Nella serie 177 giorni Il rapimento di Farouk Kassam si vedono figure di sacerdoti e non si tratta solo di aprire la chiesa San Salvatore di Orgosolo, il giorno di Pasqua per ospitare l’appello accorato della madre del bambino in mano ai sequestratori e neppure soltanto dell’appello di papa Giovanni Paolo II dopo l’Angelus il 19 gennaio del 1991. Si tratta anche del fatto che, dopo la prima telefonata che giunge al centralino del quotidiano locale di Sassari La nuova Sardegna, le prove di esistenza in vita del piccolo ostaggio e le comunicazioni tra banditi e famiglia, compresa quella macabra con l’orecchio mozzato vengono affidate a figure religiose.

LE RAGIONI STORICHE

Questo aspetto è storico nei sequestri sardi e non casuale: se nel codice barbaricino tradizionalmente la mediazione era prevista e spesso gli emissari lo facevano anche a titolo di professione, nella stagione cupa dei sequestri del Novecento, prima della legge sul blocco dei beni del 1991, capitava che dal lato delle famiglie degli ostaggi o dal lato dei sequestratori, il contatto avvenisse rivolgendosi a figure religiose che conoscevano bene il territorio: «Si sceglieva il prete», spiega Enzo Ciconte, autore della voce Sequestri di persona nel Dizionario enciclopedico di mafie e antimafia, e di un saggio in passato sul tema del sequestro di persona a scopo di estorsione nonché testimone dell’iter della legge sul blocco dei beni, «perché nei paesi della Sardegna il sacerdote era una delle figure più autorevoli, di un’autorevolezza riconosciuta da entrambi i mondi, quello dei banditi e quello delle famiglie dei sequestrati che vivevano contesti diversissimi e in condizioni normali non entravano in contatto: quando una famiglia si preparava a pagare un riscatto aveva bisogno di una prova di esistenza in vita, se quella prova veniva trasmessa da un religioso le si riconosceva una patente di credibilità maggiore. Dal canto suo il bandito, che dentro un confessionale ammettendo nel segreto canonico il proprio reato/peccato affidava un messaggio da recapitare, si poteva fidare del fatto di non essere immediatamente denunciato».

IL DIRITTO DELLA CHIESA E DELLO STATO

Da una parte infatti il diritto canonico impone l’obbligo di segretezza sul vincolo sacramentale riguardo a quanto appreso in confessione pena scomunica latae sententiae (senza formale procedimento), dall’altro lato il diritto italiano garantisce il ministro di culto con l’articolo 200 del Codice di procedura penale che tutela anche il segreto professionale: per il diritto canonico il sacerdote non può essere chiamato a deporre su ciò che ha appreso in confessione e l’ordinamento in base al concordato (Patti Lateranensi riveduti / Legge 121/1985, art. 4.4) stabilisce che gli ecclesiastici non siano tenuti a informare le autorità civili su ciò di cui sono venuti a conoscenza per via del loro ministero. I ministri di confessioni religiose (i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano) hanno in base all’articolo 200 il diritto di astenersi dal deporre su quanto è stato loro confidato o è venuto a loro conoscenza per ragione del proprio ministero. Ma con dei limiti: la Corte di Cassazione ha chiarito che la tutela riguarda strettamente il ministero religioso e non si estende a confidenze o notizie apprese dal sacerdote al di fuori dell'ambito sacramentale o pastorale stretto (per esempio, confidenze comuni o fatti di reato appresi esternamente, nel corso di attività sociali). Anche il religioso è, comunque, vincolato all’obbligo di denuncia quando ricopre un ruolo di pubblico ufficiale in ambito scolastico o sanitario.

UN RUOLO BORDERLINE

Quello dell’emissario nei sequestri è stato a lungo un ruolo informale, rivestito spesso da religiosi, per certi versi borderline, e, al netto di quanto detto sopra, non privo di rischi fisici e legali, che Padre Cosimo Onni originario di Santu Lussurgiu, scomparso nel 2010, descriveva con la metafora di una noce nello schiaccianoci: «Da una parte ci sono i banditi, dall’altra le forze dell’ordine». La sua storia è stata ricostruita dal nipote Paolo Oggianu, nel libro L’emissario, in cui in forma di romanzo riferisce in prima persona i racconti dello zio che glieli aveva affidati con il suo archivio prima di morire. Padre Onni era noto per aver fatto da emissario nelle trattative per la liberazione dei fratelli Marina e Giorgio Casana, rapiti dalla cosiddetta Anonima sequestri l'22 agosto 1979 su una spiaggia di Capo Pecora (Arbus), due adolescenti piemontesi che il sacerdote, dopo aver consegnato l’ultima parte del riscatto, aveva portato a casa personalmente a bordo della propria auto. Stando al racconto che ne ha fatto in più occasioni pubbliche l’autore del libro, il gesuita avrebbe agito con il consenso dei superiori, mosso dall’intento umanitario di salvare la vita dei due ragazzi nei quali rivedeva i suoi studenti del Liceo Pacinotti di Cagliari dove insegnava.

