«L'economia serve la persona» e non il contrario. Papa Leone non teme di dirlo apertamente nel suo primo discorso a Buenos Aires. Nell’Argentina di papa Francesco, che il presidente Milei aveva definito «comunista» e «maligno sulla terra», aggiungendo anche recentemente che la «Chiesa promuove la povertà», Prevost segna il confine fra dottrina sociale della Chiesa e il liberismo sfrenato che vorrebbe l’attuale presidente albiceleste. Davanti alle autorità riunite al Palacio Libertad, Leone XIV ha parlato delle «famiglie che portano sulle spalle il peso dell'incertezza», di «chi cerca lavoro», degli «anziani» e di chi, «pur lavorando, ha difficoltà a provvedere alle necessità della propria famiglia». Ha poi richiamato l'attenzione dovuta «in caso di malattia, dipendenza e disabilità», un passaggio letto, anche se il Pontefice non ha mai citato il Governo in carica, come un riferimento ai tagli all'assistenza. In Argentina la povertà ha superato il 32 per cento nel primo semestre, con punte oltre il 44 tra i minori.

E mentre Milei si affannava a difendere la propria ricetta economica sostenendo che il governo «sta lavorando per evitare di punire gli argentini di domani per avvantaggiare quelli di oggi», il Papa ha insistito sul tema dell'autorità come servizio. «L'autorità raggiunge il suo significato più alto quando viene esercitata come servizio», quando sa «guardare oltre l'immediato», ha detto. Chi governa ha il dovere di agire «con prudenza», di riconoscere «i limiti del potere che gli è stato affidato» e di orientare le decisioni «verso il bene di tutta la comunità».

È il primo viaggio di un Pontefice in Argentina dopo quasi quarant'anni: Francesco, pur argentino, non vi fece mai ritorno da Papa. Leone XIV ha voluto ricordarlo davanti a un presidente che, a differenza che nel passato, aveva abbandonato le critiche definendolo, nel discorso di saluto a Prevost, «l'argentino più importante della storia, il primo Papa latino americano». Milei parla della «sua scomparsa» che «ha lasciato un voto enorme in tutto il nostro popolo sia tra i suoi fedeli sia tra coloro che non appartengono alla Chiesa. È stata una figura eccezionale che con la sua umanità ha ispirato tutti noi indipendentemente dal nostro credo una persona di immensa generosità che ha avuto l'onore di conoscere personalmente».

E mentre il presidente si produceva in elogi mai fatti in vita al suo connazionale, fuori dal palazzo, un gruppo di manifestanti con disabilità ha ricordato i tagli alla «Prestazione Alimentare». Papa Leone ha fatto chiarezza insistendo sul fatto che «ci sono beni di cui una società ha bisogno e che nessuna politica pubblica può produrre da sola. La fiducia, il perdono, la disponibilità a servire». Un avvertimento, più che un atto di accusa, perché nessuna riforma economica, per quanto efficace nel domare l'inflazione, può tenere insieme un Paese se il tessuto sociale si sfalda

Un incontro con la Chiesa e con la Nazione che Leone ha spiegato così: «Sono venuto come Successore dell'Apostolo Pietro e, pertanto, come Pastore», per incontrare «la Chiesa in cammino in questa Terra». Alla base, la convinzione che la Chiesa «accompagna la vita dei popoli» e che anche verso chi ricopre cariche pubbliche desidera offrire «una parola ispirata al Vangelo e volta a tutelare la dignità di ogni persona, la concordia e il bene comune».

Il Papa ha ricordato i dodici anni in cui «la Chiesa universale ha ascoltato la voce di un Pontefice argentino». Oggi, «succedendogli nel Ministero petrino, percorro in un certo senso la strada inversa». Avvicinarsi alla terra in cui Francesco è cresciuto significa «avvicinarsi a una storia molto più ampia», fatta di generazioni che «hanno accolto questa Patria e vi hanno lasciato qualcosa di sé».



E ancora, ha spiegato che «nessuna generazione costruisce la Patria partendo da zero. La riceve». Ogni generazione è chiamata a «discernere ciò che merita di essere conservato, affrontare le conseguenze ingiuste del passato e accrescere il patrimonio materiale e spirituale comune». Da qui l'immagine centrale: «La patria che oggi è nelle vostre mani sarà domani l'eredità di altri».



Il Papa ha citato il Martín Fierro di José Hernández, le pagine di Borges, il tango nato «dall'incontro di quartieri, porti e provenienze diverse», fino al mate condiviso, che «trasforma una pausa in un'occasione di conversazione e vicinanza». In questa eredità «è profondamente radicata la fede cristiana», viva in «innumerevoli Argentini che hanno trovato nel Vangelo una fonte di senso, speranza e fratellanza».



