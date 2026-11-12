Non è esplosa nessuna bomba. Eppure qualcosa è scoppiato lo stesso: la normalità di migliaia di scuole italiane, svuotate in poche ore da un'email anonima. Le verifiche hanno detto quello che in fondo sapevamo: nessun ordigno. Solo parole. Ed è proprio questo il punto: in un Paese connesso basta così poco per trasformare le parole in un'arma.

Scuola e giovani

Guerra ibrida a scuola: «La paura vuole renderci impotenti, ma la democrazia ha gli anticorpi»

Luca Cereda
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Guerra ibrida a scuola: «La paura vuole renderci impotenti, ma la democrazia ha gli anticorpi»

Chi ha scritto quel messaggio non voleva far esplodere nulla. Voleva esattamente quello che ha ottenuto: cortili e marciapiedi pieni di bambini con il giubbotto infilato di corsa, zaini rimasti sotto i banchi, genitori con il telefono in mano, sirene. Dopo gli aeroporti e i supermercati, il bersaglio è diventato la scuola. E non è un caso: toccare il luogo dei figli significa toccare tutti. Un attacco che non ha bisogno di esplosivo, perché usa un detonatore più efficiente: la paura.

Cronaca

Allarmi bomba, il preside che non ha evacuato la scuola: «Ho capito subito che era un fake ma questa è una strategia della tensione, servono regole nazionali»

Antonio Sanfrancesco
Allarmi bomba, il preside che non ha evacuato la scuola: «Ho capito subito che era un fake ma questa è una strategia della tensione, servono regole nazionali»
Allarmi bomba, il preside che non ha evacuato la scuola: «Ho capito subito che era un fake ma questa è una strategia della tensione, servono regole nazionali»

Va detto con la stessa chiarezza che la scuola ha fatto la sua parte. Insegnanti che contano le teste in cortile, dirigenti al telefono con prefetture e questure, personale che tiene insieme file di bambini e ragazzi: i protocolli hanno funzionato, le evacuazioni sono state ordinate, i controlli rapidi.

La bomba vera, però, resta innescata. E non è nelle aule. Ha tre fili da tagliare.

Il primo è la paura dei più piccoli. Per qualcuno è stata un'avventura da raccontare a cena; per altri un nodo allo stomaco che non si è sciolto con il cessato allarme. Perché l'allarme, per loro, non finisce con la bonifica: continua per ore sui telefoni, tra screenshot, vocali e versioni dei fatti sempre più lontane dalla realtà. La paura, oggi, corre più nelle chat che nei cortili.

Genitori e figli

Allarme bomba a scuola, ho visto la paura negli occhi del mio bambino

Chiara Pelizzoni
Allarme bomba a scuola, ho visto la paura negli occhi del mio bambino
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Il secondo è l'assuefazione. Se questi allarmi si ripetono - ed è probabile, perché a chi li produce non costano nulla - il rischio è doppio: vivere ogni segnalazione come una tragedia imminente, oppure smettere di prenderle sul serio. Due derive opposte, ugualmente pericolose. Serve la via adulta: protocolli chiari, comunicazione sobria, nessuna spettacolarizzazione.

Il terzo è la sfiducia. Chi orchestra operazioni come questa non cerca vittime: cerca di incrinare la fiducia. Nelle istituzioni, nella scuola, negli altri. Il sospetto è il suo vero prodotto. Per questo la risposta non può essere solo tecnica - indagini, filtri, sicurezza informatica, tutto necessario - ma deve essere anche culturale.

Scuola e giovani

Il “fantasma” della guerra ibrida che scrive alle scuole italiane: chi c'è dietro «Mikhail Andropov»

Luca Cereda
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Tornare in classe, e tornarci in fretta, è la risposta giusta. Ma tornare in classe non può voler dire far finta di niente. La prima ora di lezione dopo una giornata così vale più di molte circolari: è il momento di lasciare che i ragazzi raccontino cosa hanno vissuto e cosa hanno letto, di separare i fatti dalle voci, di spiegare con parole semplici che cos'è una minaccia che arriva via e-mail e perché gli adulti hanno scelto la prudenza.

La paura che non trova parole cresce; quella che viene nominata e condivisa si ridimensiona.

Politica

Guerra ibrida: che cos’è, come funziona e perché riguarda anche l’Italia

Luca Cereda
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È questo il lavoro di disinnesco che ci aspetta, e non spetta agli artificieri. Spetta agli insegnanti, ai genitori, a chiunque incroci lo sguardo di un bambino, di un ragazzo che chiede, magari senza chiederlo, se la scuola è ancora un posto sicuro. La risposta è sì. Ma va data guardandolo negli occhi, non basta un comunicato.