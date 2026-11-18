C'è un'Europa che discute di frontiere, sicurezza e rimpatri. E poi c'è un'Europa che si interroga sul prezzo umano delle proprie decisioni, sulla dignità delle persone e sui principi che hanno accompagnato la nascita dell'Unione. È tra queste due Europe che si apre una nuova frattura. La sua destinazione geografica è il Ruanda, il suo significato politico è molto più ampio: trasferire fuori dal continente persone che non possono più restare nei Paesi europei, ma che non possono neppure essere ricondotte nei luoghi da cui sono partite.

Il 16 novembre, a Vienna, Austria, Germania, Danimarca, Grecia e Paesi Bassi hanno annunciato l'avvio di negoziati con il governo di Kigali per realizzare un return hub, un centro di rimpatrio in un Paese terzo. L'obiettivo è avviare i primi trasferimenti già nel 2027, con un progetto pilota che dovrebbe accogliere inizialmente circa cento persone. Il cancelliere austriaco Christian Stocker ha definito l'iniziativa un «cambio storico di paradigma» nella politica migratoria europea. La premier danese Mette Frederiksen l'ha presentata come "uno strumento per contrastare il traffico di esseri umani e scoraggiare le partenze irregolari”.

Non si tratta ancora di un accordo definitivo: i governi devono stabilire con Kigali le condizioni operative, le responsabilità, i costi e le garanzie giuridiche. Ma la direzione è stata indicata. Se una persona non ha più diritto di soggiornare nell'Unione e il suo rimpatrio nel Paese d'origine non è possibile, potrebbe essere trasferita in Ruanda.

Chi finirà nel centro in Africa

Il progetto riguarda persone adulte destinatarie di un provvedimento esecutivo di rimpatrio, che hanno esaurito le possibilità di ricorso e non possono essere ricondotte nel Paese d'origine. Non dovrebbe quindi riguardare, almeno nelle intenzioni dichiarate, chi ha una domanda d'asilo ancora in esame. È una distinzione fondamentale.

I governi sostengono che il centro non sarà un carcere né un campo di detenzione, ma una struttura di accoglienza temporanea. Le persone trasferite dovrebbero poter ricevere formazione, imparare la lingua, cercare un lavoro e, se lo desiderano, integrarsi nella società ruandese. In alternativa potrebbero chiedere di tornare volontariamente nel Paese d'origine o raggiungere un altro Stato nel quale abbiano diritto a soggiornare.

L'argomento dei promotori è che l'Europa non può continuare a emettere provvedimenti di espulsione senza riuscire a eseguirli. Il ministro dell'Interno austriaco Gerhard Karner sostiene che i centri possano contribuire a spezzare il modello economico dei trafficanti e a rendere più credibile il sistema europeo dei rimpatri.

Ma la domanda è inevitabile: quale futuro può costruire una persona trasferita in un Paese con il quale non ha alcun legame? E chi si assumerà la responsabilità della sua protezione se l'integrazione fallirà?

Il precedente britannico e i rischi per i diritti

Il nome Ruanda richiama inevitabilmente un precedente. Nel 2022 il governo britannico di Boris Johnson aveva firmato con Kigali un accordo per trasferire nel Paese africano alcuni richiedenti asilo arrivati nel Regno Unito. Il progetto prevedeva che le loro domande di protezione fossero esaminate in Ruanda. Nel novembre 2023 la Corte suprema britannica lo giudicò illegittimo, ritenendo concreto il rischio che i trasferiti potessero essere rimandati nei Paesi dai quali erano fuggiti, esponendoli a persecuzioni. Il piano fu definitivamente abbandonato dal governo di Keir Starmer nel 2024.

I cinque governi europei sostengono che il nuovo modello sia differente: le procedure d'asilo sarebbero già concluse in Europa e non verrebbero trasferite a Kigali. Resta però il problema delle garanzie effettive.

Il Ruanda è governato da Paul Kagame, presidente dal 2000, protagonista della ricostruzione del Paese dopo il genocidio del 1994. Ha assicurato stabilità e sviluppo economico, ma il suo governo è anche accusato da organizzazioni internazionali di reprimere il dissenso, limitare le libertà politiche e ricorrere a detenzioni arbitrarie. Pesano inoltre le tensioni nella regione dei Grandi Laghi e le accuse internazionali di sostegno ruandese al gruppo armato M23 nella Repubblica democratica del Congo, respinte da Kigali.