Inoltre, ha aggiunto, «la storia insegna quanto possa crescere un popolo quando le sue differenze si trasformano in occasione di dialogo e di incontro». Per questo «anche la democrazia appartiene all'eredità che va custodita»: scegliere i governanti col suffragio, partecipare alla vita pubblica, «confidare nella legge e riconoscere nelle istituzioni uno spazio comune». La democrazia si rafforza «nella disponibilità ad ascoltare, nell'attenzione alle parole, nella paziente ricerca di intese» e nella capacità di riconoscere in chi la pensa diversamente «un connazionale con cui si condivide lo stesso destino».



Sulla famiglia ha spiegato che essa è «cellula fondamentale della società», dove si impara «a prenderci cura dei più deboli, a perdonare, a condividere» e si ricevono «i primi semi della fede». Una condizione fondamentale è «poter vivere del proprio lavoro», che permette di provvedere ai propri cari e di «sentirsi partecipe della costruzione della Patria». Il Papa ha ricordato le famiglie che portano «il peso dell'incertezza», chi cerca lavoro, gli anziani e chi, «pur lavorando, ha difficoltà a provvedere alle necessità della propria famiglia».

E poi, ha sottolineato, «una nazione deve chiedersi seriamente dove ha sbagliato quando i suoi giovani sono costretti ad abbandonare la loro terra per realizzare i propri sogni». Serve rafforzare «l'istruzione, la formazione professionale, l'università e la ricerca», offrendo ai giovani una formazione che li aiuti a scoprire i propri talenti e a metterli «al servizio degli altri».

Va poi tutelata la vita sempre perché «la nostra responsabilità verso le generazioni future inizia con l'accogliere la vita fin dai suoi primi istanti, e custodirla fino al suo termine naturale». La stessa dignità richiede attenzione «in caso di malattia, dipendenza e disabilità»: prendersi cura, alleviare la sofferenza, accompagnare, far sentire «che la sua vita conserva sempre un valore».

L'Argentina è «stata benedetta da Dio con una straordinaria ricchezza naturale». Serve «un'ecologia autenticamente umana» che unisca la cura del creato a quella delle persone. Quanto ai progressi tecnologici, in particolare l'intelligenza artificiale, essi «richiedono di considerare le conseguenze della loro applicazione e le responsabilità di chi decide come utilizzarli», con «una coscienza etica all'altezza delle sue sfide».

Che devono essere affrontate con la cooperazione internazionale. «Nessun Paese può affrontare da solo» le grandi sfide, infatti: gli ecosistemi, l'energia, il cibo, la conoscenza e i movimenti delle persone «creano legami che superano i confini». Di fronte a criminalità organizzata, tratta di esseri umani, traffico di armi e droga, corruzione, serve «un'azione coordinata tra gli Stati e solidità delle istituzioni», perché la corruzione «erode la fiducia dei cittadini nelle loro Istituzioni».

Sulla pace ha aggiunto che «gli interessi legittimi di ogni Nazione devono essere difesi attraverso il dialogo, il rispetto del diritto e la ricerca costante di accordi». Il Papa ha ricordato che il Sudamerica «ha saputo trovare, nei momenti difficili della sua storia, vie di negoziazione e d'intesa per superare gravi tensioni», e che l'Argentina è chiamata a preservare «questa volontà di dialogo». La Chiesa è sempre stata vicina in questi secoli proprio per preservare il dialogo e accompagnare i popoli del continente «annunciando il Vangelo e celebrando la fede, educando, assistendo i malati, stando accanto ai poveri, seguendo le famiglie e promuovendo la pace e la riconciliazione». Le parrocchie e le comunità sono chiamate a tenere aperte le porte, perché «ogni persona possa trovare in esse accoglienza e vicinanza». Dall'accoglienza nasce l'invio: «Andate e annunciate».

E infine l’appello: «Come cantava Gardel», conclude il Pontefice, «la vita è un soffio, ma perdura il bene che ogni generazione ha saputo custodire e trasmettere». Ai giovani e a tutti gli argentini l'invito a far fruttare quanto ricevuto e a mantenere vivo l'intento di «costituire l'unità nazionale», proclamato nel Preambolo della Costituzione: «Che chi viene dopo di voi riceva una patria unita, all'altezza della sua storia e delle possibilità che racchiude». L'affidamento a Nuestra Señora de Luján, «silenziosa custode della memoria», con la preghiera di papa Francesco: «Il Signore vi faccia crescere come popolo».