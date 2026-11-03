Cost of living, il titolo del nuovo spettacolo di Raphael Tobia Vogel, debuttato in prima nazionale lo scorso 14 ottobre e in scena fino al 28 novembre al Teatro Franco Parenti, si potrebbe tradurre con «il prezzo di vivere», oppure «il costo della vita». La scelta di mantenerlo in inglese, come nel titolo originale della drammaturgia di Martyna Majok, lascia aperta una doppia interpretazione, che attraversa anche le due vicende raccontate in scena.

Due coppie, due appartamenti. Da una parte John (un bravissimo Filippo Lai), brillante e benestante dottorando di Harvard, costretto su una sedia a rotelle a causa di una paralisi cerebrale infantile, e Jess (Martina Sammarco), giovane immigrata laureata a Princeton, che si arrangia con diversi lavori per arrivare a fine mese. Dall’altra Eddie (Pietro Micci), ex camionista ora disoccupato, che decide di tornare a occuparsi dell’ex moglie Ani (una quanto mai commovente Sara Bertelà), diventata tetraplegica a seguito di un incidente.

John (un bravissimo Filippo Lai), brillante e benestante dottorando di Harvard, costretto su una sedia a rotelle a causa di una paralisi cerebrale infantile, e Jess (Martina Sammarco), giovane immigrata laureata a Princeton, che si arrangia con diversi lavori per arrivare a fine mese in Cost of living.

«La merda che succede non è fatta per essere capita», dice Eddie. Una frase che potrebbe riferirsi alla disabilità, ma che finisce per raccontare qualcosa di più ampio: la difficoltà di dare un senso alla sofferenza, propria e altrui. Perché, al di là delle rispettive condizioni, tutti i personaggi si muovono ai margini di una fragilità profonda, cercando faticosamente un modo per stare in relazione con gli altri.

Le due storie, pur partendo da situazioni molto diverse – una relazione appena nata, l’altra appena conclusa –, si rispecchiano continuamente, mettendo in discussione le convinzioni comuni sulla vulnerabilità. Tra John e Jess, per esempio, la persona più fragile non è necessariamente quella che immaginiamo. John è fisicamente esposto, tanto da rimanere completamente nudo di fronte alla platea in una delle scene dello spettacolo; ma è Jess, che arriva nella sua casa bisognosa di un lavoro e, forse ancora di più, di qualcuno che la ascolti e la riconosca, a mostrarsi emotivamente più vulnerabile. Allo stesso modo, il ritorno di Eddie nella vita di Ani si scontra con la rabbia di una donna che, dopo aver perso parte della propria autonomia fisica, non intende rinunciare anche a quella decisionale. «Sono arrabbiata e triste», afferma, e vuole continuare a esserlo finché lo desidera. Anche quando Eddie prova ad aiutarla, Ani rivendica il diritto di scegliere per sé.

Cost of living vuole, quindi, superare una rappresentazione convenzionale della disabilità e della cura: assistente e assistito diventano i due poli relazionali tra cui tutti i personaggi pendono, senza mai assestarsi su una posizione fissa. Perché tutti hanno bisogno di qualcosa, tutti portano con sé una ferita, un limite. E a un certo punto le distanze si accorciano, anche al di fuori delle coppie iniziali. Eddie e Jess si incontrano e, soprattutto, si riconoscono, perché riescono a intravedere l’uno nell’altra qualcosa di profondamente familiare.

È un’umanità ferita, imperfetta e contraddittoria quella che Raphael Tobia Vogel porta in scena, ma capace ancora di riconoscersi. «Siamo vicini», dicono Eddie e Jess nel finale. Una vicinanza che non risolve le sofferenze e non cancella le differenze, ma restituisce la possibilità di non doverle attraversare da soli. E lo scroscio di applausi che segue sembra confermare che anche la platea ha trovato, nelle storie di questi personaggi, qualche frammento di sé.