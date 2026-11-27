665 accessi in codice rosa nei Pronto Soccorso in Italia nel 2025: un numero altissimo che può nascondere due segnali. Il primo è negativo. La violenza è ancora troppo diffusa. Come sia possibile, lo chiediamo a Micaela Cacciapuoti, psicologa, coordinatrice dello sportello Codice Rosa presso il Policlinico Umberto I di Roma e membro di Differenza Donna. «Il codice rosa è un centro antiviolenza nel pronto soccorso di un presidio ospedaliero, in cui i medici sono stati formati dall’Associazione Differenza Donna, gli è sono stati forniti degli strumenti per capire e comprendere gli indicatori di violenza su una donna e se è vittima di violenza. Il primo obiettivo di Differenza donna è fare formazione di medici, infermieri, oss per capire come accogliere le donne che chiedono aiuto. Le operatrici affiancano tutto il percorso a partire dal triage, accanto ai medici insieme ad assistenti sociali, psicologi strutturati per arrivare a una cartella clinica che restituisca una fotografia delle violenze per cui una donna chiede aiuto, ma anche quelle pregresse».

Micaela Cacciapuoti, psicologa

Solo successivamente c’è l’aggancio al centro antiviolenza che Differenza Donna «ha costruito proprio nei presidi ospedalieri con una reperibilità h24 in cui accogliere le donne in totale anonimato. Accedere è una scelta libera, come lo è quella di sporgere una querela. Tanto che diverse donne fanno un paio di colloqui, poi tornando dopo qualche mese. La violenza è trasversale, non è un’emergenza, ma è culturale e strutturale e nasce dal dispotere tra uomini e donne. Per questo rimane molto diffusa. Il codice rosa fotografa la punta dell’iceberg, il nostro obiettivo è far emergere il sommerso. Valutando il numero di accessi, il sintomo, la gravità del sintomo con qualche domanda in più emerge ciò che quella donna sta vivendo. Violenza fisica, economica, sessuale, psicologica, stalking».

La cosa fondamentale è «iniziare a leggere correttamente quella violenza dando gli strumenti a chi è deputato ad accogliere, compresi avvocati, giudici e forze dell’ordine per non creare la pericolosissima vittimizzazione secondaria per cui le donne rinunciano a sporgere denuncia perché si sentono giudicate».

Il riscontro positivo di questo numero così elevato di accessi è che le donna denunciano di più?

«Quando le donne trovano uno spazio di informazione e possono accedere a livello conoscitivo alla conoscenza dei propri diritti l’apertura di quegli occhi spaventati e impauriti è diversa. Cambia la postura perché gli uomini dicono alle donne di non avere diritti: alle donne migranti dicono di non aver diritto al permesso di soggiorno. Per le donne italiane, invece, la violenza è economica e psicologica: “ti tolgo i figli”. Spesso le donne chiedono aiuto quando vedono che la minaccia sui figli diventa importante. Per denunciare le donne devono avere consapevolezza di quello che fanno. Spesso tornano indietro perché non hanno avuto tempo e spazio per avere le informazioni. Noi abbiamo un pool di 27 avvocate tra minorile, civile e lavoro che danno consulenza alle donne per avere le informazioni giuste e affrontare una denuncia e/o separazione in modo consapevole. Ecco perché i centri antiviolenza sono al centro della narrazione della lotta alla violenza contro le donne: affinché una donna possa raggiungere la sua libertà deve avere intorno una società che le permette di farlo ma ancora ci sono troppi ostacoli: lavorativi, abitativi, conciliazione famiglia lavoro…».

È vero che a ridosso della Giornata del 25 Novembre o dopo i casi clamorosi di cronaca aumentano le denunce?

«Sicuramente aumentano i contatti, i media ne parlano di più, c’è molta più informazione. E le persone si attivano: per un’amica, un familiare, una figlia e una nipote».

Come si riconoscono i segnali di distorsione dei rapporti? Quelle cosiddette “premesse” alla violenza.

«Quando ci troviamo di fronte a una situazione in cui le donne iniziano a isolarsi, non parlare più, vediamo forme di controllo importanti, violenza che si traduce in svalorizzazione, controllo del telefono, dell’abbigliamento, gelosia, continue umiliazioni con quell’ironia che ferisce, il controllo del denaro anche quando la donna guadagna, ma deve rendicontare le spese. L’alternanza della violenza con le scuse e le riappacificazioni è quello che confonde le donne… “forse potevo fare meglio”, si dicono “rispondere diversamente” e crea dubbi sulla veridicità delle violenze subite. È lì che passa del tempo prima che possano chiedere aiuto. Le false riappacificazioni sono tentativi di ristabilire il potere sulle donna, ma durerà qualche mese e poi tornerà al comportamento preesistente».

Perché si fa così fatica a riconoscere questo tipo di comportamenti?

«Perché la nostra cultura ha normalizzato questi comportamenti. Viviamo in una cultura patriarcale in cui ci hanno cresciute dicendo che dovevamo essere più tenere, romantiche, sensibili “se torna nervoso è perché lavora” ci ripetevano. A noi la responsabilità della cura, della casa, dei figli ma anche dell’uomo che va curato, contemplato e questo da quando siamo piccole. Nasciamo immerse in questo infuso, in cui continuamente le nonne, le mamme, ci hanno sempre raccontato questo. Basta pensare ai libri di scuola, alla lingua, al linguaggio dei media “l’ha uccisa perché lo stava lasciando”… Anche le giovanissime ed è lì che dobbiamo operare. Attraverso la convenzione di Istanbul che è il perno: con la sensibilizzazione nelle scuole, l’educazione affettiva e sessuale, l’educazione ai rapporti per educare i giovanissimi a stare in un rapporto di coppia. L’altro non è oggetto dei propri desideri, della propria prepotenza».

È questo che funziona davvero nella prevenzione della violenza contro le donne?

«Educazione all’affettività, alla sessualità e al consenso: un lavoro che facciamo tutto l’anno, nelle scuole di ogni ordine e grado. La speranza è nei giovanissimi che iniziano a sentirne il bisogno, a chiederlo. Serve un intervento sui media che ancora troppo minimizzano la violenza e poi che continuino a esserci centri antiviolenza: nella relazione tra donne si costruiscono i percorsi per uscire dalla violenza. Serve una formazioni obbligatoria specifica per tutti, magistratura, avvocati. Tempi rapidi nella giustizia. Autonomia economica e abitativa per le donne. Finanziamenti stabili e non sempre incerti per la rete di protezione/aiuto».

Ricordiamo, infine, ancora una volta il numero d’emergenza: il 1522.

«Il 1522 è gratuito, attivo 24 ore su 24 anche in chat dove rispondono operatrici che rispettano l’anonimato e la riservatezza. Le donne non devono avere paura perché anonimato e riservatezza sono al primo posto e nessuno farà mai niente senza il loro consenso. Possono venire nel centro antiviolenza anche senza denunciare. Nessuno le costringerà a fare niente che non vogliano. Soprattutto per le donne migranti dove ci sono difficoltà linguistiche che spingono le donne a rimanere invisibili, subendo violenze efferatissime per paura di essere rimpatriate. Nei centri ci sono anche gli strumenti per regolarizzarsi».