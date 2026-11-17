Il 15 luglio 1984 un Boeing 747 Alitalia atterra all’aeroporto di Fiumicino. Dalla scaletta dell’aereo, celando con un vistoso poncho le manette (o forse le mani libere, proprio per nascondere la violazione dell’obbligo di manette) scende il boss dei due mondi Tommaso Buscetta. Durante il viaggio ha tentato il suicidio con un grammo e mezzo di stricnina. Poco prima dell’atterraggio al vicequestore Gianni De Gennaro, fresco di promozione al nucleo centrale anticrimine della polizia, che lo è andato a prendere in Brasile per estradarlo, dirà: «Avrei due cose da dire a lei e al dottor Falcone». Tre giorni dopo don Masino è di fronte al giudice istruttore di Palermo. Esordisce: «Dottore, sono un mafioso». E parla 45 giorni di fila rivelando la struttura segreta della mafia, a cominciare dal nome che le danno i mafiosi: “La cosa nostra”. Da allora il nome di De Gennaro, il superpoliziotto braccio destro di Falcone, incaricato di effettuare i riscontri che porteranno all’istruttoria del maxiprocesso, comincia a diventare una leggenda. Diventerà, tra i tanti incarichi, capo della Polizia e direttore dei servizi segreti.

Oggi, a 78 anni, De Gennaro è indagato dalla Procura di Caltanissetta per depistaggio. Un’accusa gravissima, che riguarda le indagini sulla strage di via D’Amelio, dove il 19 luglio 1992 furono assassinati Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, e la scomparsa dell’agenda rossa del magistrato. I pubblici ministeri avevano chiesto per lui gli arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari ha detto no (a proposito, ma i magistrati non erano un tutt’uno, una specie di consorteria da separare al più presto con un referendum?). La Procura ha presentato appello, sul quale dovrà pronunciarsi il Tribunale del Riesame il primo dicembre. Siamo alle indagini preliminari, non a una sentenza di condanna. E la distinzione è fondamentale. Ma sul piano della lotta alla mafia è come se fosse venuto giù il Palazzo di Giustizia di Palermo, per usare una metafora che ci aiuti a capire quello che è successo.

Gianni De Gennaro

Ma per comprendere l’entità del terremoto bisogna tornare indietro, a quando De Gennaro non era il potente dirigente che attraversava indenne i cambi di governo, ma un giovane funzionario. Nato a Reggio Calabria nel 1948, laureato in Giurisprudenza, entra in Polizia nel 1973. È un investigatore di razza, freddo, determinato, poco incline alle chiacchiere. I colleghi lo chiamano «lo Squalo». Nel 1980 affronta un sequestratore nell’ambasciata belga a Roma e contribuisce a liberare trenta ostaggi. Viene promosso per meriti straordinari. È l’inizio di una carriera che sembra non conoscere ostacoli.

Lavora alla Squadra mobile di Roma, si occupa di narcotraffico, comprende presto che la mafia non è più soltanto coppola e lupara. È un’organizzazione internazionale, muove capitali, traffica droga, dispone di collegamenti che attraversano gli oceani. Su queste piste incontra Giovanni Falcone. Tra il poliziotto e il magistrato nasce un’intesa destinata a cambiare la storia della lotta alla criminalità organizzata. Falcone costruisce il metodo investigativo, cerca riscontri, ricostruisce i rapporti tra le famiglie mafiose, segue il denaro («follow the money» è uno dei suoi slogan). De Gennaro gli procura uomini, informazioni, collegamenti internazionali. È il suo principale interlocutore nella Polizia, uno dei collaboratori più fidati. Come abbiamo visto nel 1984 si occupa del rientro dal Brasile di Tommaso Buscetta. Poi arriverà il killer Salvatore “Totuccio” Contorno, principale collaboratore del boss Stefano Bontade, capo dell’ala perdente di Cosa nostra ammazzato dalla furia omicida dei Corleonesi.

Totuccio, soprannominato Coriolano della Floresta per la capacità di adoperare le armi, si pentirà e diverrà il secondo testimone fondamentale di quella stagione. Quella di Falcone e De Gennaro è l’antimafia che produce risultati, che arresta i latitanti, che dimostra come lo Stato, quando vuole, sappia combattere.

