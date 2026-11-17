La migliore tradizione della commedia all’italiana ci ha abituato a storie fatte di buoni sentimenti, che strappano più di un sorriso, ma che riescono a mettere in luce anche annosi problemi in cui si dibatte il nostro Paese. Ma nel film Un mondo a parte (2024), diretto da Riccardo Milani, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, stasera in prima serata su Canale 5, si va oltre, perché sembra che il lieto fine sia stato di buon auspicio.

Almeno stando alla recente ricerca di Unfem, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, dove si legge che Sono 174.274 i nuovi abitanti netti, tra il 2019 e il 2025, delle terre d'alta quota. Ovvero, non solo lo spopolamento dei comuni di montagna si sta arrestando, ma addirittura c’è un segno positivo: la gente torna nei borghi.

La trama del film

Dopo quarant’anni trascorsi a insegnare nella scuola pubblica romana, il maestro elementare Michele Cortese (Antonio Albanese) decide di cambiare vita e accetta un incarico in una piccola scuola di montagna, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Qui incontra Agnese (Virginia Raffaele), la vicepreside, e una classe composta da appena sette bambini di età diverse. Quando arriva la notizia che la scuola rischia di chiudere per mancanza di iscrizioni, Michele, Agnese e gli abitanti del paese si mobilitano per salvarla. Una commedia che, tra ironia e sentimento, racconta lo spopolamento dei piccoli borghi, il valore dell’istruzione e la forza delle comunità.

Dove è stato girato

Un mondo a parte è stato girato in Abruzzo, soprattutto nei comuni della Marsica e del Parco Nazionale d’Abruzzo,ma anche in alcuni scorci del Lazio e Molise: Opi, Pescasseroli, Villetta Barrea, Civitella Alfedena, Gioia dei Marsi, oltre a Sperone e al lago di Barrea. Alcune scene sono state girate anche all’Aquila, con neve artificiale, e a Roma. Il paese di Rupe, dove è ambientata la storia, è immaginario ed è un mix di tutti borghi sopra citati.

La ricerca di Unfem

Zocca (Modena)

È stato scelto Zocca (comune nell’appenino modenese, celebre anche per essere il paese natale di Vasco Rossi) come luogo simbolico per presentare al pubblico il Rapporto Montagne Italia 2026 di Unfem, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani con Fondazione Montagne Italiane (Il Rapporto è pubblicato da Rubbettino Editore con il coordinamento editoriale di Luca Lo Bianco e le analisi statistiche di Eures). I dati smentiscono la rappresentazione di una montagna destinata a svuotarsi anche se il i redditi inferiori rispetto a quelli di centri più grandi e in pianura, e l'invecchiamento della popolazione restano fattori che ne rallentano la crescita. Il dato più eclatante è appunto che nelle terre d'alta quota sono 174.274 i nuovi abitanti netti, tra il 2019 e il 2025. Positivo anche il saldo migratorio dell'ultimo biennio, con 72.811 abitanti netti in più nel 2024 e 2025, 4,3 nuovi residenti netti ogni mille abitanti nel 2025. Il saldo migratorio positivo raggiunge le 84.636 unità nel Nord-Ovest, 67.518 nel Nord-Est e 38.370 nel Centro nel periodo 2019-2025, mentre il Sud registra un saldo negativo di 16.250 residenti.

Palmiano, piccolo comune a 550 m, in provincia di Ascoli Piceno, di soli 150 abitanti (ANSA)

Andando avanti nel rapporti si scopre che il tasso di occupazione nei Comuni montani è del 64,9% contro il 65,8% nei non montani, mentre il tasso di disoccupazione è addirittura leggermente inferiore, 8,6% contro 8,9%. Più marcato il divario reddituale: 18.093 euro di reddito imponibile medio contro 19.860 euro negli altri Comuni, differenza che per il Rapporto richiede politiche economiche e fiscali specifiche, non assistenzialismo. La copertura della rete FTTH raggiunge il 63,3% delle famiglie, un risultato importante che deve tradursi in opportunità economiche, lavoro e servizi digitali.

Bene anche il turismo, con oltre 113 milioni di presenze nel 2024. Il consumo di suolo è limitato al 3,4% e le aree protette rappresentano il 10,5%. Da questi numeri è possibile comprendere quanto la montagna contribuisca al funzionamento delle città, alla loro sicurezza e alla loro qualità della vita. Eppure il 25,7% della popolazione montana vive in aree a rischio frana, il 16,1% in aree a rischio idrico; l'11% dei residenti impiega più di un'ora per raggiungere un ospedale, il 18,1% più di un'ora per raggiungere una stazione ferroviaria e il 55% dei Comuni montani è privo di servizi bancari. L'invecchiamento resta un problema, con il 26,7% della popolazione montana sopra i 64 anni, un indice di vecchiaia pari a 237,3 e 309 Comuni montani senza nuove nascite nel 2025.

«La montagna italiana non può essere raccontata soltanto attraverso lo spopolamento», evidenzia Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem. «I saldi migratori, i nuovi abitanti, le trasformazioni delle comunità, le reti associative ci chiedono di cambiare prospettiva. Non significa negare le criticità, a partire dalla denatalità e dalla difficoltà di accesso ai servizi, ma riconoscere processi nuovi e costruire politiche territoriali conseguenti. Il diritto a restare e la possibilità di scegliere la montagna per vivere e lavorare devono entrare concretamente nella programmazione nazionale ed europea 2028-2034. È una questione territoriale che riguarda l’intero Paese».

