A Cracovia è il giorno del dolore e del silenzio. È stata chiusa Rynek Glowny, la piazza del Mercato, cuore della città polacca e patrimonio Unesco, che sabato 7 novembre è stata teatro di un attentato che ha trasformato un normale pomeriggio di passeggio e visite turistiche in un orrore.

Nella zona i cittadini hanno creato dei memoriali di candele, lumicini, fiori, messaggi, immagini, mentre le bandiere del municipio sono a mezz’asta. Per dodici ore è rimasta in silenzio, per la prima volta dal 1939, anche la famosa tromba che ogni giorno dell’anno suona dall’alto dell’imponente Basilica di Santa Maria, affacciata sul lato orientale della piazza del Mercato, facendo fermare passanti e turisti puntualmente con il naso all’insù. A Cracovia oggi è anche il giorno della preghiera: la Chiesa di Sant’Anna, a Stare Miasto, il centro storico, si è riempita di persone, che hanno risposto all’invito del cardinale Grzegorz Ryś, arcivescovo di Cracovia, a partecipare a una messa, da lui presieduta, per ricordare le vittime della strage e pregare per la guarigione dei feriti. «Non vogliamo essere, non possiamo essere e semplicemente non siamo in grado di essere indifferenti in un momento come questo. Vogliamo, abbiamo bisogno e dobbiamo restare uniti», ha scritto il cardinale dal Palazzo arcivescovile a pochi passi dalla piazza del Mercato.

I poliziotti a Cracovia bloccano il passaggio in piazza del Mercato, che è stata chiusa. (REUTERS)

La Polonia sconvolta, sotto shock, ha indetto due giorni di lutto nazionale. Cracovia è una città tranquilla, considerata generalmente sicura, piazza del Mercato una meta amata dai turisti di tutto il mondo, oltre che dai residenti locali. Le immagini sulla Rete che riprendono i minuti dell’attentato sono agghiaccianti: un uomo in auto si ferma, si sporge dal finestrino con un fucile semiautomatico e comincia a sparare sui passanti all’impazzata, a caso, senza un obiettivo preciso se non quello di uccidere. Sei persone sono morte, tra cui un cittadino britannico, e 15 sono rimaste ferite, tra loro undici cittadini polacchi (tra cui due agenti di polizia) e cinque stranieri di diverse nazionalità. Nella piazza si è scatenato il terrore. Tra i presenti c’erano tanti turisti, anche italiani, compresi 34 studenti di un liceo di Albano Laziale, che sono tutti salvi e sono rientrati anticipatamente in Italia.

L’aggressore, un uomo polacco di 24 anni di nome Michał Oksiński, è stato ferito gravemente dalla polizia, fermato e portato in ospedale. Aveva indosso una tuta mimetica militare. Nella sua auto hanno ritrovato altre armi e munizioni. Ma nella sua casa, a Ostrowiec Swietokrzyski, a circa 200 chilometri di distanza da Cracovia, la polizia ha scoperto un altro orrore: tre cadaveri, che sono risultati essere il padre dell’attentatore, sua madre e sua sorella di 20 anni. Sui corpi sono state rinvenute ferite da arma da fuoco. Nell'abitazione sono state sequestrate sette armi. Ora per gli inquirenti è fondamentale stabilire l’orario del decesso. Secondo le informazioni rese note, Oksiński sarebbe un simpatizzante dell’estrema destra ultrazionalista.

Cittadini polacchi riuniti nella Chiesa di Sant'Anna per la celebrazione in memoria delle vittime. (REUTERS)

«Non abbiamo mai avuto casi di terrorismo così efferati in Polonia prima d'ora, perché è così che dovremmo definire l’attacco di Cracovia», ha affermato nel corso di una conferenza stampa il premier polacco Donald Tusk. La procura di Cracovia ha aperto un’inchiesta per terrorismo. E intanto sono venuti fuori nuovi dettagli: l’autore della strage era incensurato e viveva con la famiglia nella cittadina a due ore di auto da Cracovia. Secondo le testimonianze, si allenava in un poligono di tiro insieme a suo padre. Ma il gestore del poligono, intervistato dalla stampa polacca, ha riferito che Oksiński era stato lì l’ultima volta lo scorso agosto.

Delle cinque persone ricoverate nell'Ospedale Universitario di Cracovia, tre sono gravi. Il sito della Tv polacca riporta anche l’appello del ministro della Giustizia Waldemar Żurek per la donazione di sangue a favore del poliziotto “eroe” che ha fermato l'attentatore. «L'agente Jakub Kulik, che ha affrontato senza esitazione un aggressore armato, sta lottando per la vita in ospedale. Ha un polmone compromesso e ha bisogno di ogni singola goccia di sangue».

Oltre al sergente Kulik è rimasto ferito anche un altro sergente di polizia, Artur Morański, che col collega ha arrestato l'attentatore. «Se non fosse stato per loro, il bilancio delle vittime del massacro avvenuto a Cracovia sarebbe stato inimmaginabile. Hanno affrontato un terrorista armato di un'arma automatica, hanno risposto al fuoco e hanno fermato l'assassino facendo scudo con i propri corpi. Uno di loro sta lottando tra la vita e la morte in ospedale, dopo essere stato colpito da tre proiettili; anche l'altro è rimasto ferito. Un eroismo senza confini», ha detto Żurek.