«La situazione è davvero catastrofica. È un disastro, e siamo soltanto all’inizio: ci aspetta un duro inverno. Che Dio aiuti davvero tutti e faccia arrivare presto il giorno della pace». È un appello accorato quello che padre Gabriel Romanelli, lancia dalla Striscia di Gaza dove, fra il 6 e il 7 novembre, forti piogge e vento hanno investito Gaza, inondando i campi degli sfollati di acqua e fango. «Tantissime persone hanno perso tutto. Le forti piogge hanno portato via anche quel poco che avevano nelle tende: barattoli di cibo, materassi, coperte e altri beni essenziali», riferisce ancora il parroco della chiesa della Sacra Famiglia a Gaza ad Agensir.

I bambini palestinesi nei campi sfollati

Secondo le autorità locali, circa 70.000 tende sono state allagate in poche ore e la Protezione civile ha ricevuto oltre 1.500 richieste di soccorso. L'Autorità nazionale palestinese denuncia che quasi due milioni di persone vivono in circa 270.000 tende e siti di sfollamento. Oltre 400mila, secondo le Nazioni Unite, si trovano in aree ad alto rischio di inondazione.

Purtroppo si segnalano anche morti e feriti: tre bambini e due donne sono rimasti uccisi nel crollo delle tende, dopo che un terrapieno sabbioso, indebolito dalle forti piogge, è crollato. La tragedia è avvenuta l’8 novembre in un centro di accoglienza a sud di Deir al-Balah, nella parte centrale dell'enclave palestinese. La Protezione civile palestinese ha sollecitato le organizzazioni umanitarie a fornire le attrezzature necessarie: in diversi campi l'acqua ha, infatti, raggiunto i 30-40 centimetri e materassi, coperte, vestiti e gli oggetti sono finiti sott'acqua.

Un uomo cerca di strizzare l'acqua dai materassi, ormai inutilizzabili (Foto Parrocchia Latina/Romanelli)

La tragedia di questi giorni è una delle tante, drammatiche conseguenze della prima violenta ondata di maltempo della stagione, che ha investito una popolazione già duramente provata dalla guerra.

«La pioggia ha flagellato i campi profughi, e molte persone hanno perso persino quei pochissimi averi che erano rimasti loro. Per un'altra famiglia è andata anche peggio, poiché l'acqua ha spazzato via tutto: tutti i loro pochi beni, tenda compresa. La loro rassegnazione e la sorprendente pazienza con cui sopportano tutto questo sono davvero impressionanti. Continuiamo a pregare per la pace!», aggiorna anche padre Luis Montes dell’Istituto del Verbo Incarnato, dal 4 novembre vicario parrocchiale alla parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza.

A Gaza la disperazione è senza fine. L’alluvione potrebbe, inoltre, aver danneggiato le reti fognarie e i sistemi di drenaggio, con possibili gravi conseguenze per la salute delle persone. L'emergenza umanitaria resta gravissima. Secondo l'Onu, circa 1,98 milioni di palestinesi necessitano di assistenza per trovare un riparo adeguato. All'inizio di novembre mancano ancora 121.000 tende e 1,7 milioni di materassi per affrontare l'inverno. Le organizzazioni umanitarie denunciano difficoltà nell'ingresso dei materiali, carenza di finanziamenti e scorte insufficienti. Intanto, nonostante il cessate-il-fuoco entrato in vigore nell'ottobre 2025, continuano gli episodi di violenza: secondo i dati delle autorità sanitarie riportati dall'ONU, tra il 27 ottobre e il 2 novembre sono stati registrati altri 36 morti e 145 feriti.

Per il ministero degli Esteri di Ramallah, gestito dall'Autorità nazionale palestinese, dati i gravi allagamenti riportati dalla Striscia nelle ultime ore, «la crisi in corso potrebbe trasformarsi in una catastrofe ancora più grave».