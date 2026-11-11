Questa mattina centinaia di scuole italiane sono state raggiunte da email che annunciavano la presenza di bombe. In diversi istituti sono scattate evacuazioni precauzionali e controlli delle forze dell'ordine. Ma non si tratta di un episodio isolato: nei giorni scorsi decine di voli europei sono stati interessati da minacce analoghe, mentre nelle ultime settimane attacchi informatici hanno compromesso i sistemi di refrigerazione di supermercati in Italia e in altri Paesi europei. Una successione di episodi diversi che sta provocando disagi e preoccupazione. Che cosa sta succedendo?

DAGLI AEREI ALLE SCUOLE: CHE COSA È SUCCESSO NELLE ULTIME SETTIMANE?

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha riferito che, già nella tarda mattinata, erano circa 300 le scuole raggiunte dalle email, precisando che il numero era destinato ad aumentare. Non si tratta, peraltro, del primo episodio: già il 2 novembre un'altra email minatoria era stata inviata a 271 scuole italiane, secondo quanto ricostruito da Adnkronos.

Di fronte alla nuova ondata di allarmi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta per rassicurare famiglie e personale scolastico: «Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto». Per fare il punto sulla situazione, la premier ha convocato per le 16 di oggi pomeriggio una riunione a Palazzo Chigi con i ministri competenti e i vertici della sicurezza.

Ma le minacce non hanno interessato soltanto l'Italia. Sempre oggi sono stati segnalati messaggi analoghi anche in scuole dell'Irlanda, dell'Irlanda del Nord e della Scozia. Le autorità locali hanno avviato verifiche, senza riscontrare elementi che confermassero la presenza di ordigni.

Già la scorsa settimana gli allarmi bomba avevano interessato il trasporto aereo europeo, coinvolgendo anche voli da e per l'Italia. Nelle giornate del 3, 5 e 6 novembre sono stati complessivamente 35 i voli coinvolti. Tra questi, due aerei Ryanair diretti a Roma Fiumicino, scortati dai caccia dell'Aeronautica Militare, e un volo Aer Lingus da Dublino a Roma, dirottato su una base militare francese. Le verifiche non hanno rilevato la presenza di ordigni.

CHE COSA C'ENTRANO GLI ATTACCHI INFORMATICI AI SUPERMERCATI?

A rendere ancora più complesso il quadro ci sono gli attacchi informatici che hanno colpito i sistemi di refrigerazione dei supermercati europei, Italia compresa. Il 2 novembre, in Sicilia, diversi punti vendita Coop sono stati presi di mira da hacker che hanno modificato a distanza le temperature di frigoriferi e congelatori, provocando il deterioramento degli alimenti. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha segnalato episodi anche in Toscana ed Emilia-Romagna, mentre la Polizia postale ha avviato accertamenti per individuare i responsabili e verificare eventuali collegamenti con gli attacchi avvenuti all'estero.

L'ondata era cominciata in Francia, dove nella notte tra l'11 e il 12 ottobre erano stati compromessi i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati. Il 9 novembre la procuratrice di Parigi Laure Beccuau ha annunciato l'apertura di un'indagine nei confronti dei vertici del gruppo iraniano Shahid Kaveh, un'unità informatica collegata ai Guardiani della Rivoluzione. Si tratta di una pista investigativa, mentre per gli episodi italiani non è stata resa pubblica un'attribuzione definitiva.

C'È UN COLLEGAMENTO TRA TUTTI QUESTI EPISODI?

È la domanda alla quale stanno cercando di rispondere gli investigatori. Al momento, però, non ci sono prove pubblicamente accertate che consentano di ricondurre gli allarmi bomba e gli attacchi informatici a un'unica organizzazione.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha invitato alla prudenza: «È prematuro parlare di regia comune», ha dichiarato, precisando che spetterà agli investigatori accertare eventuali collegamenti. Riferendosi alle minacce contro le scuole, ha inoltre richiamato la possibilità di fenomeni di emulazione, con persone o gruppi diversi che ripetono azioni simili, provocando disagi e impegnando le forze dell'ordine anche quando gli allarmi si rivelano infondati.

PERCHÉ PRENDERE DI MIRA AEREI, SUPERMERCATI E SCUOLE?

Scuole, aeroporti e supermercati hanno qualcosa in comune: sono luoghi e servizi da cui dipende la vita quotidiana di milioni di persone. Prenderli di mira può bastare a interrompere le attività, mobilitare le forze dell'ordine e provocare danni economici, anche senza ricorrere alla violenza fisica.

Creare paura, mettere sotto pressione i sistemi di sicurezza o causare disagi potrebbe essere l'obiettivo di alcune di queste azioni. Ma le motivazioni dei responsabili devono essere accertate caso per caso.

SI TRATTA DI UNA GUERRA IBRIDA?

Dietro questa successione di episodi potrebbe esserci anche una strategia di guerra ibrida? Con questa espressione si indicano operazioni che combinano strumenti militari e non militari, come attacchi informatici, sabotaggi e disinformazione, per esercitare pressione su un Paese o destabilizzarlo.

Negli ultimi anni diversi governi europei hanno accusato la Russia di condurre operazioni di questo tipo, soprattutto dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022. Mosca ha respinto le accuse. In Francia, invece, gli investigatori stanno seguendo la pista di un possibile coinvolgimento iraniano negli attacchi informatici ai supermercati. Si tratta di vicende e ipotesi investigative distinte, che non devono essere confuse.

A invitare a distinguere le possibili responsabilità è stato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha parlato di una strategia volta a «seminare terrore o creare delle preoccupazioni», ricordando però che dietro alcune minacce potrebbero esserci semplicemente dei mitomani, non necessariamente organizzazioni o Stati stranieri.

C'È UN PERICOLO REALE? DOBBIAMO ASPETTARCI ALTRI ALLARMI?

Finora i controlli sugli allarmi bomba nelle scuole e sugli aerei non hanno portato al ritrovamento di ordigni. Anche per le minacce arrivate oggi, 11 novembre, agli istituti scolastici italiani, il Governo ha riferito che non sono emersi elementi tali da indicare un pericolo concreto. Le verifiche proseguono comunque e ogni nuova segnalazione deve essere valutata dalle autorità.

Intanto, per fare il punto sulla situazione e valutare eventuali ulteriori misure, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato per le 16 di oggi una riunione a Palazzo Chigi con i ministri competenti e i vertici della sicurezza. Dall'incontro potrebbero emergere nuove indicazioni sulla gestione degli allarmi e sugli sviluppi delle indagini.