L’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro è morto suicida nella mattinata di oggi: si è tolto la vita con un colpo di pistola all'interno della sua casa di campagna. L’allarme è stato lanciato dai familiari dopo diversi tentativi andati a vuoto di mettersi in contatto con lui.

Il gesto estremo è avvenuto a pochi giorni di distanza dalla notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Caltanissetta. L'inchiesta riguardava l’ipotesi di depistaggio sulle indagini relative alla strage di via D'Amelio e alla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino (per la quale il GIP aveva comunque respinto la richiesta di arresto avanzata dai pm).

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in una foto d'archivio. (ANSA)

LA CARRIERA DI DE GENNARO

La carriera di Gianni De Gennaro, durata oltre cinquant’anni, si è sviluppata ai massimi vertici della Polizia di Stato, dei servizi di sicurezza, del governo e delle grandi aziende strategiche italiane.

Nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948 e laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, è entrato in Polizia nel 1973, attraversando alcune delle stagioni più complesse della storia repubblicana.

LA LOTTA ALLA MAFIA E L’ASCESA IN POLIZIA

Gli anni al fianco di Falcone. Negli anni Ottanta si distingue come investigatore di punta nella lotta alla criminalità organizzata, collaborando strettamente per oltre un decennio con il giudice Giovanni Falcone (gestendo, tra l’altro, anche i rapporti con importanti collaboratori di giustizia come Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno).

SCO e DIA. Nel 1989 diventa il primo direttore del neonato Servizio Centrale Operativo (SCO). Alla fine del 1991 passa alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), prima come vicedirettore e poi come direttore, venendo nominato Prefetto nel 1994.

Capo della Polizia (2000–2007). Nel maggio 2000 viene nominato Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Il suo mandato di sette anni è stato segnato dalla gestione dell'ordine pubblico durante il G8 di Genova nel luglio 2001 (vicenda per la quale affrontò un lungo iter giudiziario fino all'assoluzione definitiva) e dalla lotta al terrorismo interno delle Nuove Brigate Rosse.

I VERTICI DELL’INTELLIGENCE E AL GOVERNO

Viminale e DIS (2007–2012). Lasciata la guida della Polizia, nel 2007 diventa Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno Giuliano Amato. Nel 2008 viene nominato Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), l’organismo che coordina i servizi segreti italiani.

Sottosegretario di Stato (2012–2013). Nel maggio 2012 entra nel governo guidato da Mario Monti come Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega ai servizi di informazione e sicurezza (Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica).

Le partecipate di Stato e gli incarichi manageriali

Conclusa l’esperienza nelle istituzioni di sicurezza e di governo, la sua carriera è proseguita ai vertici di grandi gruppi industriali e finanziari.

Presidente di Finmeccanica / Leonardo (2013–2020). Guida per sette anni il principale gruppo italiano dell'aerospazio, difesa e sicurezza, accompagnandone la riorganizzazione e il cambio di denominazione.

Banca Popolare di Bari ed Eurolink. Dal 2020 al 2022 ricopre l'incarico di presidente della Banca Popolare di Bari durante la fase di salvataggio e rilancio dell'istituto. Successivamente, nel 2023, viene indicato dal gruppo Webuild come presidente di Eurolink, il consorzio general contractor incaricato della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

L’INCHIESTA DI CALTANISETTA

L’inchiesta della Procura di Caltanissetta, emersa pubblicamente a metà novembre 2026, riguardava l’ipotesi di depistaggio aggravato sulle indagini relative alla strage di via D’Amelio (19 luglio 1992) e alla scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino.

Il pool di magistrati nisseni, guidato dal procuratore Salvatore De Luca, aveva iscritto nel registro degli indagati Gianni De Gennaro (all’epoca dei fatti al vertice della Direzione Investigativa Antimafia) insieme ad alcuni suoi ex collaboratori. Le contestazioni ruotavano attorno a due filoni principali: pressioni sul pentito Salvatore Contorno e occultamento di documentazione.

Nei giorni scorsi la Procura aveva disposto perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici di De Gennaro e di altri indagati, notificando un avviso di garanzia per eseguire accertamenti tecnici su cellulari e computer.

Il Giudice per le Indagini Preliminari aveva respinto la richiesta di arresto, pur riconoscendo nelle motivazioni l’apertura di nuove prospettive investigative su una possibile "cabina di regia" dietro le stragi del 1992. La Procura di Caltanissetta aveva impugnato il rigetto davanti al Tribunale del Riesame, la cui udienza era stata fissata per il 1° dicembre 2026.