ANNI SETTANTA OTTANTA

Tra gli anni Settanta e Ottanta, in mancanza di una legge specifica che vietasse alle famiglie dei sequestrati di pagare riscatto e di rivolgersi ad emissari, lo Stato pur non riconoscendo formalmente gli emissari ne tollerava in qualche modo la presenza per salvaguardare il bene primario della vita dell’ostaggio. Stesso obiettivo si poneva la Chiesa sarda, che pure ha sempre più rafforzato pubblicamente la propria voce contraria: in linea con la Cei e la Santa Sede i vescovi sardi scoraggiarono ripetutamente e vietarono formalmente ai parroci di farsi emissari o intermediari per la consegna dei riscatti o per trattare direttamente con i banditi, per evitare di legittimare indirettamente il crimine, ma questo non ha impedito che, come si è visto nel caso Farouk Kassam, i banditi, e in altri casi famiglie di sequestrati, affidassero a figure religiose la gravosa responsabilità di ricevere per primi i loro messaggi.

Figure di religiosi nel ruolo di mediatori/emissari, con condotte più o meno passive, sono citati in atti pubblici, fino allo scemare del fenomeno: lo stenografico della seduta della Commissione antimafia del 25 maggio del 1998, nomina, il caso del francescano padre Pinuccio Solinas, comparso anche come testimone in alcuni processi per altri casi, che nel sequestro di Piera Demurtas (1987), come emissario della famiglia, si era offerto con successo di sostituire la donna in mano ai rapitori: «In quest'ultima occasione fu sequestrato lui stesso, poiché si diede come ostaggio dopo il pagamento di una prima rata del riscatto; fu liberata la Demurtas e padre Pinuccio Solinas si consegnò come ostaggio.

Azioni che hanno storicamente mischiato coraggio fisico, rischi personali, intenzioni di salvataggio di corpi e anime, che però non hanno sempre messo al riparo chi ha ricoperto, con addosso una veste religiosa, ruoli di mediazione dal rischio, camminando su un filo sottilissimo, di cadere, moralmente e giuridicamente, in partibus infidelium, dalla parte degli infedeli, agli occhi dello Stato e della Chiesa, e di rischiare di incappare in procedimenti penali e canonici.

LA LINEA DURA DELLO STATO

Chiesa e Stato infatti negli anni hanno irrigidito le proprie posizioni contro un crimine detestabile, soprattutto a partire da quando nel dibattito giuridico civile tra la linea morbida (delle procure che chiedevano di privilegiare la sicurezza dell’ostaggio) e quella dura (di chi privilegiava il blocco dei beni e la contestazione di favoreggiamento per chi si prestasse a mediare) ha prevalso la seconda con la legge del 1991, con l’obiettivo, in effetti raggiunto con altre concause, di eradicare il fenomeno.

LA VOCE DELLA CHIESA

La Chiesa sarda, dal canto suo, dopo diversi appelli negli anni, ha preso una forte posizione pubblica il 15 luglio 1997 quando ancora era in corso il sequestro Melis , (il penultimo sequestro sardo, l’ultimo è stato nel 2006), con il documento Rimandare liberi gli oppressi, nel quale si parlava di scomunica latae sententiae (in automatico senza processo formale) per i sequestratori, senza perdere di vista la «medicina della misericordia».

Il fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione era ormai residuale nel 2001 quando sono stati pubblicati nel volume La Chiesa di Dio in Sardegna all'inizio del terzo millennio (Zonza Editori, 2001), gli atti del Concilio Plenario Sardo aperto nel 1992. Nell’introduzione vi si legge: «L’impegno pastorale, inoltre, va indirizzato a costruire una cultura della vita e della sua sacralità; una cultura che faccia superare il “culto dei falsi ideali, del facile guadagno, dello smodato uso del denaro e delle cose, dello scarso rispetto della vita e della persona i falsi miti della forza e della ‘balentia’ e il preoccupante distacco tra fede e vita”; una cultura che superi la mentalità della inevitabilità della violenza, che vinca il fatalismo del subire passivamente le situazioni perverse. § 4. Deve diventare patrimonio comune delle coscienze la convinzione che, di fronte ai gravi crimini di vendetta, di omicidio e di sequestro di persona “chi sa e non parla, perché non è in grado di trovare il modo più opportuno di dare informazioni utili a chi di dovere senza il rischio fondato di gravi ritorsioni ha ugualmente l’obbligo morale grave di impegnarsi positivamente per cooperare con la giustizia e di cercare il modo possibile di farlo. Chi sa e non parla solo per evitare fastidi, o per omertà, o per una mentalità individualista e distorta, che porta l’individuo a occuparsi solo dei ‘fatti propri’ partecipa positivamente in misura più o meno grave alle responsabilità morali” connesse con i delitti».

In un contesto sociale e criminale ormai cambiato, principi ribaditi a futura memoria.