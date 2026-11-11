Acqua potabile, alimenti a lunga conservazione, medicinali, torce, batterie e anche denaro contante. Sono alcune delle cose da tenere a disposizione per affrontare almeno 72 ore di emergenza, cioè tre giorni durante i quali potrebbe essere difficile accedere ai servizi essenziali.

Le raccomandazioni fanno parte delle nuove linee guida presentate il 3 novembre 2026 dalla Commissione europea, nell'ambito della strategia avviata nel marzo 2025 per rafforzare la capacità dell'Europa di reagire alle crisi. Il documento, illustrato dalla commissaria europea Hadja Lahbib, si rivolge principalmente agli Stati membri, chiamati a promuovere una maggiore autonomia dei cittadini in caso di interruzione dei servizi essenziali.

Non si tratta di un obbligo né dell'annuncio di un pericolo imminente. Bruxelles non impone alle famiglie di acquistare un kit di emergenza: le indicazioni hanno carattere preventivo.

PERCHÉ L'UE RACCOMANDA DI PREPARARLO?

Un forte temporale provoca un blackout prolungato. In casa manca la corrente, il frigorifero smette di funzionare, il telefono si scarica e alcuni negozi non riescono ad accettare pagamenti elettronici. Se anche l'acqua corrente dovesse interrompersi, preparare da mangiare o lavarsi diventerebbe più complicato.

È soltanto uno degli scenari considerati dalle nuove linee guida europee, che prendono in esame rischi diversi: alluvioni, terremoti, eventi meteorologici estremi, emergenze sanitarie, attacchi informatici e crisi legate alla sicurezza internazionale. Anche il rischio di un conflitto rientra quindi nel quadro della strategia, ma non ne rappresenta l'unico obiettivo.

Perché proprio 72 ore? Tre giorni rappresentano un periodo minimo di autonomia, non il tempo entro il quale è garantito l'arrivo dei soccorsi. Durante una grave emergenza, infatti, gli operatori potrebbero dover intervenire contemporaneamente in molte zone, dando priorità alle persone in maggiore difficoltà. Avere scorte sufficienti per tre giorni consente alle famiglie di affrontare le prime conseguenze di una crisi, senza sostituire l'intervento delle autorità e della Protezione civile.

COSA METTERE NEL KIT? LA LISTA

Per preparare un kit di emergenza non servono necessariamente attrezzature particolari: molti degli oggetti utili sono già presenti nelle nostre case. L'importante è sapere dove si trovano, poterli recuperare facilmente, verificare che funzionino e controllare periodicamente le scorte.

Ecco cosa è utile tenere a disposizione:

Acqua potabile , per bere, preparare gli alimenti e soddisfare le necessità igieniche essenziali.

, per bere, preparare gli alimenti e soddisfare le necessità igieniche essenziali. Cibo a lunga conservazione , preferibilmente consumabile senza bisogno di cucinare.

, preferibilmente consumabile senza bisogno di cucinare. Medicinali abituali e materiale di primo soccorso, come cerotti, garze e disinfettante.

e materiale di primo soccorso, come cerotti, garze e disinfettante. Torce elettriche e batterie di ricambio , per affrontare eventuali blackout.

, per affrontare eventuali blackout. Una radio a batterie o a manovella, per ricevere informazioni anche senza internet o televisione.

a batterie o a manovella, per ricevere informazioni anche senza internet o televisione. Un caricabatterie portatile , da mantenere carico e controllare periodicamente, per poter utilizzare il cellulare anche senza corrente.

, da mantenere carico e controllare periodicamente, per poter utilizzare il cellulare anche senza corrente. Prodotti per l'igiene personale , come carta igienica, salviette, sapone e sacchetti per i rifiuti.

, come carta igienica, salviette, sapone e sacchetti per i rifiuti. Contanti , preferibilmente in banconote di piccolo taglio e monete.

, preferibilmente in banconote di piccolo taglio e monete. Coperte e indumenti adatti alla stagione, utili soprattutto in caso di interruzione del riscaldamento.

adatti alla stagione, utili soprattutto in caso di interruzione del riscaldamento. Un fischietto , per segnalare la propria presenza in caso di necessità.

, per segnalare la propria presenza in caso di necessità. Un elenco cartaceo dei numeri di telefono importanti, da consultare se lo smartphone non funziona.

Le scorte devono essere adattate alle esigenze di ciascuna famiglia. Chi ha bambini piccoli, per esempio, dovrà prevedere pannolini e alimenti specifici; chi assume farmaci o utilizza dispositivi medici avrà altre necessità. Vanno considerati anche i bisogni delle persone con disabilità e degli animali domestici.

QUANTA ACQUA E QUANTO CIBO SERVONO PER TRE GIORNI?

Se durante un'emergenza l'acqua corrente dovesse interrompersi o diventare non potabile, sarebbe necessario poter contare sulle proprie scorte.

