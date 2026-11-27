Come si inventa un mestiere che ancora non esiste? Possiamo fidarci di qualcuno che ci dà sempre ragione? E quali tracce lasciamo quando entriamo nel mondo digitale? Sono alcune delle domande che attraversano C’era una volta una ricerca. Favole per bambini nate dalle idee che cambiano il mondo, la raccolta di dieci storie ispirate agli studi di ricercatrici e ricercatori dell’Università Bocconi.

Pensata soprattutto per le famiglie con bambini tra i 6 e i 10 anni, ma aperta alla curiosità di ogni età, l’iniziativa (www.unibocconi.it/ricercaracconta) unisce una raccolta in PDF scaricabile gratuitamente, la versione audiolibro e una serie di giochi da stampare. I testi e le immagini sono stati sviluppati con il supporto dell’intelligenza artificiale. Dal 30 novembre le favole arriveranno anche nei quartieri di Milano, con quattro incontri che faranno dialogare bambini, genitori e ricercatori.

Il progetto è uno spin off di Ricerca, Trova, che porta la Bocconi nei quartieri e nelle biblioteche milanesi per incontrare persone di tutte le età. Riprende e sviluppa il format Ricerca, Racconta, dedicato all’incontro con la ricerca attraverso le favole.

«Bambini e ricercatori hanno qualcosa in comune: davanti al mondo continuano a chiedersi perché. Con questa raccolta vogliamo dare spazio a quella curiosità e offrire alle famiglie occasioni per coltivarla insieme», afferma Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi. «Raccontare la ricerca attraverso una favola significa rendere accessibili domande che riguardano la vita di tutti. E portare queste storie nei quartieri significa continuare a costruire una relazione tra l’università e la città, cominciando anche dai suoi abitanti più piccoli».

Due amici e dieci avventure per guardare il mondo

Ad accompagnare i lettori sono Lina e Teo, otto e nove anni, due amici che davanti a qualcosa di strano non riescono a tirare dritto. Con il loro Quaderno delle Cose Strane e una Scatola dei Forse, osservano, fanno tentativi, discutono e cambiano idea. Non hanno poteri magici né soluzioni già pronte: per capire che cosa succede devono ascoltare gli altri, mettere alla prova le proprie intuizioni e, qualche volta, ricominciare.

Le loro avventure nascono da ricerche vere, fatte di dati, osservazioni ed esperimenti. Ogni favola apre una prospettiva diversa sul mondo, trasformando le domande degli studiosi in personaggi, luoghi e situazioni da esplorare.

Nel Seme dei cent’anni, ispirato alle ricerche di Valentina Bosetti, un albero che crescerà in un futuro lontano invita a riflettere sulle scelte ambientali e sulla responsabilità verso chi verrà dopo di noi. Nel Mestiere che non c’era, dagli studi di Giulia Cappellaro, partire per le stelle richiede di unire competenze e inventare nuovi modi di lavorare insieme.

Il Regno delle Chiavi Sbagliate, ispirato alle ricerche di Michela Carlana, racconta gli ostacoli che impediscono ai bambini di coltivare i propri talenti. Il quartiere che diventò troppo bello, dagli studi di Paola Dubini, esplora il rapporto tra cultura, trasformazione urbana e possibilità di continuare ad abitare i luoghi a cui si appartiene.

Nella Biblioteca dei ricordi capricciosi, ispirata alle ricerche di Nicola Gennaioli, i ricordi fanno cambiare idea a Teo e mostrano come la memoria possa influenzare le decisioni. Nel Paese dove le Stelline aspettavano, dagli studi di Letizia Mencarini, Lina scopre quanto contino una casa, il tempo e la fiducia nel futuro per accogliere una nuova vita.

L’albero che dava sempre ragione, ispirato alle ricerche di Debora Nozza, mette alla prova i consigli di una macchina troppo accondiscendente. Il tesoro invisibile del Re del Mare, dagli studi di Stefano Pogutz, conduce invece tra coralli e prati marini, alla scoperta del valore della natura e della salute degli oceani.

Infine, Il Regno Digitale e il Tesoro della Privacy, ispirato alle ricerche di Oreste Pollicino, trasforma la protezione dei dati personali in un’avventura tra algoritmi e segreti da custodire. Il maglione che aveva perso la sua storia, dagli studi di Francesca Romana Rinaldi, segue il filo che lega gli abiti a chi li produce e alle possibilità di ripararli, riusarli e dare loro un futuro.

La raccolta presenta anche ciascun ricercatore con un breve ritratto scritto nello stesso linguaggio accessibile delle favole, per scoprire chi c’è dietro le domande da cui tutto è cominciato.

Le storie continuano nel gioco

La lettura è solo una delle porte d’ingresso. La versione audiolibro permette di ascoltare le avventure di Lina e Teo, mentre i giochi invitano a tornare nelle storie, osservarne i dettagli e inventare nuove possibilità.

Tutti scaricabili in PDF, comprendono Memory card, Parole intrecciate, Trova le differenze e Colora, ritaglia e inventa, con attività ispirate sia alla raccolta sia alle singole favole.

C’è poi Viaggio tra le favole, un gioco da tavolo da stampare e costruire: un percorso di trenta caselle, con pedine, carte Domanda e carte Forse, che attraversando i 10 regni fantastici conduce fino alla Bocconi. Per avanzare si lancia il dado, si incontrano i personaggi e si condividono le proprie idee. Le carte riprendono tutte e dieci le avventure, offrendo occasioni per discutere le scelte dei protagonisti e immaginare insieme come affrontarle.

Dove incontrare Lina, Teo e le ricercatrici e i ricercatori Bocconi

La raccolta uscirà anche dalle pagine per incontrare le famiglie nei quartieri e nelle scuole di Milano, grazie alla collaborazione con le associazioni dei genitori e il Sistema Bibliotecario di Milano. Il tour inizierà con 4 appuntamenti entro il 2026:

30 novembre, Istituto comprensivo statale Antonio Stoppani, Francesca Romana Rinaldi e Il maglione che aveva perso la sua storia;

3 dicembre, ore 17.30, Biblioteca Gallaratese, Nicola Gennaioli e La Biblioteca dei ricordi capricciosi.

9 dicembre, Educandato Statale Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa, Giulia Cappellaro e Il Mestiere che non c’era

12 dicembre, in occasione del Natale dei bambini in Bocconi, Debora Nozza e L’albero che dava sempre ragione

In ogni incontro, un attore della Scuola di Teatro Paolo Grassi leggerà la favola. Il ricercatore o la ricercatrice che l’ha ispirata approfondirà poi con i genitori il proprio ambito di studi, mentre i bambini continueranno a esplorare la storia attraverso i giochi e le attività dedicate.

Un’occasione per condividere lo stesso racconto e seguirne le domande con linguaggi diversi: ascoltando una storia, confrontandosi con chi fa ricerca o giocando con Lina e Teo. Perché anche una favola può finire lasciando qualcosa di aperto: la voglia di capire che cosa succede dopo, e perché.

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