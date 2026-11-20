«L’educazione digitale non deve essere pressata dall’emergenza. Il limite dei 13 anni sarebbe un inizio, posticipare maggiormente le esperienze a una età più matura renderebbe l’educazione digitale più efficace». Marco Gui, professore associato presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca, coordina il Centro di ricerca Benessere Digitale ed è presidente della Fondazione Patti Digitali. Con lui torniamo sul tema educazione digitale a partire dalla class action del Movimento Italiano Genitori (Moige) contro Meta e TikTok.

Il 19 novembre, infatti, l’ultima udienza è stata rinviata al prossimo gennaio in attesa di capire come si concretizzerà l’emendamento sul divieto dei social ai minori di 13 anni voluto dal governo.

Processo rinviato... Fanno bene i genitori a volere che cambiamento delle piattaforme o si deve lavorare sull'educazione digitale?

«Fanno certamente bene i genitori a chiedere un cambiamento alle piattaforme. Come Fondazione Patti Digitali sosteniamo da sempre che protezione ed educazione siano azioni complementari, da portare avanti assieme allo sviluppo di una tecnologia adatta ai nostri bisogni».

Qual è l’obiettivo dell’educazione digitale?

«L’educazione digitale deve puntare a costruire una competenza digitale, ovvero la capacità di stare in maniera consapevole ed efficace nella vita digitale».

Quali strumenti aiutano a costruirla?

«La competenza digitale si costruisce anche con strumenti digitali ma smartphone, social network e chatbot non sono adatti. Viceversa le competenze tradizionali, come la lettura, rimangono fondamentali. Dai test Invalsi, che da due anni testano anche le competenze digitali, emerge infatti come le competenze tradizionali siano essenziali per difendesi, ad esempio, dalla connessione permanente. Saper comprendere i testi aumenta la competenza digitale, mentre accedere precocemente alle piattaforme porta a una peggior capacità di comprensione dei testi: il meccanismo è causale, lo dimostra una recente ricerca dell’Università Bicocca».

Come valuta il divieto di accesso ai social fino ai 13 anni?

«Diciamo che è un primo passo, meglio di niente. Apprezziamo anche che fino ai 16 anni si preveda un accesso alle piattaforme regolamentato dai genitori. Il limite dei 13 anni appare comunque come un compromesso fra il sentire delle piattaforme e delle famiglie».

Un teenager "perso" nello schermo (Getty Images)

Spesso l'iperconnessione colpisce maggiormente quanti provengono da contesti culturali più fragili. In questo senso gli interventi normativi possono rappresentare una misura più egualitaria?

«Sarebbe irrealistico pensare che il solo lavoro educativo possa compensare un meccanismo basato su algoritmi aggressivi. L’educazione non basta. Oggi il digital divide è rovesciato: il divario non è più la mancanza di accesso quanto l’accesso in mancanza di una guida, di una limitazione, ovvero della protezione di chi ha meno risorse».

L’approccio dei genitori sta cambiando?

«Fra chi ha più risorse, soprattutto culturali, notiamo una maggiore attenzione. Ad esempio dal nostro Osservatorio rileviamo come a Milano in centro città i genitori stiano cominciano a dare meno lo smartphone in prima media, mentre in periferia l’accesso continua a essere prematuro. In questo una misura pubblica aiuterebbe sicuramente. E poi attenzione, i genitori stessi dovrebbero associare alla legge un loro tentativo di riequilibrio. L’iperconnessione ha effetti drammatici sui minori, ma colpisce anche gli adulti… Che anche in casa dovrebbero preservare degli spazi liberi dalla continua stimolazione cognitiva ed emotiva. Penso, ad esempio, alla camera da letto».

E il mondo della scuola?

«Sarebbe necessaria un’azione congiunta, complementare alle famiglie. Il problema è che oggi fra piattaforma di classe, video, registro elettronico e libri digitali la scuola chiede ai ragazzi di essere sempre on line. E gli effetti collaterali sono altissimi: lasciare i bambini da soli con la connessione per fare i compiti non va certamente bene».

Lei ha fortemente voluto e lavorato ai Patti digitali. Quali sono oggi gli aspetti più critici da attuare?

«La Fondazione ha lanciato la campagna Aspettando lo smartphone. È irrealistico pensare che fino a 14 anni i ragazzi non possano essere reperibili in alcun modo, soprattutto nelle grandi città è un approccio difficile da attuare, anche se alcune famiglie lo fanno. Oggi la grande domanda è “esiste un telefono adatto alla pre adolescenza”? Pensiamo a un dispositivo che abbia la possibilità di telefonare, inviare messaggi ma in circuiti chiusi, scattare fotografie e magari geolocalizzare, ma senza accesso ai social, alla messaggistica aperta e a chatbot: questa è davvero una sfida».