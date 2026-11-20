

Le luci si accenderanno, in contemporanea con Gubbio, il 7 dicembre. Ma l’albero e il presepe di piazza San Pietro cominciano a essere allestiti il 20 novembre. Alla vigilia della festa dell’Immacolata, poi, saranno alcuni bambini in cura nei reparti oncologici degli ospedali italiani a premere il pulsante per illuminare il maestoso abete bianco accanto all’obelisco e, in diretta, l’albero più grande del mondo sul monte Ingino. Un evento che celebra gli 800 anni dalla morte di san Francesco, nella città dove il Santo incontrò il celebre lupo narrato nei Fioretti.



L’arrivo del grande abete, inizialmente previsto per la mattina del 19 novembre, è stato spostato al 20 novembre per sopraggiunti problemi tecnici legati alla complessa logistica del trasporto e dell’innalzamento. Ma l’attesa non sminuisce la bellezza della storia. Questo abete bianco, alto 24 metri e del peso di 75 quintali, arriva dal bosco di Cugno dell’Acero, nel Parco Nazionale del Pollino, ed è un dono del Comune di Terranova di Pollino, in provincia di Potenza. Nella scelta, il servizio di custodia forestale seleziona alberi maturi, il cui prelievo rappresenta un naturale ricambio nel rispetto della sostenibilità. Dal legno, grazie alla collaborazione con Conlegno di Milano, nasceranno poi, una volta dismessi gli addobbi, oggetti di utilità sociale, artistica e liturgica, valorizzando l’economia circolare in linea con l’enciclica Laudato si’.

Il vero cuore di questo Natale, dunque, sono i bambini. Saranno loro, con le speranze affidate a decorazioni di argilla create nei laboratori di ceramico-terapia della Fondazione Lene Thun, a dare un’anima all’albero. I piccoli pazienti, attraverso l’iniziativa “Il Mondo che vorrei”, affidano i loro pensieri a oltre 50.000 LED intelligenti, capaci di creare scenografie luminose suggestive e dinamiche. Un modo per dare voce a chi, ogni giorno, affronta cura e terapie complesse.

Accanto all’abete, in piazza San Pietro, prende forma il presepe. È dono dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto, insieme con l’Associazione Amici del Presepe di Atessa, la Libera Confraternita degli Artisti e il Centro Educazione Carcerario Santi Pietro e Paolo di Vasto. Il tema è “Il grande Mistero” e la Natività, a grandezza naturale, è collocata tra le caratteristiche strutture con coperture in paglia, ispirate agli antichi Pagliarelli o Pinciare, semplici abitazioni contadine in terra e paglia. Alla realizzazione hanno contribuito anche alcuni detenuti coinvolti in un percorso educativo e formativo, insieme con novanta comuni delle province di Chieti e Pescara e alle 146 parrocchie dell’arcidiocesi. Un segno concreto di solidarietà e accoglienza.



Nell’Aula Paolo VI, infine, i maestri del Carnevale di Viareggio allestiscono un presepe che vuole ricreare l’ambiente del mare, indissolubilmente legato alla vita dei pescatori, con i Magi rappresentati come uomini di mare che portano in dono le ricchezze del Mediterraneo.