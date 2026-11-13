«Da Febbraio non terrò più in tabaccheria i gratta e vinci». Ennio Zane, 56 anni, proprietario di un’attività nel centro storico di Venezia l’ha detto e lo farà. «È la prima finestra utile, tra tempi di disdetta e formalità. Già sei anni fa avevo tolto i videopoker».

È schivo, Ennio, e stupito del clamore che sta facendo la sua scelta. Ma la spiegazione è presto detta: in un momento in cui le famiglie sono sotto pressione economicamente, l’illusione del guadagno facile va contrastata con tutti i mezzi, non incentivata. Lo sa bene anche il Forum delle Associazioni familiari che si batte per contrastare il gioco d’azzardo in ogni sua forma.

«Faccio il tabaccaio da 30 anni» racconta Zane, «e ho visto l’evoluzione del gioco in tabaccheria, fino al gioco online. Una volta, c’erano il totocalcio e il lotto e i clienti venivano il sabato con una piccola somma per provare a vincere, ma era una cosa molto limitata. Adesso i clienti abituali sono sempre più frequenti ed è diventata una possibilità irrisoria quella di poter vincere somma significative, a fronte invece di un investimento economico importante motivo di distruzione di relazioni e famiglie».

Perché di questo si tratta: «Non solo perdite di denaro, ma uno sconquassamento totale dove le vittime non sono solo i giocatori, ma anche i parenti con effetti catastrofici non solo economici, ma anche psicologici».

Già qualche anno fa, appunto, Zane aveva tolto i videopoker «che sono ancor peggio, perché trovi nelle macchinette la possibilità di arrivare velocemente a una risorsa economica che potrebbe farti stare bene. Con quelle macchinette, come con i gratta e vinci, sono talmente basse le possibilità di vincere, mentre per chi gestisce i gratta e vinci è così alto il guadagno che non lo trovo più accettabile. Oggi ormai sono tantissimi gli strumenti legali con cui si può giocare per arricchirsi in fretta: dai gratta e vinci, ai videopoker o all’ultimissimo gioco online o al tradizionale Bingo».

A voi tabaccai cosa chiedono in cambio? «A noi tabaccai fanno fare anche corsi legati alla ludopatia, ma che riguardano soprattutto il dialogo con il cliente. Ci insegnano a fare domande del tipo “Non ti pare di giocare troppo?”, “Non dovresti smettere?”. Capisci che ipocrisia? Lo Stato chiede ai tabaccai di sensibilizzare alla ludopatia e poi chiede, al tempo stesso, di tenere standard di vendita più alti possibile, addirittura spendendo soldi per mantenere il Lotto».

L'angolo del riuso in negozio

Assì? «Certo. Per esempio, il superenalotto chiede al tabaccaio un canone mensile di circa 200 euro al mese, poi tu puoi anche non vendere niente. Così anche per i gratta e vinci: la società che li gestisce, a meno che tu non abbia una vendita pazzesca (fissano loro la soglia di soddisfazione), dice “ok, tu vendili pure, ma ci dai 200 euro al mese. E, contestualmente, fai i corsi per disincentivare a giocare”».

Quando, invece, ci sono tanti altri modi per recuperare quel che ci permette di vivere. Zane lo sa bene: «Serve il giusto per essere felici e il giusto arriva da un mix di impegno e sacrificio per ottenere quello che si vuole. C’è chi si butta sul lavoro 24 ore al giorno, bisogna capire se vale la serenità di una vita». Lui che, tra l’altro, all’interno del negozio ha “un angolo del riuso solidale «in cui cerchiamo, con l’economia circolare, di aiutare le persone che sono in difficoltà».

Il gioco d’azzardo, insomma, non può essere uno strumento di felicità, «arricchisce solo lo Stato e chi gestisce questi giochi e impoverisce le persone. Per molti è un’arma pericolosa che gli fa male. Ecco perché dopo i videopoker, da febbraio ’27 toglieremo anche i gratta e vinci dal nostro scaffale. Le persone verranno per comprare giornali, giocattoli, cartoline o a prendere uno degli oggetti donati dalle persone per ridargli vita, aiutando così qualcuno che ha bisogno».