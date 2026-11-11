La Procura di Milano chiede l’archiviazione per il sindaco Giuseppe Sala, l’ex assessore Giancarlo Tancredi, l’architetto Stefano Boeri, l’immobiliarista di Coima Manfredi Catella e altri protagonisti della grande trasformazione urbanistica ambrosiana. Le accuse di corruzione, falso e induzione indebita, contestate a vario titolo, non hanno trovato prove sufficienti per sostenere un processo.

La decisione definitiva spetta al giudice, ma il significato della svolta è chiaro. Quello che era stato descritto come un sistema di malaffare – una sorta di Tangentopoli 2.0 del mattone - non ha trovato, in questo filone d’inchiesta, un adeguato riscontro penale.

È una notizia importante. Per le persone coinvolte, anzitutto, travolte da un’inchiesta che ha prodotto arresti, dimissioni, reputazioni compromesse. E per Milano, investita da un terremoto giudiziario che ha paralizzato cantieri e decisioni, come ben sanno le “famiglie sospese”, da anni in attesa di una casa che è solo nei propri sogni e nei propri acconti. Quando la giustizia interviene nella vita pubblica, le conseguenze non si cancellano con una richiesta di archiviazione. Le ferite restano, anche quando cadono le accuse.

Ma sarebbe un errore altrettanto grave scambiare questa svolta giudiziaria per un’assoluzione politica. Perché il problema di Milano non è soltanto quello di stabilire se qualcuno abbia intascato denaro o favorito illegalmente un costruttore (e la risposta della Legge è no). Il problema è capire che città sia diventata Milano, a chi appartenga, chi possa ancora permettersi di abitarci.

I tre palazzi progettati dagli architetti Arata Isozaki, Daniel Libeskind e Zaha Hadid di City LIfe, simbolo della Milano del futuro. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO (ANSA)

La magistratura cerca i reati, non giudica i modelli di sviluppo. E non può essere chiamata a fare quello che la politica ha rinunciato a fare: decidere nell’interesse di chi abita una città e per la collettività in generale. I magistrati hanno individuato anomalie e conflitti di interesse, ma non elementi sufficienti per sostenere determinate accuse. Tocca prenderne atto e riabilitare pienamente le persone coinvolte (e questo è anche compito dei media). Ma non significa che quelle anomalie siano diventate virtù civiche.

Resta la Milano dei grattacieli, dei grandi complessi immobiliari, dei palazzi che crescono nei cortili, del cemento che si infila dove prima c’era spazio. Una città nella quale la casa ha smesso progressivamente di essere un bene necessario per diventare un prodotto finanziario. Si comprano appartamenti come si comprano obbligazioni. Si investe sul metro quadrato, non sulla vita di chi dovrà abitarlo.

E intanto il ceto medio se ne va. Prima dalla Cerchia dei Navigli, poi dai quartieri semicentrali, infine dalla città. Milano diventa sempre più ricca e sempre meno accessibile, piena di progetti abbandonati, dove regnano alla periferia degrado e insicurezza. Una metropoli per oligarchi, turisti, investitori, professionisti benestanti, la cosiddetta “gentry”. La gente comune, quella che lavora negli uffici, negli ospedali, nelle scuole, deve cercare casa altrove, si allontana come i cerchi concentrici di un sasso nello stagno fino all’hinterland, all’Alto Milanese, fino a Vigevano o Novara o addirittura Bergamo.

È il paradosso di una città che produce ricchezza e contemporaneamente espelle una parte di coloro che la producono.

Non è un reato. Ed è proprio questo il punto. Non tutto quello che è legittimo è anche giusto. Non tutto quello che produce profitti produce benessere.

Per anni Milano ha confuso lo sviluppo con la crescita immobiliare, la modernità con l’altezza dei grattacieli, il successo con il prezzo delle abitazioni. Adesso ci sono decine di procedimenti ancora aperti, cantieri bloccati, famiglie che aspettano una casa e amministratori terrorizzati dalla firma.

Bisogna uscire dalla paralisi, restituire certezze ai cittadini, regole chiare agli operatori. Ma ripartire non può significare ricominciare come prima. La richiesta di archiviazione chiude, se accolta, un capitolo giudiziario. Non chiude la questione politica. Milano deve tornare a chiedersi non quanto costruire, ma per chi costruire. Non quanti capitali attirare, ma quanti cittadini trattenere. Non quanto vale un appartamento, ma quanto vale una comunità. Ma non è compito della magistratura, è compito della politica. Perché una città può essere perfettamente legale e profondamente ingiusta.