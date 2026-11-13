Quella frase sul comunismo in calce alla statua di don Lorenzo Milani a Vagli Sotto (Lucca) non s'ha da mettere né domani né mai.

Lo ha stabilito il Tribunale di Lucca investito della questione dall'azione congiunta di Flavia Milani Comparetti, nipote del priore di Barbiana, e dalla Fondazione don Milani, rappresentati da Pietro Ichino. La vicenda era sorta la scorsa estate dopo la decisione del Comune di inserire un monumento al sacerdote fiorentino in un contesto controverso, apponendovi in calce una frase ancor più controversa per attribuzione e contenuto.

«Non vi è certezza circa la paternità della frase riportata nella targa commemorativa che il Comune di Vagli di Sotto ha apposto al di sotto del monumento dedicato a don Lorenzo Milani», scrive la giudice Anna Martelli, dando pienamente ragione alla tesi dei ricorrenti. «L’attribuzione della sua paternità al defunto può dunque senza dubbio essere lesiva del diritto all’identità personale del deceduto, di riflesso, del diritto all’immagine della Fondazione».

«È pacifico tra le parti», scrive la giudice, «che la citazione non sia presente in alcuno scritto del defunto e, infatti, è lo stesso Comune a rilevare che fonte della citazione è il libro scritto da Mazzarelli».

E che «l’esposizione della targa in un luogo pubblico e al di sotto del monumento commemorativo comporta inevitabilmente il pericolo che si diffonda nell’opinione pubblica il convincimento circa l’autenticità della citazione, e il pericolo che si attribuisca la stessa frase a don Milani».

Per questa ragione la decisione del Tribunale ha intimato al Comune «di astenersi dal ricollocare la targa commemorativa al di sotto del monumento di Don Lorenzo Milani collocato nel Parco dell’onore e del disonore e vieta ogni ulteriore esposizione al pubblico della targa in questione».

Finisce così il maldestro tentativo di distorcere con una frase, scelta male o scelta ad arte per fuorviare, un pensiero complesso come quello di don Lorenzo Milani sul comunismo.

Non solo, considerata la risonanza mediatica della vicenda, il Tribunale ha ordinato al Comune anche la pubblicazione del provvedimento e il pagamento delle spese processuali ai ricorrenti.