La storia l'ha raccontata lui stesso sul suo profilo Instagram l'indomani della laurea con 110 e lode in Igiene dentale, avvenuta l'11 novembre scorso: con un video in cui, nell'Aula Magna della sede di Cassino dell'Università Sapienza, davanti al microfono, Marcello parla con la voce ma anche con le mani, traducendo le sue parole nella lingua dei segni.

Perché a godersi la cerimonia ci sono in prima fila anche mamma Angiolina, 66 anni, e papà Francesco, 67, che sono sordi. Lui, sin da piccolo, nella casa dove è cresciuto ad Accettura, in provincia di Matera, ha imparato a comunicare con loro in questo modo, con la stessa naturalezza dei figli di genitori bilingui.

Già la dedica della sua tesi di laurea dice tanto di questo loro rapporto speciale: «A mamma e papà, che mi hanno dato una lingua fatta di mani, prima ancora che di parole».

Non si aspettavano che il loro Marcello avrebbe avuto quel gesto speciale durante la discussione della tesi, ed è stata una meravigliosa sorpresa. Anche l'oggetto della sua tesi ha molto a che fare con la condizione dei genitori: un lavoro dal titolo Un sorriso in tutti i segni, che punta a rendere più accessibili la prevenzione e l'educazione all'igiene orale, soprattutto per i bambini sordi. Il progetto prevede anche una serie di video in lingua dei segni, destinati ai bambini nelle scuole, per trasmettere le corrette pratiche di igiene orale e sensibilizzare sull'importanza della prevenzione.

Un'immagine di Marcello La Rosa al lavoro come igienista dentale presa dal suo profilo instagram

Ora lo aspetta il mondo del lavoro come igienista dentale, ma, come ha raccontato al Corriere della Sera, un giorno vorrebbe diventare anche interprete di LIS, che in Italia è stata riconosciuta ufficialmente come lingua solo nel 2021. «Spero che i miei genitori possano avere la libertà di andare in qualsiasi posto, sentirsi capiti e accolti, senza sentirsi inadeguati. Perché il problema non sono mai loro».

Marcello, così come tutti i figli udenti di genitori sordi, è un CODA, dall'inglese Children of Deaf Adults. Spesso fanno da interpreti fin da piccoli: dal medico, in banca, ai colloqui con gli insegnanti.

Una scena di La famiglia Belier

E questa particolare condizione ce l'ha raccontata un film francese, La famiglia Bélier, tratto dal libro autobiografico scritto da Véronique Poulain dal titolo Les mots qu’on ne me dit pas ( “Le parole che non mi dicono”). L’autrice è la figlia udente di due genitori sordi.

Una scena di Coda - I segni del cuore

Dal film fracnese è stato tratto il remake americano CODA – I segni del cuore, uscito nel 2021 e vincitore di tre Oscar (il miglior film, la migliore sceneggiatura non originale e il miglior attore non protagonista a Troy Kotsur nei panni del padre della protagonista). In questo film gli attori sono sordi.

Una scena di Non abbiam bisogno di parole

E poi, quest'anno, dalla stessa vicenda è nata una serie italiana su Netflix, Non abbiamo bisogno di parole, con Sarah Toscano nel ruolo della figlia udente che traduce per i genitori e i fratelli sordi e che viene incoraggiata a cantare, il suo vero sogno, dalla maestra interpretata da Serena Rossi.

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