Eppure proprio Contorno, quarant’anni dopo, diventa il centro dell’inchiesta che rischia di compromettere la reputazione del suo antico referente. Il punto di partenza è il 1989. Contorno torna clandestinamente in Sicilia, viene trovato armato e arrestato. Sul suo rientro, sulle protezioni di cui avrebbe goduto, sui rapporti con gli apparati investigativi si scatena una guerra di sospetti. È la stagione del «Corvo» di Palermo, delle lettere anonime che accusano Falcone e De Gennaro di aver favorito il ritorno del pentito per alimentare una guerra contro i corleonesi.

Sono accuse che avvelenano il Palazzo di Giustizia, delegittimano gli investigatori e contribuiscono a isolare Falcone. Negli stessi mesi arriva il fallito attentato dell’Addaura, davanti alla villa dove il magistrato trascorre alcuni giorni. Palermo è un campo di battaglia, ma anche un labirinto di rivalità, informazioni riservate, sospetti reciproci. Si combatte Cosa nostra e contemporaneamente ci si combatte dentro lo Stato.

Oggi la Procura di Caltanissetta torna su quei fatti. Secondo l’accusa, De Gennaro, con l’aiuto dello storico collaboratore Francesco Pacetto e dell'addetto alla sua tutela Massimo Carnicelli, avrebbe cercato di convincere Contorno a non parlare con i magistrati. Il pentito, convocato nel maggio 2025, si avvale della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti ipotizzano un depistaggio «dichiarativo», una trama di silenzi destinata a impedire che emergano circostanze compromettenti sulla gestione del collaboratore di giustizia.

C’è poi il secondo capitolo, quello del depistaggio «materiale». Dopo le perquisizioni del 2023 ai familiari di Arnaldo La Barbera, ex capo della Squadra mobile palermitana morto nel 2002, De Gennaro e alcuni collaboratori avrebbero occultato documenti cartacei e informatici. Secondo i magistrati, parte del materiale sarebbe stata successivamente distrutta. La Procura cerca di stabilire se quegli atti possano illuminare anche la sparizione dell'agenda rossa di Borsellino. Il giudice che ha respinto le richieste cautelari ha espresso una diversa valutazione giuridica, in particolare sul collegamento tra la documentazione e l'agenda. Le responsabilità ipotizzate restano tutte da accertare.

La carriera di De Gennaro è stata straordinaria. Direttore della Dia, vicecapo e poi capo della Polizia dal 2000 al 2007, direttore del Dis, sottosegretario con Mario Monti, presidente di Leonardo. Governi di ogni colore gli hanno affidato incarichi di vertice. Ha conosciuto anche le tempeste giudiziarie. Quella del G8 di Genova, con le violenze della scuola Diaz, gli costò un processo per istigazione alla falsa testimonianza, concluso con l’assoluzione definitiva. Una vicenda che resta una delle pagine più nere della storia della Polizia repubblicana, senza che questo significhi attribuirgli responsabilità dalle quali è stato assolto.

Sul fondo c’è La Barbera, figura decisiva nella storia del falso pentito Vincenzo Scarantino, le cui dichiarazioni portarono le indagini sulla strage Borsellino lungo una pista falsa. E c’è anche Bruno Contrada, l’ex numero tre del Sisde che per anni ha denunciato un complotto ai propri danni, chiamando in causa anche il suo rivale De Gennaro. Sono vicende differenti, con responsabilità giudiziarie differenti, che tuttavia riportano allo stesso groviglio di uomini, rivalità e apparati. Il rischio è di trasformare ogni sospetto in una verità. Ma il rischio opposto, quello di archiviare tutto come una guerra tra poliziotti, è altrettanto pericoloso.

La stagione dei veleni di Palermo sembrava appartenere al passato, ai faldoni ingialliti, alle commemorazioni dei magistrati uccisi. Invece torna a interrogare lo Stato sui suoi segreti, sulle sue omissioni, sulle sue fedeltà. Nell'autunno cupo della giustizia palermitana si avverte ancora l’odore acre di quella stagione. Falcone e Borsellino sono morti da trentaquattro anni. I misteri che li circondano, invece, continuano a vivere. E forse questa è la sconfitta più dolorosa dello Stato.



