un dopo nella figura di De Gennaro, lo riconosce in questa lettura?

«Non mi sorprenderebbe, o pensiamo che un uomo sia sempre lo stesso da quando nasce a quando muore? De Gennaro ha attraversato la storia della Repubblica, ha avuto sempre incarichi di grande responsabilità, anche di potere. Io mi sento di dire che è stato sempre uomo dello Stato e di uno Stato democratico con tutti i suoi difetti: gli dobbiamo, nell’epoca di quella guerra, il merito di aver contribuito a salvare questo stato democratico dalla minaccia dei Corleonesi. Poi chi sono io per giudicare la sua vita personale, la carriera fatta dopo? Non lo so, ma non è lavoro mio scavare nella vita delle persone per darne un giudizio morale su cose che non mi competono. Se mi chiedete se l’investigatore che ho conosciuto potesse, per quello che ho visto io, essere colluso con la mafia dico di no. Se mi sbaglio me lo si deve dimostrare, ma servono prove fortissime perché devono smentire non le parole ma le azioni di allora».

Pochi giorni fa 255 scienziati hanno messo in guardia la Commissione parlamentare sul Covid dal rischio di valutare le condotte di quel momento sulla base delle conoscenze attuali, una distorsione cognitiva che può inficiare l’accertamento. Esiste questo rischio anche sulle vicende di cui parliamo a tanta distanza dai fatti?

«La mancanza di prospettiva storica è uno dei mali della nostra società, si pensi alla cancel culture, al fatto che si giudicano i personaggi storici con criteri contemporanei. Secondo me andiamo anche oltre: il problema non è stabilire se i comportamenti tenuti allora sarebbero reprensibili ora, ma il fatto che dobbiamo ancora sapere quali siano questi comportamenti, perché al momento di concreto non c’è nulla. E, in ogni caso, dobbiamo stare molto attenti al rischio di giudicare le prassi investigative e giudiziarie di allora con le conoscenze di oggi. Non dimentichiamo che il metodo Falcone, prima ancora che “seguite i soldi”: è “testimonianza, riscontro”; “intercettazione, riscontro”. “Nesso di causalità”. Questa è la rivoluzione e la democrazia nel processo, perché questo vale come prova per il mafioso, per il cittadino comune, per l’innocente. Di ogni cosa serve riscontro, altrimenti non si raggiungono prove».