Le linee guida europee non fissano una quantità uguale per tutti. Un riferimento pratico arriva dalla FEMA, l'agenzia statunitense per la gestione delle emergenze, che raccomanda circa 3,8 litri d'acqua per persona al giorno, per bere e soddisfare le necessità igieniche essenziali.

Per 72 ore, quindi, servirebbero circa 11,4 litri per una persona e 45,6 litri per una famiglia di quattro persone. Sono quantità indicative, che possono aumentare in caso di temperature elevate o esigenze particolari.

Per il cibo, invece, è consigliabile prevedere alimenti sufficienti per almeno tre giorni, scegliendo prodotti che si conservano senza frigorifero e possono essere consumati anche in assenza di gas o elettricità. Tra le possibilità ci sono tonno e legumi in scatola, crackers, fette biscottate, frutta secca e barrette alimentari. Se si utilizzano confezioni in lattina, meglio avere anche un apriscatole manuale.

Le scorte vanno conservate in un luogo fresco e asciutto, controllando le scadenze e sostituendo i prodotti man mano che vengono consumati, per evitare sprechi e avere sempre una riserva utilizzabile.

PERCHÉ L'UE CONSIGLIA DI TENERE CONTANTI IN CASA?

Durante un blackout prolungato o un'interruzione delle comunicazioni, i terminali POS e gli sportelli automatici potrebbero smettere di funzionare, rendendo difficile acquistare beni essenziali anche per chi ha denaro disponibile sul conto corrente. È per questo che, tra le scorte di emergenza, viene consigliato di tenere anche dei contanti, preferibilmente in banconote di piccolo taglio e monete.

Non è un rischio soltanto teorico. Durante il blackout che ha colpito Spagna e Portogallo il 28 aprile 2025, molti sistemi di pagamento elettronico sono rimasti inutilizzabili per ore. Un'analisi della Banca centrale europea ha evidenziato come, in quella situazione, il denaro contante sia diventato per molte persone l'unico mezzo disponibile per effettuare acquisti.

Ma quanti soldi bisogna conservare? L'Unione europea non stabilisce un importo obbligatorio. Secondo un'analisi della Banca centrale europea, le autorità di Paesi Bassi, Austria e Finlandia raccomandano di tenere a disposizione somme che, a seconda del Paese, vanno indicativamente da 70 a 100 euro per persona.

Si tratta però di indicazioni nazionali, non di una cifra fissata da Bruxelles. Ogni famiglia può quindi valutare una somma adeguata alle proprie necessità, senza dover accumulare grandi quantità di denaro in casa.

KIT DI EMERGENZA E ZAINO DI EVACUAZIONE: QUAL È LA DIFFERENZA?

Le scorte domestiche servono quando è possibile rimanere in casa, anche in assenza di servizi essenziali come elettricità e acqua corrente. Lo zaino di evacuazione, invece, deve essere leggero e pronto da portare con sé qualora fosse necessario lasciare rapidamente l'abitazione. Al suo interno è utile prevedere documenti, medicinali indispensabili, acqua, alimenti pronti da consumare, una torcia, un caricabatterie portatile, contanti e un cambio di vestiti.

Non tutte le emergenze richiedono di evacuare. Per questo è importante conoscere i rischi del proprio territorio, consultare il piano di emergenza comunale e seguire le indicazioni della Protezione civile e delle autorità locali.

COSA PREVEDERE PER BAMBINI, ANZIANI, PERSONE CON DISABILITÀ E ANIMALI

Le scorte devono essere adattate alle esigenze di ogni componente della famiglia. Per i bambini piccoli servono alimenti e prodotti per l'igiene adatti all'età, oltre a un gioco o un oggetto familiare che possa rassicurarli in caso di evacuazione.

Chi assume farmaci regolarmente dovrebbe avere un elenco aggiornato delle terapie e una scorta adeguata dei medicinali prescritti, secondo le indicazioni del medico. Per le persone con disabilità possono essere necessari ausili e dispositivi specifici, mentre chi utilizza apparecchiature mediche alimentate elettricamente dovrebbe concordare con i servizi sanitari un piano per eventuali blackout.

Anche gli animali domestici hanno bisogno di una riserva di acqua, cibo ed eventuali medicinali, oltre a trasportino, guinzaglio e documenti sanitari da portare con sé se necessario.

COSA FARE IN CASO DI BLACKOUT, ALLUVIONE O TERREMOTO?

In caso di blackout prolungato, è utile risparmiare la batteria del cellulare, utilizzare torce elettriche anziché candele e seguire gli aggiornamenti delle autorità attraverso i canali disponibili. Le precauzioni cambiano, invece, in caso di alluvione o terremoto.

Per conoscere i comportamenti corretti prima, durante e dopo un'emergenza, si può consultare «Io non rischio», la campagna promossa dal Dipartimento della Protezione civile. È utile anche concordare con i familiari un punto di incontro nel caso in cui le comunicazioni dovessero interrompersi.