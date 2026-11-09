«Se tu la possiedi non la ami». È una delle riflessioni del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, nel dialogo con don Gianluca Bernardini, presidente dell'ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), dedicato a Se domani non torno, il film di Paola Randi sulla storia di Giulia Cecchettin.

Al centro del confronto, la violenza sulle donne, il confine tra amore e possesso e la responsabilità educativa degli adulti, a partire dalle famiglie, dalla scuola e dalla Chiesa. «C'è una grande responsabilità di tutti, c'è una grande responsabilità ovviamente delle famiglie, della scuola, ma c'è tantissima responsabilità della Chiesa», afferma Zuppi, che invita a interrogarsi sul significato delle relazioni affettive e sulla necessità di insegnare ai giovani a voler bene.

Un momento della presentazione in anteprima, al Giffoni Film Festival, del film 'Se domani non torno', diretto da Paola Randi, scritto insieme alla sceneggiatrice Lisa Nur Sultan, Giffoni Valle Piana, 18 luglio 2026. (ANSA)

Un compito che, secondo il cardinale, richiede anche esempi concreti: non basta parlare di amore, occorre testimoniare attraverso la propria vita che è possibile costruire relazioni fondate sul rispetto dell'altro. «Dobbiamo imparare a voler bene», sottolinea Zuppi, riconoscendo che anche la comunità cristiana ha ancora qualcosa da imparare.

Nel dialogo emerge anche il ruolo di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, e la sua capacità di mettere in discussione comportamenti e atteggiamenti spesso considerati normali. Bernardini richiama in particolare il tema del patriarcato e la necessità di riconoscere quelle forme di mancanza di rispetto che rischiano di essere normalizzate.

Zuppi racconta inoltre di aver visto il film insieme a Gino Cecchettin, assistendo alla sua commozione davanti alle scene che ripercorrono la scomparsa della figlia e il momento in cui viene comunicato il ritrovamento del corpo. Il cardinale si sofferma anche sul tema della presenza e dell'assenza, introdotto da Bernardini a partire dalle parole della regista: il film riesce a rendere nuovamente presente Giulia e la sua storia, coinvolgendo lo spettatore «in maniera così drammatica e allo stesso tempo delicata, così umana e anche così dolorosa».

Infine, una riflessione sul valore della comunità, suggerita anche dalle scene conclusive della pellicola. Per Zuppi, il possesso nasce anche da una cultura individualista, nella quale le relazioni rischiano di trasformarsi in forme di controllo e sopraffazione.

«La vera sfida è anche questa, cioè di capire che la vita va avanti se ritroviamo la comunità», osserva il cardinale. E aggiunge: «C'è gioia soltanto nel ricostruire delle relazioni in cui impariamo a volerci bene».