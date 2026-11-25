Ho visto la trasmissione di Augias su La 7, l’ultima Torre di Babele preparata in vita, e destinata a farsi voce che resta in memoria e traversa la morte. L’ho vista e ho pensato a quanto mistero c’è nel nostro esser “mortali”, nell’umano morire, e nel sentirci ancora, quasi ancora a parlarci. E poi le emozioni di un addio, a qualcuno di noi, parte di noi in umana famiglia e destino, in consenso o dissenso di idee, opere e giorni, lungo il cammino della vita. Ricerche, dubbi, speranze, fiducie, certezze. Ora la Tv può far giungere a noi la voce registrata dei morti, fuori dialogo ormai per nostre risposte o repliche, o nuove mute domande; fuori dialogo, non però fuori nostra meditazione di vivi.

Due momenti, in particolare, mi hanno colpito: la riflessione sull'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV e il colloquio con il cardinale Matteo Zuppi sul fine vita. L’umano è la prima trafittura. Augias si diceva non credente, per quel razionalismo “fuori fede” ereditato dai Lumi che nella storia del pensiero ha fatto dogma inverso l’inconoscibilità dell’invisibile. Ecco un freno a mano nell’avventura della vita, se ha ragione il Piccolo Principe di Saint-Exupéry: che “l’essenziale è invisibile agli occhi”, e che non si vede bene che col cuore. Anche un fiore nel bicchiere il giorno del compleanno non spetta a un botanico di dire cos’è. O un abbraccio a un trattato di anatomia. L’uomo è corpo, l’uomo è spirito. Augias ha confidato appassionatamente la sua spiritualità, affascinato da quell’Uomo narrato dai vangeli e dalla traccia di Vita che sgorga dal Discorso della Montagna.

Ma senza fede che fosse Dio, diceva. La fede dell’uomo è ancora un altro mistero. La fede è luce nel buio, non è salto e ha la sua ragionevolezza, ma slanciata sull’oltre, in fiducia di una Parola che non ci inganna. E fa del Vero una realtà immensamente più grande di ciò che possiamo misurare, verificare, catalogare: come e più che l'amore, la bellezza, la dignità, la speranza, il perdono. La fede cristiana non è una fuga dalla ragione: è una ragione che non ci impone il divieto di interrogare il mistero.

Il confronto tra Augias e il cardinale Matteo Zuppi ne "La torre di Babele" su La7 (ANSA)

Il colloquio con Zuppi sul fine vita ha reso questa tensione ancora più intensa. Augias raccontava la propria esperienza dell'ospedale, delle giornate trascorse attaccato alle apparecchiature, scandite dal bip dei macchinari. «Quella non è vita. Non è la vita che io voglio vivere». E chiedeva al cardinale se riconoscesse il suo diritto di decidere, da solo, il momento in cui andarsene.

Zuppi non gli ha opposto una formula. Gli ha risposto con un gesto: «La prenderei per mano», «per me lei è importante», «non la lascerei solo». Ha rammentato il giusto distinguo fra il nunc dimittis che rifiuta l’accanimento, che prolunga in modo precario e penoso la vita giunta al suo termine dall’eutanasia che dà la morte per volontaria uccisione. In quelle parole di Zuppi, in quelle mani intrecciate, ho visto qualcosa di profondamente evangelico. La convinzione che una vita fragile, dipendente, ferita, non perde per questo il proprio valore. E che davanti a chi soffre la prima risposta non può essere l'abbandono, ma la prossimità.

C’è una domanda ultima che la morte di Augias consegna anche a noi. La vita è solo una parentesi fra il nulla e il nulla? O un varco verso l’eterno? Perché il cuore, anche quando non sa dirlo, continua a domandare vita? Perché anche Augias “non credente” diceva di invocare in cuore quell’unico, quel Gesù? Sì, quell'Uomo morto sulla croce per amore. Quel Dio che per amore si è fatto così. Che è passato “beneficando e risanando”, che come nessuno ha detto “parole di vita eterna”, che risorto ha sconfitto la morte “l’ultima nemica”. La fede è fidarsi d’un amore infinito così. Allora la fede è vita. Non fine-vita, ma vita senza fine.