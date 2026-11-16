Una morte assurda, generata da una violenza cieca a cui non si può dare un perché e a cui si può rispondere con l’odio, il desiderio di vendetta oppure, se non con il perdono, con l’amore per chi resta: è quello che, pochi giorni dopo aver perso la moglie e la madre del suo bambino di diciassette mesi nella strage del Bataclan a Parigi, scelse di fare il giornalista francese Antoine Leiris, scrivendo su Facebook una lettera aperta ai terroristi che fece il giro del mondo.

Il gironalista francese Antoine Leiris la cui vera storia è al centro del film "Non avrete il mio odio" (EPA)

Quella lettera divenne anche una canzone, Non mi avete fatto niente, con cui Ermal Meta e Fabrizio Moro vinsero il Festival di Sanremo nel 2018

Ermal Meta e Fabrizio Moro al Festival di Sanremo 2018 mentre cantano il brano vincitore "Non mi avete fatto niente" (ANSA)

La copertina del libro di Antoine Leiris, ispirato alla lettera postata sul suo profilo Facebook dallo stesso giornalista, dopo la morte della moglie, Helene, una delle vittime della strage al Bataclan il 13 novembre 2015 a Parigi. (ANSA)

E poi un libro scritto dallo stesso Antoine, da cui nel 2022 è stato tratto il film omonimo, Non avrete il mio odio, in onda stasera su Rai 5 in seconda serata.

Un film che arriva pochi giorni dopo un anniversario passato un po’ in sordina, perché forse tante altre sono le tensioni che sconvolgono il mondo. Ma è sempre doveroso ricordare, soprattutto storie come questa, che all’odio e alla violenza si può rispondere con l’amore. E torniamo allora indietro a quella terribile sera del 13 novembre 2015.

Antoine Leiris è a casa con il figlioletto Melvil. Sua moglie Hélène Muyal-Leiris, 35 anni, è uscita con alcuni amici per assistere al concerto degli Eagles of Death Metal al Bataclan, a Parigi. Poco dopo le 21.40, la notizia degli attentati comincia a diffondersi in tv. Sono diversi i luoghi in cui si spara e si muore. Tra questi c’è anche il Bataclan, dove tre terroristi hanno fatto irruzione sparando sul pubblico. Alla fine si conteranno 90 vittime.

L'esterno del Bataclan poco dopo l'attacco terrroristico durante un concerto (EPA)

Antoine sale in macchina con il fratello e passa da un ospedale all’altro, cercando notizie, consultando gli elenchi dei feriti, aggrappandosi alla speranza che Hélène sia ancora viva. Poi arriva la conferma ufficiale: Hélène è tra le vittime. Il giorno dopo Antoine la riconosce all'obitorio. Antoine Leiris è un giornalista, lavora come cronista culturale per le emittenti radiofoniche France Info e France Bleu. Ma questa volta non è un fatto di cronaca da seguire: è la sua vita a essere stata travolta dalla violenza. Il 16 novembre, a pochi giorni dalla strage, affida a Facebook una lettera indirizzata ai terroristi. La intitola Vous n'aurez pas ma haine, “Non avrete il mio odio”. Le parole sono destinate a fare il giro del mondo. «Venerdì sera avete rubato la vita di un essere eccezionale, l'amore della mia vita, la madre di mio figlio, ma non avrete il mio odio», scrive. Non vuole concedere ai terroristi anche il potere di trasformare la sua esistenza in una prigione di rancore e paura. Non vuole che Melvil cresca imparando a odiare. «Siamo soltanto in due, mio figlio e io, ma siamo più forti di tutti gli eserciti del mondo», conclude, prima di tornare alla quotidianità del bambino: la merenda, il gioco, la vita che continua».

Pierre Deladonchamps nei panni di Antoine Leiris

La lettera viene condivisa da centinaia di migliaia di persone, tradotta in molte lingue, ripresa dai giornali di tutto il mondo. Ma Leiris non si presenta come un uomo che ha superato il dolore, né come qualcuno che ha trovato una formula per guarire. La sua scelta di non odiare non significa perdonare, dimenticare o minimizzare. «Non perdono nulla, non dimentico nulla», chiarirà in un'intervista.

Da quella lettera nasce un libro, pubblicato in Francia nel marzo 2016 da Fayard e arrivato in Italia con il titolo Non avrete il mio odio. Non è un manifesto politico, né un trattato sulla riconciliazione. È il racconto dei primi dodici giorni dopo la morte di Hélène, un diario intimo in cui la tragedia collettiva si misura con i gesti minimi della vita quotidiana: preparare da mangiare, fare il bucato, accompagnare il bambino, affrontare il silenzio di una casa in cui manca una persona. Leiris racconta il lutto senza cercare scorciatoie consolatorie. La scrittura non è per lui una terapia, dirà, ma uno spazio in cui dare forma a ciò che gli è accaduto, conservando anche una parte del dolore come qualcosa di profondamente personale.

C'è una frase, nel suo racconto, che restituisce forse meglio di ogni altra la natura di quella ferita: «La vera tragedia è l'assenza». Le armi, i proiettili, la violenza sono lo sfondo di una perdita che per chi resta ha un volto preciso, una voce, un corpo che non potrà più abbracciare. E il mondo, intanto, continua a chiedere alle vittime di diventare simboli, di rappresentare qualcosa. Leiris cerca invece di proteggere la propria storia e quella di suo figlio dalla trasformazione in un racconto pubblico che finisca per cancellarne la dimensione privata. Nell'intervista al Guardian del 2016 spiega di aver scelto deliberatamente di non raccontare alcuni particolari: ci sono aspetti della loro vita che appartengono soltanto a lui e a Melvil.

Quattro anni dopo, nel 2019, torna a raccontarsi con La vie, après, pubblicato in Italia da Corbaccio con il titolo Noi due. Melvil ha ormai cinque anni e comincia a fare domande sulla madre. Antoine deve imparare a rispondere, a trovare il modo di far conoscere a quel bambino una donna che non potrà ricordare, ma che continuerà a far parte della sua vita. In un'intervista al Corriere della Sera racconta che la tragedia gli ha insegnato quanto l'amore sia essenziale e quanto sia inutile inseguire la perfezione.