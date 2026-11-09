di Elena Goretti



Il 9 novembre è la Giornata mondiale dell’adozione, istituita ormai dodici anni fa negli Stati Uniti per diffondere più cultura su un modo di diventare famiglia che ai più resta ancora poco noto, o noto solo in superficie. Un’occasione, oggi, per approfondire il tema e fare il punto sullo stato dell’adozione, in particolare nel nostro Paese.

In questo momento storico, infatti, l’adozione sta vivendo una fase di grande cambiamento a partire dai numeri, che segnano un forte calo sia nelle adozioni nazionali che in quelle internazionali. Se nel 2011 erano oltre 4.000 i bambini adottati all’estero da coppie italiane, nel 2024 si è scesi ad appena 691, accolti da 536 famiglie: una riduzione di oltre l’80%.

Sul fronte nazionale la tendenza è la stessa: il dato più recente risale al 2021 e conta 866 adozioni contro le quasi 1.300 di vent’anni prima, un terzo in meno, mentre nello stesso periodo le coppie disponibili sono scese da 12.900 a circa 7.900.

Un piccolo e un adulto si prendono per mano in un'immagine simbolica (Getty Images/iStockphoto)

Non solo. La legge 184 del 1983 che regola l’adozione ha compiuto ormai più di quarant’anni e negli ultimi tempi, spinti da alcune sentenze importanti, i Tribunali si stanno aprendo a nuove prassi, non ancora normate, che riguardano soprattutto il rapporto con i familiari d’origine. Si parla sempre più spesso di adozione aperta, ammessa anche dalla Corte costituzionale nel 2023, che consente al bambino adottato di mantenere contatti con la famiglia biologica: ha senso se esistono relazioni significative, con un nonno o un fratello, molto meno se riguarda gli stessi genitori giudicati inadeguati. È il segno di un orientamento che attribuisce un peso crescente al legame di sangue e che rischia, dietro il richiamo al “superiore interesse del minore”, di spostare il baricentro dal bambino agli adulti, snaturando un istituto nato per restituire a un figlio un’appartenenza familiare piena.

Questa stessa logica si ritrova in molti dei nodi ancora aperti, a cominciare dal cosiddetto rischio giuridico. Se ne parla quando un bambino viene collocato presso una coppia idonea all’adozione mentre la dichiarazione di adottabilità non è ancora definitiva. Proprio qui il ricorso dei genitori biologici sta acquistando un’importanza sempre maggiore: sono numerosi casi in cui la Corte d’appello lo ha accolto e i minori sono rientrati nel nucleo d’origine, nonostante le valutazioni tecniche avessero riconosciuto una grave inadeguatezza nella cura, e ogni volta un bambino ha perso la famiglia in cui aveva imparato a sentirsi figlio. Finché non esiste una sentenza definitiva la soluzione più rispettosa sarebbe prevedere soltanto affidi ponte, pensati fin dall’inizio come provvisori.

C’è poi il cosiddetto “affido sine die”, una deriva dell’affidamento temporaneo che non trova mai fine per il mancato recupero delle condizioni di adeguatezza da parte dei genitori biologici. Eppure la legge stabilisce che l’affidamento familiare non superi i due anni, prevedendo una proroga da parte del Tribunale per i minorenni solo quando la sua interruzione potrebbe nuocere al bambino. Nei fatti questa eccezione è diventata quasi la regola, visto che secondo le rilevazioni del Ministero del Lavoro circa due minorenni su tre restano in affido oltre il limite. Per un bambino significa vivere a lungo in una condizione di sospensione, senza diritti, senza appartenenza a nessuno. Alla scadenza sarebbe quindi importante valutare se le difficoltà della famiglia siano superabili e, quando non lo sono, avviare le verifiche per l’adottabilità.

Padre e figlio insieme in un momento di complicità (Getty Images)

Anche il passaggio dall’affido all’adozione merita più attenzione. Quando un bambino affidato diventa adottabile spesso cambia casa, e quello che vive è un nuovo distacco. La legge 173 del 2015 tutela la Continuità degli affetti, ovvero prevede delle modalità per continuare a incontrarsi e svolgere il passaggio in modo graduale, ma viene applicata in modo disomogeneo: servirebbe una formazione specifica per gli affidatari chiamati a gestire questo momento e per le coppie adottive che devono avere cura di custodire quel legame.

Il quarto nodo è il post-adozione. Con la sentenza di adozione definitiva, infatti, termina la procedura giuridica e comincia la vita per sempre con la famiglia, con tutte le criticità tipiche che i bambini portano con sé. Ad oggi il sostegno post-adottivo resta affidato all’iniziativa delle singole realtà locali e delle associazioni e mancano presidi territoriali stabili capaci di stare accanto a genitori e figli negli anni, soprattutto quando arrivano l’adolescenza e le domande sulla propria storia.

Infine c’è il capitolo delle origini. Secondo la legge 184 del 1983 chi non è stato riconosciuto alla nascita non può avere informazioni sulla donna che lo ha messo al mondo, nel rispetto dell’anonimato richiesto al momento del parto. Nel 2013 la Consulta ha dichiarato incostituzionale questa impossibilità assoluta e da allora i Tribunali hanno attivato la procedura dell’interpello, che permette di contattare la donna con riservatezza e chiederle se intende rinunciare all’anonimato. Manca però ancora una legge che ne fissi i confini, e restano senza una gestione uniforme i casi in cui si scopre che è deceduta o irreperibile. Ma soprattutto serve una norma capace di tenere insieme il diritto all’anonimato di chi ha partorito e quello di un figlio a sapere da dove viene.