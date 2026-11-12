Non è esplosa nessuna bomba. Eppure qualcosa è scoppiato lo stesso: la normalità di migliaia di scuole italiane, svuotate in poche ore da un'email anonima. Le verifiche hanno detto quello che in fondo sapevamo: nessun ordigno. Solo parole. Ed è proprio questo il punto: in un Paese connesso basta così poco per trasformare le parole in un'arma.

Chi ha scritto quel messaggio non voleva far esplodere nulla. Voleva esattamente quello che ha ottenuto: cortili e marciapiedi pieni di bambini con il giubbotto infilato di corsa, zaini rimasti sotto i banchi, genitori con il telefono in mano, sirene. Dopo gli aeroporti e i supermercati, il bersaglio è diventato la scuola. E non è un caso: toccare il luogo dei figli significa toccare tutti. Un attacco che non ha bisogno di esplosivo, perché usa un detonatore più efficiente: la paura.

Va detto con la stessa chiarezza che la scuola ha fatto la sua parte. Insegnanti che contano le teste in cortile, dirigenti al telefono con prefetture e questure, personale che tiene insieme file di bambini e ragazzi: i protocolli hanno funzionato, le evacuazioni sono state ordinate, i controlli rapidi.

La bomba vera, però, resta innescata. E non è nelle aule. Ha tre fili da tagliare.

Il primo è la paura dei più piccoli. Per qualcuno è stata un'avventura da raccontare a cena; per altri un nodo allo stomaco che non si è sciolto con il cessato allarme. Perché l'allarme, per loro, non finisce con la bonifica: continua per ore sui telefoni, tra screenshot, vocali e versioni dei fatti sempre più lontane dalla realtà. La paura, oggi, corre più nelle chat che nei cortili.

Il secondo è l'assuefazione. Se questi allarmi si ripetono - ed è probabile, perché a chi li produce non costano nulla - il rischio è doppio: vivere ogni segnalazione come una tragedia imminente, oppure smettere di prenderle sul serio. Due derive opposte, ugualmente pericolose. Serve la via adulta: protocolli chiari, comunicazione sobria, nessuna spettacolarizzazione.

Il terzo è la sfiducia. Chi orchestra operazioni come questa non cerca vittime: cerca di incrinare la fiducia. Nelle istituzioni, nella scuola, negli altri. Il sospetto è il suo vero prodotto. Per questo la risposta non può essere solo tecnica - indagini, filtri, sicurezza informatica, tutto necessario - ma deve essere anche culturale.

Tornare in classe, e tornarci in fretta, è la risposta giusta. Ma tornare in classe non può voler dire far finta di niente. La prima ora di lezione dopo una giornata così vale più di molte circolari: è il momento di lasciare che i ragazzi raccontino cosa hanno vissuto e cosa hanno letto, di separare i fatti dalle voci, di spiegare con parole semplici che cos'è una minaccia che arriva via e-mail e perché gli adulti hanno scelto la prudenza.

La paura che non trova parole cresce; quella che viene nominata e condivisa si ridimensiona.

È questo il lavoro di disinnesco che ci aspetta, e non spetta agli artificieri. Spetta agli insegnanti, ai genitori, a chiunque incroci lo sguardo di un bambino, di un ragazzo che chiede, magari senza chiederlo, se la scuola è ancora un posto sicuro. La risposta è sì. Ma va data guardandolo negli occhi, non basta un comunicato.