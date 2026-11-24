Non il testamento di un laicista. Ma il testamento di un laico fedele alla Repubblica, preoccupato del proprio destino di uomo anziano nella malattia e del dilavamento della memoria del Fascismo e dei suoi guasti e dell’importanza della consapevolezza del ruolo della Resistenza alle radici della Costituzione dell’Italia Repubblicana, nata dall’unione e dalla mediazione delle forze antifasciste (democristiane, socialiste, comuniste, liberali, azioniste).

Corrado Augias, alle soglie dei 92 anni, morto il 19 novembre, malato da anni e consapevole che il suo tempo sarebbe stato corto, ha scelto personalmente la scaletta della puntata della Torre di Babele che sarebbe andata in onda dopo di lui e che è effettivamente stata trasmessa su La7 il 23 novembre.

Lo ha fatto scegliendo due spezzoni di puntate montate e già rese pubbliche in momenti diversi: una, l’intervista al Cardinale Zuppi, nel settembre scorso, l’altra il 25 marzo del 2024, articolata in due interviste una a Ezio Mauro e l’altra ad Ascanio Celestini, dedicate al 4 giugno 1944, data della Liberazione di Roma dall’occupazione nazifascista.

Chi si aspettava un manifesto unilaterale sul tema del “fine vita” ha sbagliato le previsioni e forse ha anche frainteso l’uomo: su quell’argomento, che gli stava a cuore, sentendo la fine avvicinarsi, Augias non ha scelto di congedarsi con un proclama, ha proposto non certezze ma domande: le sue domande di uomo laico a una delle massime autorità italiane della Chiesa cattolica, il Cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, suo amico a dispetto delle divergenze: le domande franche di un laico che desiderava per sé riconosciuto il diritto di poter dire un «adesso basta», davanti alla sofferenza ritenuta intollerabile. Ma domande rivolte religioso cattolico, dandogli modo di controbatte con le proprie risposte in tema di accanimento, accompagnamento, secondo le convinzioni morali cristiane, personali e della Chiesa, in tema di vita: parole dalle quali sono emersi il no all’accanimento terapeutico, il sì all’accompagnamento della vita anche la più fragile, anche se del caso con le cure palliative, percorso che la Chiesa ritiene eticamente accettabile quando si tratta di alleviare la sofferenza in fase terminale. (Stando al racconto della figlia di Augias al Corriere della sera questa sarebbe la strada intrapresa dal giornalista per sé nelle sue ultime ore: di non proseguire le cure specifiche «perché alla sua età e nelle sue condizioni era ormai inutile», scelta ammessa dalle leggi dello Stato).

Un commiato televisivo affidato a un dialogo di cui il “fine vita” è stato solo una piccola parte: per il resto si è parlato di pace, di diplomazia, di ruolo della Chiesa, di Papa Leone, della Magnifica Humanitas verso la quale Augias ha espresso parole di grande elogio e stima, condivise con la sua redazione di «non credenti», sottolineando il fatto che un Papa è arrivato, su un tema cruciale come l’Intelligenza artificiale, dove i governanti del mondo latitano, richiamando il bisogno di mettere la dignità dell’uomo al centro.

Non un’affermazione di principio unilaterale, dunque, ma lo spazio di un confronto lasciando all’ascoltatore il compito di trarvi le proprie domande e le proprie risposte secondo la propria sensibilità.

Una scelta significativa da parte di un intellettuale che, senza mai rinunciare alla propria convinta laicità e senza credere in Dio, è stato interessato ai temi del cristianesimo dal punto di vista dello storico. Un testamento di invito al confronto, dunque, non alle reciproche chiusure.

Se un’affermazione ha voluto fare Corrado Augias, partendo dai propri ricordi di bambino, per mano al padre quel 4 giugno e poi condotto dal padre a conoscere la rappresaglia sproporzionata delle Fosse Ardeatine, è quella della fedeltà alla Repubblica: la fedeltà di chi prende sul serio la responsabilità di distinguere i torti e le ragioni della storia, dai tentativi di revisionismo, dalle tentazioni di portare tutto a un magma indistinto, avendo ben chiaro da che parte stare: la parte della Costituzione repubblicana.

Ma senza per questo nascondere sotto il tappeto né gli eccessi della parte di cui ha condiviso con fermezza le ragioni di democrazia e libertà (emblematico in questo il dare spazio al racconto dell’atto pietoso del sacerdote che a piazzale Loreto si ferma a raccogliere con la propria cintura la gonna di Claretta Petacci, per coprirne le nudità volgarmente esposte nella morte). Né le letture di comodo di chi in posizioni di Governo, anche nelle più alte cariche dello Stato, prova talvolta a nascondere sotto il tappeto le responsabilità del Fascismo facendosi scudo di letture minimaliste.

Per sé, Corrado Augias, ha riservato solo poche finali, facendosele prestare da Antonio Gramsci che le scrisse nel 1919: «Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza».

Si possono leggere come l’appello di un testimone dell’ultima parte dei danni che il Ventennio che lì cominciava ha lasciato, a chi non era nato e non ha altro che lo sforzo di sapere, se non vuole essere condannato a ripetere gli errori della storia.

Quello che se ne ricava non è l’invito a dividersi, in nostri e loro, in credenti e non credenti, ma a non smettere di ricercare un dialogo costruttivo, non per portare l’altro dalla propria parte, non per imporsi l’un l’altro convinzioni, ma per trovare soluzioni comuni e condivise nelle differenze, capaci di salvaguardare per tutti un futuro di libertà e democrazia, in cui ciascuno veda rispettato il proprio diritto senza ledere quello dell’altro.