Il principio giuridico fondamentale è quello di non-refoulement: nessuno può essere trasferito verso un luogo nel quale rischia persecuzioni, torture o trattamenti inumani. I governi assicurano che il progetto rispetterà il diritto europeo e internazionale. Tuttavia, rimangono da chiarire le condizioni di permanenza, l'accesso all'assistenza legale, la possibilità di ricorso e i meccanismi indipendenti di controllo. Anche il ruolo delle organizzazioni internazionali è ancora da definire: l'Oim ha fornito consulenza tecnica, mentre l'Unhcr ha dichiarato di non avere ancora ricevuto dettagli sufficienti sul progetto.

Il rischio è che una soluzione presentata come temporanea si trasformi in un limbo. Persone che non possono tornare a casa e che, una volta trasferite, potrebbero non avere neppure una reale possibilità di costruirsi una nuova vita.

Le Chiese tedesca e austriaca: «La dignità deve restare il criterio»

Le obiezioni non arrivano soltanto dalle organizzazioni umanitarie. A prendere posizione sono anche le Chiese dei Paesi che partecipano all'iniziativa. In Germania, il vescovo Stephan Ackermann, responsabile della Conferenza episcopale tedesca per migrazione e rifugiati, ha criticato il progetto il 17 novembre. «Considerata la difficile situazione dei diritti umani e le condizioni precarie dei rifugiati in Ruanda, un'accoglienza rispettosa della dignità umana appare praticamente impossibile», ha dichiarato. Il presule ha sollevato anche il problema delle persone più vulnerabili: famiglie con bambini e vittime della tratta, per le quali non sarebbero ancora previste garanzie sufficienti. È inoltre discutibile, secondo Ackermann, trasferire persone in un Paese con il quale non hanno alcun legame. Anche la Chiesa evangelica tedesca (EKD), attraverso il proprio lavoro ecumenico europeo, aveva già denunciato nel marzo 2026 i rischi dei cosiddetti return hubs: l'esternalizzazione delle responsabilità europee, la possibilità di detenzioni arbitrarie e il pericolo che le persone finiscano in un limbo giuridico, esposte a violazioni dei diritti fondamentali.

Dall'Austria, uno dei cinque promotori dell'accordo, è arrivato il richiamo del vescovo Benno Elbs, responsabile per migrazione, asilo e integrazione della Conferenza episcopale. In una dichiarazione del 17 novembre ha ricordato che gli Stati hanno il diritto di contrastare la migrazione irregolare e applicare le decisioni sui soggiorni, ma questo non li esonera dal rispettare la dignità delle persone. «La dignità delle persone coinvolte deve rimanere il criterio con cui misurare anche i nuovi approcci risolutivi», ha affermato.

Elbs chiede garanzie concrete: accesso alla consulenza legale, protezione dalle persecuzioni e dall'arbitrio, possibilità di vivere dignitosamente. Non basta trasferire qualcuno oltre una frontiera perché la sua condizione trovi automaticamente una soluzione.

Sono richiami che arrivano dall'interno delle stesse società europee che stanno promuovendo l'intesa. Non negano agli Stati il diritto di governare i flussi migratori, ma ricordano che l'efficacia di una politica non può essere misurata soltanto dal numero di persone allontanate.

La domanda che riguarda tutta l'Europa

Il progetto ruandese si inserisce in una trasformazione più ampia della politica migratoria dell'Unione: l'esternalizzazione, cioè la possibilità di affidare a Paesi fuori dai confini europei una parte della gestione dei migranti. La nuova normativa europea sui rimpatri offre una cornice giuridica per realizzare centri di questo tipo, imponendo però il rispetto dei diritti fondamentali e del principio di non-refoulement.

Il precedente italiano dell'accordo con l'Albania e quello britannico con il Ruanda mostrano quanto questa strada sia controversa e quanto sia difficile trasformare gli annunci politici in soluzioni efficaci e giuridicamente solide.

Resta soprattutto una questione che nessun accordo può cancellare. Dietro ogni provvedimento di espulsione c'è una persona, spesso una storia di fuga, di povertà, di persecuzioni e di legami costruiti nel Paese in cui ha cercato protezione. La sua posizione amministrativa può cambiare, ma non per questo viene meno la sua dignità.

La vera prova per l'Europa non sarà dunque soltanto riuscire a trasferire cento persone in Ruanda. Sarà dimostrare che la gestione delle frontiere può convivere con il rispetto dei diritti umani. Perché una responsabilità non scompare quando viene spostata oltre il confine. E un continente non difende i propri valori semplicemente allontanando chi li mette alla prova.