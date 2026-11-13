Una candelina sola al centro di una torta rotonda color panna e una scritta semplice, ma decisiva “Auguri mamma”. Chissà se quel dolce così desiderato se l’è fatto proprio lei, Benedetta Rossi, la foodblogger più famosa d’Italia, magari aiutata dalle sue due bambine arrivate in Italia i primi di settembre dalla Costa Rica: Sharlyn, 9 anni e Natacha, 10.

Fatto sta che per Benedetta, che oggi compie 54 anni, questo è “Il compleanno più speciale di sempre ❤️❤️” come scrive nel suo post di Facebook con due cuori rossi, uno per bambina. Lei che ha reso il pubblico partecipe sin dall’inizio di questa avventura, quando insieme al marito Marco ha annunciato il viaggio della loro vita, quello che li avrebbe condotti dall’altra parte del mondo al termine di un lungo percorso di adozione: «Anni di attesa, silenzi e speranze» come aveva dichiarato lei stessa.

Benedetta che non ha mai rinunciato all’aspetto che più la connota e che probabilmente la fa tanto amare dal pubblico: la sua semplicità. Una semplicità che sa di casa, di cose fatte insieme, di tranquillità. Di quotidianità. Come l’abitazione in cui ha scelto di vivere nelle Marche, la cucina da cui registra le sue ricette, la foto con cui ha annunciato l’arrivo in Italia delle figlie «Siamo a casa e siamo felici» e l’immagine della zampa del “fratello” peloso, Cloud, il cane, tra le loro otto mani.

Benedetta ce la fa, conquista il cuore di tutti e suscita pochissime polemiche (merce rara di questi tempi da leoni da tastiera). Tanto che, anche in occasione del suo compleanno, si sono sprecati i messaggi di affetto: «Auguroni, il regalo più bello, è di celebrare in famiglia» scrive Rosetta nei commenti. E ancora «Che gesto meraviglioso scegliere di dare amore… in un mondo sempre più egoista…» aggiunge Alessia; «Che Dio vi benedica e benedica la vostra “nuova” famiglia». Così per milioni di follower.

E allora, auguri anche da parte nostra Benedetta, resta sempre la persona che sei. Chissà se prima di spegnere la candelina avrà espresso un desiderio. Forse no, perché il più bello e il più grande si è già avverato. E quest'anno, più che mai, il compleanno è una festa da condividere con chi ha reso la sua casa ancor più felice. In una parola, la famiglia.